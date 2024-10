EUROPA Ampliar Angelats Hotel para vivir un otoño entre naturaleza y tranquilidad Redacción Más artículos de este autor Por Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Telegram

















El Hotel Angelats es un establecimiento exclusivo ubicado en un entorno natural privilegiado, rodeado de paisajes montañosos y verdes bosques. Situado cerca de la localidad de Ribes de Freser, en Cataluña, este hotel se caracteriza por su encanto rural y su ambiente acogedor, perfecto para desconectar del bullicio de la ciudad y disfrutar de la tranquilidad. El edificio histórico que alberga el hotel data de principios del siglo XIX, ofreciendo una combinación única de arquitectura tradicional y comodidades modernas. Las habitaciones son amplias y elegantes, decoradas con detalles que evocan la historia del lugar, pero con un toque contemporáneo que asegura una estancia confortable. Entre sus instalaciones, el Hotel Angelats cuenta con una piscina exterior con vistas panorámicas, un restaurante que ofrece gastronomía local de alta calidad, y jardines extensos que invitan a pasear y relajarse. Además, la ubicación del hotel permite a los huéspedes disfrutar de actividades al aire libre como senderismo, ciclismo y excursiones por los Pirineos. El Hotel Angelats ofrece dentro de su emblemático espacio el restaurante La Santa, cuya edificación de estilo necromancia fue originalmente concebida para albergar una capilla familiar, tal y como demuestra su campanario. Su cocina de vanguardia y con productos locales, ecológicos y sostenibles y de temporada; desde ahora ofrecen un menú de medio día con un entrante, principal y postre, pudiendo disfrutar de buen producto a buen precio. En otoño, Angelats Hotel invita a sus huéspedes a vivir una experiencia única, en plena naturaleza. Situado en un entorno privilegiado, el hotel ofrece actividades inolvidables como paseos por el bosque, recogida de setas y rutas de senderismo por la emblemática Vall de Núria. El hotel dispone de una acogedora sala de juegos que se convierte en el lugar ideal para que las familias disfruten en los días más fríos. Además el hotel cuenta con una sala de eventos de 49 m² con vistas panorámicas al valle. Este espacio es ideal para celebrar reuniones, seminarios y eventos especiales en un entorno natural incomparable. Para los amantes del cielo nocturno, el Hotel ofrece un rincón excepcional para la observación estelar. Gracias a su ubicación libre de contaminación lumínica, los huéspedes pueden disfrutar de noches estrelladas y descubrir la belleza del cosmos como nunca antes. El conjunto es lo que lo hace especial. Es un edificio del siglo XIX, lleno de detalles contemporáneos y con una historia muy vinculada tanto a la zona como a Barcelona. Un enclave inspirador, cerca de todo, a solo 1 hora y 10 minutos de Barcelona, rodeado de un bosque milenario. Se ha respetando los pilares históricos de la casa. Al estar rodeado de un bosque hace que el paisaje cambie cada tres meses, lo que hace que cada estancia sea única. Desde los frescos veranos hasta los inviernos fríos con nieve, pasando por la primavera llena de luz y colores vibrantes. Durante el otoño, desde cualquier rincón de Angelats se pueden apreciar los tonos ocres. Las rutas son maravillosas, con ese inconfundible aroma a bosque, lluvia, setas y hojas. La Santa La Santa, para sumergir al cliente en la cultura local y tradicional, con sabores y productos de la zona, elaborados de manera sugerente pero respetando su esencia. El restaurante está ubicado en una iglesia neorrománica de 1936, con un mirador panorámico al valle. Es impactante por sí mismo, ya que no es algo habitual. Además, se hace una gastronomía de temporada, cambiando el 80% de la carta cada 3-4 meses. ANGELATS HOTEL Ctra. N-260 km. 128 Campelles

Ribes de Freser

Gerona 17534

Telefono: 972 783 515

Email: [email protected] WEB FACEBOOK INSTAGRAM No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Inout Viajes No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.