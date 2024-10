Oddity estará en los festivales de terror más importantes de España

lunes 21 de octubre de 2024 , 09:46h

"Oddity", la película de terror irlandesa que agotó entradas en todos sus pases y fue elogiada en Sitges, recorrerá los festivales de género más importantes de España antes de su estreno el 22 de noviembre

Después de su destacada participación en la última edición del Festival de Sitges, donde agotó entradas en todos sus pases y recibió elogios de la crítica especializada, la película irlandesa de terror “Oddity”, dirigida por Damian McCarthy (“Caveat”, 2020), seguirá recorriendo algunos de los certámenes de cine de género más importantes de España antes de su estreno en salas comerciales el próximo 22 de noviembre. La cinta podrá verse en eventos como la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián (Del 25 de octubre al 1 de noviembre), el Festival Isla Calavera de Tenerife (Del 8 al 17 de noviembre), el Festival de Cine de Terror de Molins de Rei - Terrormolins (Del 8 al 17 de noviembre) y el Fancine - Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga (Del 13 al 21 de noviembre), cita a la que acudirá Damian Mc Carthy, director y guionista del filme.

Aplaudida por “Días de Cine” de RTVE, que la describió como “una cinta que no hay que perderle la pista”, la película ha recibido también el reconocimiento de los principales portales de cine de terror de nuestro país. Aullidos la califica como "una de las sensaciones del año", mientras que Terroracto destaca sus “buenas interpretaciones, buen guion y buenos sustos”, posicionándola "directa a lo mejor de 2024". Además, su selección en los festivales de terror y fantástico más relevantes de España confirma su lugar como uno de los estrenos más esperados del presente curso cinematográfico.

“Oddity” es un thriller sobrenatural en el que maldiciones, objetos embrujados y médiums se entrelazan en una historia llena de tensión, que se ha destacado por su original enfoque y su atmósfera inquietante. La trama sigue a Darcy, una psíquica y coleccionista de curiosidades que, un año después del asesinato de su hermana gemela, visita a su cuñado y su nueva pareja en la remota finca donde tuvo lugar el crimen. Convencida de que la muerte de su hermana oculta un oscuro secreto, Darcy llega acompañada de un siniestro muñeco de madera a tamaño real, una figura que se convierte en uno de los elementos más perturbadores y cruciales de la película.

Este muñeco de madera, similar a un gólem, ha sido uno de los puntos más comentados por el público y la crítica. Su presencia, aunque enigmática, añade una capa extra de terror, recordando a personajes icónicos del cine de horror, pero con una fuerza propia y única. El reparto cuenta con actores como Gwilym Lee (“Bohemian Rhapsody”), Carolyn Bracken (“You are not my mother”) y Tadhg Murphy (“The Northman”), entre otros.

Damian Mc Carthy, tras su debut internacional con “Caveat” en 2020, ha logrado distinguirse en el panorama del cine de terror por su enfoque innovador y su capacidad para transformar elementos clásicos del género en experiencias sorprendentes y perturbadoras. “Oddity”, su segundo largometraje, actualmente mantiene un 96% de aprobación en Rotten Tomatoes, basado en más de 100 críticas profesionales.

La película será distribuida en España por Versión Digital y Yoda Films, con su estreno en salas comerciales previsto para el 22 de noviembre de 2024. Estará disponible tanto en versión original subtitulada en español (VOSE) como en versión doblada al español (VE).