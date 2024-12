AMÉRICA Ampliar ZEL Punta Cana, un hotel con espíritu mediterráneo en el paraíso caribeño Redacción Más artículos de este autor Por Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Telegram

















Punta Cana acogerá la oferta única de la marca ZEL, siendo el primer hotel lifestyle all-inclusive en llegar al Caribe para disfrutar del bienestar activo y social. La República Dominicana ha sido el tercer destino elegido para el nuevo ZEL, que se posiciona como el primer hotel lifestyle all-inclusive del caribe. Este innovador concepto rompe con el enfoque tradicional del todo incluido y redefine el panorama de los resorts de este tipo. El enclave paradisiaco seleccionado para ubicar ZEL Punta Cana es Cortecito Beach, un rincón idílico en la costa de Bávaro conocido por sus playas de arena suave, aguas cristalinas y un ambiente vibrante y acogedor. Y todo ello en una ubicación ideal a menos de 30 minutos del aeropuerto internacional de Punta Cana. La zona se ha convertido en una escapada perfecta para quienes buscan disfrutar del sol, explorar la esencia de República Dominicana y relajarse en un entorno que combina serenidad y autenticidad. ZEL Punta Cana se concibe como un hotel con la más pura energía mediterránea bajo el sol caribeño, donde el equilibrio entre el bienestar activo y el descanso es el verdadero protagonista. Gracias a su reconocido programa de entretenimiento, ZEL CLUB, los huéspedes pueden disfrutar de actividades para cuidar la salud y el equilibrio físico y emocional, ya sea con sesiones en el spa ‘AUA’ y sus dos idílicas piscinas, o con clases de yoga, fitness interactivo, fitness facial, barre o hasta talleres de bordado croata. Estas actividades únicas se llevarán a cabo en ‘The Studios”, tres estudios enfocados en actividades wellness, fitness y training que también albergarán gimnasio y entrenamientos en grupo o personalizados, dirigidos por entrenadores certificados. Además, también se organizarán semanalmente actividades para todos los huéspedes como son sesiones de running grupales, retiros de fin de semana, KO sessions de boxeo o cursos de cocina creativa. Estas experiencias activas podrán acompañarse de momentos de vida social y conexión con la comunidad, como una cerveza al atardecer o un café especial en el acogedor patio mediterráneo con el que cuenta el hotel, un punto de encuentro único. El punto alegre y festivo lo pondrán los outlets de ZEL Punta Cana, que celebrarán actividades como los vermuts sociales o las verbenas de noche, que acogerá principalmente PARDA, un restaurante en formato buffet con las mejores delicias mediterráneas. En definitiva, una selección de experiencias diferencial que ofrece a cada huésped del hotel la libertad de vivir una experiencia sin estrés, con el calor de un hogar mediterráneo en el corazón del Caribe y la posibilidad de conectar con una comunidad de estilo de vida activo y deportivo. Y es que el deporte es un pilar clave en la filosofía de la marca ZEL, que busca integrar el bienestar físico y la diversión en cada experiencia de sus huéspedes. En este nuevo hotel, los visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de cinco pistas de tenis, ideales para practicar el deporte favorito de Rafa Nadal, en un entorno diseñado tanto para principiantes como para jugadores más avanzados, con dinámicas guiadas y libres para todos los gustos. Además, los amantes del golf podrán perfeccionar su técnica y vivir momentos inolvidables en el prestigioso campo de golf del Cocotal Country Club, que cuenta con varios hoyos rodeados de un paisaje tropical único. Esta oferta deportiva asegura actividades para todo tipo de deportistas, convirtiendo cada día en una experiencia activa y enriquecedora. La mejor gastronomía mediterránea llega al Caribe ZEL Punta Cana contará con hasta siete restaurantes que ofrecerán a los huéspedes la mejor cocina mediterránea fusionada con la gastronomía local. Como se ha mencionado anteriormente, PARDA será el buffet mediterráneo que acogerá las actividades de ocio nocturno, como los vermuts sociales o las verbenas de noche. También habrá restaurantes que fusionarán los mejores sabores gastronómicos, como es el caso de Tacorini, donde se une la elegancia de la comida griega con el folclore mejicano, o Nokyo, un espacio único en el que degustar cocina japonesa con toques mediterráneos. Para los más carnívoros estará Volcán, un asador grill que ofrecerá las mejores carnes a la brasa. Y, para los fans de la vida nocturna, el hotel cuenta con Silvestre y Voltaje, que se convertirán en el place to be para los que deseen probar una selección única de vinos o los cócteles más refrescantes. Esta amplia oferta se corona con un Beach Club en el que disfrutar de la brisa marina y relajarse frente a la playa más vibrante. ZEL Punta Cana cuenta con 190 habitaciones y suites perfectamente integradas en el entorno. Las habitaciones cuentan con electrodomésticos de la casa CREATE®, y las amenities de las habitaciones son creaciones especialmente seleccionadas de la firma de cuidado personal HAAN®. La marca ha revolucionado el panorama con sus productos innovadores y disruptivos, así como con su discurso a favor del cuidado del planeta. En cuanto a su diseño, el hotel adopta la filosofía del “outdoor living” y el diseño biofílico, integrándose al entorno natural, respetando la arquitectura original y utilizando materiales que conectan a los huéspedes con el espacio. Con el amor por el aire libre y la energía mediterránea, que sirve de inspiración para el diseño, las habitaciones han sido conceptualizadas con colores, texturas y formas que transmiten el mundo natural inspirado en dicho estilo mediterráneo. Los huéspedes marcan su propio ritmo, y cada habitación es un lugar de relajación, bienestar y rejuvenecimiento. Con el compromiso continuo de Meliá con la sostenibilidad y la armonía medioambiental como prioridad, el interior del hotel rinde homenaje a su entorno natural, así como a sus numerosas influencias mediterráneas, con una calidez inconfundible complementada con toques marítimos. Las zonas comunes combinan relajación e inspiración, evocando un ambiente hogareño. El mejor ejemplo es el patio principal del hotel, que constituye la máxima expresión del estilo mediterráneo y sirve de punto de encuentro para disfrutar de un café de especialidad de Café de Finca o comprar souvenirs locales. En él, los huéspedes podrán también realizar el check-in y check-out de forma autónoma a través de sus quioscos. Zel Punta Cana Dirección: Av. Alemania Punta Cana 23000 (República Dominicana) Teléfono: +1 809 552 0406 Email: [email protected] WEB FACEBOOK INSTAGRAM No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Inout Viajes No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.