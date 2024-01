Kpop Party en Independance Club

viernes 12 de enero de 2024 , 13:47h

Llega la primera Kpop Party del año.

El próximo viernes 12 de Enero de 23:30h a 06h, tendremos una noche temática que no te dejará indiferente.

Seguro que más de una vez has oído hablar del K-Pop y te habrás preguntado, ¿y eso qué es?

Pues el K-Pop es un género musical original de Corea del Sur que en la actualidad arrasa en U.S.A. Es un género musical que incluye diversos estilos como la música dance electrónica, hip hop, rap, rock, R&B, Pop, etc....

Otra de las características de este estilo es el ritmo contagioso, melodías pegadizas, la estética bastante peculiar, diferente y avanzada, entre otras muchas...

Prepárate para la Noche K-Pop más grande que te puedas imaginar.

Tendremos entre otras muchas cosas:

- Escenario para que subas a bailar sus coreografías.

- Proyecciones

- Random Player Dance

- Pintacaras

- Y muchas cosas más que tendrás que descubrir …

En el plano musical, no pararás de cantar y bailar todos los temazos, Si... todos los temazos más hiteros y conocidos de la escena. Te las vas a saber todas.

Sonarán: BTS, Red Velvet, Exo, Girls Generation, Twice, Wanna One, 2PM, Kara, SHINee, Wanna One, The Rose, Got7, Beast, Boyfriend, Miss A, Super Junior, TVXQ*, Big Bang, BlackPink, Super Junior, FT Island, Teen Top, Vixx, Sistar, BTOB, AOA y muchísimos más.

LINE UP:

PINKIE MAI + ARTISTAS INVITADOS

Alicia, conocida artísticamente como Pinkie Mai, es una Dj madrileña precursora de las fiestas de música asiática en España. Fanática de la música coreana y japonesa desde muy joven, comenzó hace 11 años pinchando en las fiestas que marcarían un antes y un después en el mundo del kpop en España. Cuenta con una larga experiencia y tiene en cuenta tanto las últimas novedades como los mejores hits del Kpop. Detuvo su carrera para vivir en Japón durante una larga temporada pero desde hace un año ha vuelto para animar las fiestas con las mejores canciones y vídeos de kpop, teniendo especialmente en cuenta vuestros temas favoritos.

