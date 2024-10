La gastronomía local de Cala San Miguel Resort con productos KM0

El norte de Ibiza, con la inagotable despensa natural que le proporcionan sus montañas, sus senderos y su mar, tiene mucho que mostrar a sus visitantes. Por eso, Cala San Miguel Resort, empeñado en ofrecerles una experiencia inolvidable con la esencia, la naturaleza y la cultura norteña como protagonistas, pone toda su atención en dar valor a la gastronomía local, adoptando una cocina con ingredientes KM0 que no sólo se nutre con productos de la máxima calidad procedentes de sus lonjas y mercados, sino con elaboraciones icónicas de la gastronomía ibicenca. Valgan como ejemplo sus ensaimadas, su sobrasada e incluso sus quesos y fruta fresca de temporada, manjares de exquisita calidad y capaces de poner sobre la mesa de sus clientes las particularidades gastronómicas del norte.

Además, con esta decisión, no sólo se sortean las dificultades de aprovisionamiento de la isla, que obliga a los restauradores de Cala San Miguel Resort trabajar con un extra de previsión, sino que se obtiene como beneficio la posibilidad de trabajar más de cerca con los productores de la zona, lo que también conlleva un plus de sostenibilidad. De este modo, han conseguido redondear una propuesta gastro auténtica que no pierde ninguna oportunidad de reivindicar y proteger los tesoros locales. El mar, la huerta y el campo son la despensa del estilo de vida norteño y una inagotable fuente de productos frescos, saludables y deliciosos en los que se atesora la esencia y la naturaleza ibicenca.

A esta cocina con predisposición ibicenca también hay que añadir la influencia del entorno idílico, con vistas al mar, montañas, olivos y pinos, que consigue que el huésped tenga una experiencia superior, ya que el mar y la tierra matizan los sabores de sus platos tradicionales, con sal de Ibiza y aceite de oliva virgen extra como nexo. Siente el mar con sus guisos marineros, saborea la tierra y déjate conquistar por los matices de canela, clavo, azafrán y pimentón de sus platos más contundentes y no olvides dejar un hueco para sus tentaciones más dulces. De este modo, podrás comprobar cómo el entorno influye definitivamente en tu percepción y cómo sólo es posible entender el fenómeno norteño si implicas al gusto y al olfato.

Los productos más frescos y preparaciones con esencia ibicenca

Aunque en Cala San Miguel Hotel podrás apreciar la esencia ibicenca en numerosos detalles de los menús de sus diversos restaurantes de cocina internacional, como DA'MAR POOL CLUB, con una hamburguesa elaborada con queso de la isla, o la TRATTORIA IL MERCATO, que incluso incluye una pizza balear con sobrasada, miel y menta, es en el BUFFET PASEO, con sus distintas propuestas de juego y disfrute, donde podrás convertir el desayuno en un paseo por Ibiza a través de sus embutidos, quesos, mieles y ensaimadas.

Del mismo modo, en LA SAVINA GASTROBAR, con su cuidado ambiente y una selección musical inspirada en la naturaleza ibicenca, encontrarás los productos locales más frescos, con un lento baño de fuego como principal preparación. Si quieres comprobarlo, no debes dejar pasar sus atrevidas propuestas recién sacadas de las aguas del Mediterráneo, como su bogavante frito con huevos, patatas y pimientos, su pescado de lonja con verduritas eco y salsa arrabbiata o su extensa carta de arroces con sabor local.