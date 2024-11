Grandes del Gospel celebra su 30 aniversario en el Teatro Fernán Gómez

viernes 29 de noviembre de 2024 , 08:55h

El Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa acoge una nueva edición de uno de los festivales de música más esperados en la antesala de la Navidad: Grandes del Góspel, y que este año celebra su 30 aniversario.

Este espacio, sede principal del festival, se consolida un año más como la casa del góspel en Madrid y la principal referencia en el circuito del género en España.

Del 28 de noviembre al 14 de diciembre, la Sala Guirau acogerá una programación que resume lo que ha sido Grandes del Góspel a lo largo de estos tres decenios.

Por su escenario pasará Soweto Gospel Choir, distinguidos tres veces con los premios Grammy, que presentarán en Europa su espectáculo Hope; Mississippi Mass Choir, una bandera del góspel tradicional con presencia habitual en las listas de Billboard y premiados con los Dove y Stellar, presentando The Gospel Legend Tour. The South Carolina Gospel Choir estrenara su Tina Turner’s Happy Days, una celebración góspel que conmemora las raíces religiosas de la cantante en el inconfundible estilo soul de esta coral contemporánea. New Orleans Gospel Choir ofrecerá un renovado programa de The streets of New Orleans.

Como cierre del festival, el ya clásico Oh Madrid Happy Day, que contará en esta ocasión con la Escolanía de El Escorial como protagonista, con la colaboración especial de la gran cantante de Louisiana Bridget Bazile.

Programa del festival:

28, 29 y 30 de noviembre, 1 de diciembre. 20 horas

New Orleans Gospel Choir

Streets of New Orleans

3, 4, 5 y 6 de diciembre. 20 horas

Soweto Gospel Choir

Hope

7, 8, 10 y 11 de diciembre 20 horas

Excepto 8 de diciembre

(17:30 y 20 horas)

The Mississippi Mass Choir

The Gospel Legend Tour

12, 13 y 14 de diciembre 20 horas

excepto 13 de diciembre (17:30 y 20 horas)

The South Carolina Gospel Choir

Tina Turner´s Happy Days

14 de diciembre 17:30 horas

Oh Madrid Happy day! con Bridget Bazile & La Escolanía del Escorial