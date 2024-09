40º aniversario de Madrid Convention Bureau

jueves 26 de septiembre de 2024 , 09:02h

La Galería de Cristal del Palacio de Cibeles acogió la celebración de los 40 años de Madrid Convention Bureau (MCB), el organismo del Ayuntamiento que promociona la capital como destino de congresos, encuentros profesionales y eventos por todo el mundo.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, participó en el encuentro, junto a la concejala delegada de Turismo y presidenta de MCB, Almudena Maíllo, así como otros miembros de la Corporación, de la Comunidad de Madrid, de empresas, medios, organismos y asociaciones vinculadas al turismo de reuniones.

Sanz se congratuló de las cuatro décadas de “extraordinaria actividad” desarrollada por Madrid Convention Bureau, “una historia que coincide con los mejores años de nuestra ciudad, aquellos en los que se ha convertido en la gran capital europea y mundial que es hoy, en un referente en todos los ámbitos económicos, sociales y culturales”, un paralelismo “no casual”, destacó Sanz: “El sector de las reuniones, eventos y congresos ha contribuido de forma decisiva a este desarrollo sin precedentes”, subrayó la vicealcaldesa.

La presidenta de MCB y concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, por su parte, recordó que hace 40 años Madrid era una ciudad con un gran potencial por descubrir en este segmento y ensalzó la labor del Ayuntamiento y de todos los profesionales de esta industria: “Gracias a una visión estratégica y esfuerzos conjuntos hemos logrado que la ciudad desarrolle unas infraestructuras de primer nivel, con modernas instalaciones, servicios y atractivas experiencias que posicionan hoy a Madrid como referente internacional para organizar congresos y eventos”, resaltó Maíllo, apostando por “mirar a un futuro lleno de posibilidades y enfocarnos no solo en mantener nuestra excepcional posición en este segmento, sino también por convertirnos en líderes en sostenibilidad y en conocimiento”.

Ejemplo de colaboración público-privada

Madrid Convention Bureau se creó en el año 1984 integrado por un grupo de 60 empresas del sector turístico y el Ayuntamiento, a través del antiguo Patronato de Turismo. Entre sus fundadores se encuentran grandes exponentes de la planta hotelera de la ciudad como el Ritz, el Villa Magna, el Palace, el Meliá Castilla, el Wellington o el Eurobuilding, que siguen formando parte de este organismo. Se iniciaba así una colaboración público-privada que ha ido estrechándose a lo largo del tiempo y que ha sido clave para lograr ese gran reconocimiento del turismo de reuniones madrileño a nivel global.

En la actualidad, MCB cuenta con más de 220 empresas asociadas, entre organismos oficiales, agencias de viajes, organizadores profesionales de congresos, hoteles y otras sedes y servicios de la ciudad relacionados con esta actividad.

Auge del turismo de reuniones madrileño

El turismo de reuniones madrileño vive un momento excelente. Desde grandes congresos médicos internacionales hasta destacadas convenciones corporativas han confiado para sus celebraciones en Madrid, que ha demostrado con creces ser capaz de organizar con éxito eventos de distinta magnitud.

La capital acogió el año pasado más de 53.500 reuniones y a 2,66 millones de visitantes, que valoran muy positivamente el transporte, la oferta gastronómica y de compras y la seguridad del destino. A nivel económico, estas cifras suponen un impacto directo de 2.327 millones de euros y 5.238 millones de impacto total para la ciudad. Paralelamente, el Ayuntamiento incentiva siempre un impacto positivo del turismo de reuniones en la ciudad y sus habitantes con una estrategia que gira en torno al más amplio concepto de sostenibilidad.

El gran prestigio de Madrid está avalado por todos los galardones obtenidos. La capital ha sido reconocida en cinco ocasiones como mejor destino de turismo de congresos y reuniones del mundo –y en siete a nivel europeo– por los World Travel Awards, los premios más relevantes de la industria turística. Un palmarés que puede verse ampliado el próximo mes de noviembre si Madrid consigue su sexto World Travel Awards mundial.

Compromiso con la sostenibilidad

En desarrollo de su compromiso con la sostenibilidad en el sector, Madrid Convention Bureau ha planificado este encuentro siguiendo las recomendaciones facilitadas por su plataforma PLUS ( Platform for Legacy with us), que ha permitido reducir al mínimo el impacto de su celebración y contribuir al desarrollo de la economía local con medidas concretas en materia de contratación de personal, consumo energético, catering, materiales de construcción y decoración o reciclaje de residuos.

Durante el encuentro, se proyectaron varios vídeos con los testimonios de profesionales que han dejado su impronta en la industria de reuniones madrileña y se estrenó un cortometraje sobre el aniversario de MCB con el lema del evento, ‘La suerte de los 40’, que se difundirá a través de una campaña en medios y redes sociales.