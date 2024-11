Planes de expansión de Grand Hyatt para llegar a más viajeros con nuevos hoteles

viernes 22 de noviembre de 2024 , 09:49h

La marca Grand Hyatt, que cuenta con una cartera global de hoteles que ensalzan lo icónico en los pequeños detalles y los momentos inolvidables, sigue ampliando su presencia global en los destinos clave que más interesan a los huéspedes, los miembros de World of Hyatt, los clientes y los propietarios. Tras las últimas aperturas de Grand Hyatt Deer Valley, Grand Hyatt Barcelona y Grand Hyatt Kuwait Residences, se prevé la apertura de más de 10 nuevos hoteles Grand Hyatt hasta 2027 en nuevos mercados de todo el mundo.

“La marca Grand Hyatt tiene un gran legado, ofreciendo un lugar en primera fila en los rincones clave del planeta, proporcionando un telón de fondo para que nuestros socios y huéspedes saboreen momentos más memorables, ya sea viajando con la familia para descubrir maravillas culturales o reuniéndose con colegas para enriquecer las conexiones», ha declarado Emily Wright, vicepresidenta Global Brand Leader de Grand Hyatt. «Con las próximas aperturas previstas y la reinversión en los hoteles existentes, seguimos llevando la experiencia atemporal de la marca Grand Hyatt a nuestros huéspedes en destinos cada vez más destinos, desde México hasta China.”

Nuevos e icónicos hoteles en grandes destinos

Con una arquitectura espectacular, un diseño atrevido, amplios vestíbulos, habitaciones bien equipadas y lujosos espacios para eventos, la marca Grand Hyatt llegará a más viajeros con nuevos hoteles en destinos interesantes de todo el mundo. Las nuevas aperturas continuarán el impulso de crecimiento tras la apertura en abril de 2024 del Grand Hyatt Barcelona, que supuso el primer hotel de la marca en España y que ofrece 465 habitaciones meticulosamente cuidadas e instalaciones de bienestar y reuniones de primera clase, así como la apertura en diciembre de 2023 del Grand Hyatt Kuwait Residences, que ofrece toques de lujo en una oferta residencial en un edificio de 33 pisos, a pocos minutos de todo lo que ofrece la vibrante zona de Sabah Al Salem.

El Grand Hyatt Deer Valley (que abrirá sus puertas en noviembre de 2024) es el primer hotel del nuevo complejo Deer Valley East Village y el debut de la marca en Utah. El hotel, que puede reservarse a partir de hoy, 20 de noviembre de 2024, cuenta con 436 habitaciones, suites y residencias de lujo, opciones gastronómicas de primera categoría, como un bar y asador après ski, un bar y restaurante de autor y un café bistró, además de una de las mayores instalaciones para eventos en la montaña de EE.UU., con acceso directo a las dos pistas de esquí de Deer Valley.

El Grand Hyatt Grand Cayman Resort & Spa (cuya inauguración está prevista para 2025) será el primer hotel de la marca Grand Hyatt en las Islas Caimán, y ofrecerá a huéspedes y socios una estancia de categoría superior cerca de Seven Mile Beach. El hotel ofrecerá 382 habitaciones y más de 43.000 metros cuadrados de espacios para reuniones, tanto interiores como exteriores, incluido uno de los salones de baile más grandes de las Islas Caimán. El hotel ofrecerá seis locales distintos de comida y bebida y un spa de 2.000 metros cuadrados con 14 salas de tratamiento, un baño de vapor de hierbas, piscina al aire libre, cromoterapia, gimnasio y mucho más.

El Grand Hyatt The Red Sea (cuya apertura está prevista para el cuarto trimestre de 2025) será el primer establecimiento Grand Hyatt en la isla de Shaura, el centro del ambicioso proyecto del Mar Rojo en la costa occidental de Arabia Saudí, y ofrecerá 430 habitaciones, además de salas de reuniones y eventos de última generación en un impresionante entorno costero.

El Grand Hyatt Cancun Beach Resort (cuya inauguración está prevista para 2026) se situará en la parte oriental de la península de Yucatán y ofrecerá 500 habitaciones con vistas panorámicas al mar Caribe y a Isla Mujeres, 11 vibrantes experiencias gastronómicas, seis bares, un spa interior y exterior, un gimnasio y más de 5.000 metros cuadrados de espacios para eventos de última generación.

El Grand Hyatt Jaipur (cuya apertura está prevista para 2026) será el primer hotel Grand Hyatt del estado de Rajastán. El hotel, con 409 habitaciones y 8,5 hectáreas de terreno, ofrecerá uno de los mayores recintos para eventos, tanto cubiertos como al aire libre, además de restaurantes, bares, un club lounge, piscinas cubiertas y al aire libre, spa y una zona de entretenimiento para niños, adolescentes y adultos.

Grand Hyatt Los Cabos (cuya apertura está prevista para 2026) será el primer hotel Grand Hyatt en Baja California Sur, México, y ofrecerá 300 habitaciones, además de más de 485 hectáreas de zonas verdes situadas en la comunidad turística privada OLEADA Pacific Living & Golf. El hotel contará con aproximadamente 1.900 metros cuadrados de espacio interior para reuniones, un césped al aire libre para eventos y un campo de golf de 18 hoyos de clase mundial diseñado por el miembro del Salón de la Fama del Golf, Ernie Els.

Grand Hyatt St. Lucía (cuya inauguración está prevista para 2026) contará con 345 habitaciones y se estrenará como el primer hotel Grand Hyatt de Santa Lucía. El hotel estará situado en la esquina suroeste de la isla, en Sunset Bay, y ofrecerá tres piscinas, tres restaurantes y más de 6.000 metros cuadrados de espacios de reunión diseñados para albergar eventos de cualquier dimensión.

Grand Hyatt Bangalore (cuya inauguración está prevista para 2027) estará situado en Whitefield, un popular distrito conocido por su moderna oferta y su estilo de vida cosmopolita. El hotel, con 400 habitaciones, contará con varios restaurantes que ofrecerán a los huéspedes una experiencia gastronómica y de ocio variada y extraordinaria. Sus amplios espacios para eventos, con casi

3.500 metros cuadrados, permitirán celebrar convenciones, bodas y actos de todos los niveles.

Otras aperturas previstas hasta 2027 son el Grand Hyatt Suzhou Bay (2026), el Grand Hyatt Hohhot (2027), el Grand Hyatt Yantai Laishan (2027) y el Grand Hyatt Madinah (2027).

Ampliar la oferta existente para atender a los viajeros allá donde estén

Basándose en las opiniones de huéspedes, socios, clientes y propietarios, varios hoteles Grand Hyatt de todo el mundo están mejorando su oferta para satisfacer las necesidades cambiantes de los viajeros de alto perfil de hoy en día.

Grand Hyatt Indian Wells Resort & Villas de California acaba de cambiar de marca y ha dejado de pertenecer a Hyatt Regency tras una profunda renovación de 64 millones de dólares que ha transformado 531 habitaciones y 43 villas privadas. El cambio de marca incluye un hall de acceso renovado, 88.000 metros cuadrados de nuevos espacios para reuniones y eventos, spa, un complejo de piscinas rediseñado y los restaurantes Tia Carmen y Carmocha, creados por el famoso chef Angelo Sosa.

Grand Hyatt Scottsdale Resort es el primer hotel Grand Hyatt de Arizona, tras el cambio de nombre de Hyatt Regency Scottsdale Resort & Spa at Gainey Ranch. La reforma de 115 millones de dólares incluye 496 habitaciones renovadas, seis nuevos restaurantes dirigidos por el célebre chef Richard Blais, una mayor oferta de piscinas y cabañas, un spa remodelado y salas de reuniones para grupos.

Grand Hyatt Washington de Washington, D.C. presentará sus habitaciones recién renovadas y un salón Grand Club ampliado, lo que marca un hito importante en la transformación multimillonaria del hotel. La reforma ofrecerá espacios versátiles para reuniones y eventos, así como ofertas gastronómicas únicas, como talleres de elaboración de sushi, catas de vino y una experiencia de descascarado de ostras.

Grand Hyatt Atlanta en Buckhead acaba de completar la renovación de sus 439 habitaciones, incluidas 21 suites y una experiencia Grand Club recientemente revitalizada. Las reformas por fases continuarán hasta febrero de 2025. El ambicioso proyecto mejorará todos los aspectos del hotel, desde las lujosas habitaciones y los dinámicos espacios para reuniones hasta la experiencia de la llegada con el nuevo concepto de lobby lounge. El hotel ofrecerá servicios mejorados, como salas de eventos al aire libre, una relajante piscina exterior y un jardín zen japonés.

Grand Hyatt Singapur reabrió sus puertas en julio con una terraza renovada, que ofrece un tranquilo oasis ajardinado en el emblemático distrito de Orchard Road. Damai, el spa y gimnasio del hotel, es un centro de bienestar con una programación e instalaciones de alto nivel para recargar el cuerpo y la mente. Las opciones gastronómicas incluyen Le Pristine Singapore, que ofrece cocina neoitaliana en un ambiente informal de alta cocina a cargo del chef Sergio Herman, galardonado con una estrella Michelin, y StraitsKitchen, que sirve auténtica cocina local elaborada con certificación halal.

Grand Hyatt Pekín ha renovado a fondo el lobby y el restaurante del hotel, inspirándose en la arquitectura tradicional china, la vegetación y las costumbres de la ciudad. En breve, el hotel ofrecerá 518 habitaciones reformadas y contará con servicios exclusivos como una piscina cubierta de estilo resort, diversos espacios para eventos y opciones gastronómicas galardonadas, incluido el restaurante Made in China.

Experiencias Grand que los clientes ya conocen y en las que confían

Los hoteles Grand Hyatt siguen ofreciendo a sus huéspedes experiencias inolvidables en todo el mundo, con restaurantes innovadores, lujosos spas y sofisticados espacios para reuniones que inspiran y ayudan a los viajeros a sentirse "Grand" en cualquier ocasión.

Deléitate con cenas galardonadas e impresionantes en hoteles como Makoto, del Grand Hyatt Vail, que ofrece cocina tradicional japonesa dirigida por Makoto Okuwa, chef de renombre y estrella de Iron Chef. Disfruta con el FlyDining Goa del Grand Hyatt Goa de una experiencia gastronómica sensorial única a más de 50 metros de altura sobre los coloridos jardines del hotel con una cocina de primer nivel.

Reúnete en espacios emblemáticos para eventos de todo tipo y tamaño con el servicio completo de organización de eventos a través de Together by Hyatt en hoteles como Grand Hyatt Nashville, que fue nombrado el hotel número 1 de Cvent Top Meeting Hotel en América del Norte para 2023 y 2024, con casi 8.000 metros cuadrados de espacios para eventos, que ofrece experiencias como 'Songwriters in the Round' a través de Hyatt's Wellbeing Collective. Grand Hyatt Baha Mar ofrece uno de los mayores espacios para conferencias de las Bahamas, incluido el recién inaugurado New Providence Lawn and Terrance, con 6.0000 metros cuadrados rodeados de la exuberante flora tropical de las Bahamas.

Rejuvenece con servicios de bienestar reparador en hoteles como el Cenote Spa del Grand Hyatt Playa del Carmen, que aprovecha las piscinas curativas naturales que se encuentran alrededor de la Rivera Maya, recreando el entorno holístico perfecto dedicado al bienestar de la mente, el cuerpo y el alma. El Club Olympus Spa & Fitness del Grand Hyatt Berlín, situado en la azotea, ofrece momentos de serenidad con piscina cubierta, terraza al aire libre, bañera de hidromasaje, sauna, baño de vapor, solárium y mucho más.