Películas navideñas para soñar con un viaje a Gran Bretaña

Y es que puestos a soñar hagámoslo en pantalla grande y a todo color…

Con historias conmovedoras de conexión y unión, estas populares películas navideñas no sólo evocan el espíritu navideño, sino que pueden inspirar a los viajeros a explorar los diversos paisajes de Gran Bretaña. Desde pintorescas cabañas cubiertas de nieve hasta majestuosas plazas centrales, estos lugares han sido protagonistas de éxitos navideños y sin duda, forman parte ya del imaginario colectivo.

Empezamos con ‘Love Actually’ y sus historias románticas o casi y terminaremos con Harry Potter y sus magias potagias …

Love Actually: Una historia de amor londinense

Para su debut como director de cine, a Richard Curtis se le ocurrieron tantos argumentos que no pudo elegir, así que los combinó todos en una sola película. Rodado en localizaciones de todo Londres, el romántico clásico navideño británico de Curtis incluye varios escenarios emblemáticos, junto con algunos de los lugares menos conocidos de la capital. Repletos de luces brillantes y alegría navideña, no te pierdas Trafalgar Square y el Puente del Milenio, así como la Tate Modern, ubicada en la antigua central eléctrica de Bankside, y los rascacielos de Canary Wharf. Desde Gabriel’s Wharf, en South Bank, hasta el exterior del número 10 de Downing Street, otros lugares destacados son St Luke’s Mews, en Notting Hill, donde el personaje de Andrew Lincoln utiliza cartones para profesar su amor, y los grandes almacenes Selfridges. Es aquí donde el difunto Alan Rickman espera mientras Rowan Atkinson tarda una eternidad en envolver un collar.

Última Navidad: Nochebuena en Londres

Con Londres como vibrante telón de fondo, Last Christmas teje una historia de crecimiento personal y romance. Lugares emblemáticos como Covent Garden, Regent Street y Piccadilly Circus cobran vida con las centelleantes luces navideñas que capturan el espíritu festivo de la ciudad. Con algunos de los destinos comerciales más populares de la capital y escaparates festivos, los visitantes también deben buscar Cecil Court, una encantadora calle estrecha cerca de Leicester Square repleta de librerías y tiendas de antigüedades.

Paddington 1, 2 y 3: enternecedoras aventuras londinenses

Aunque no es una película navideña tradicional, Paddington calienta los corazones durante las fiestas. La icónica estatua de la estación de Paddington y su pintoresco telón de fondo invitan a los viajeros a embarcarse en sus propias aventuras. Desde las frondosas calles del norte de Londres hasta la grandeza de una mansión en Hertfordshire, las localizaciones de la película inspiran el ansia de viajar. La residencia de Notting Hill de la familia Brown se retrató con eficacia en Primrose Hill (cerca del zoo de Londres y de Camden Lock). Hatfield House, en Hertfordshire, encarnó los pasillos interiores del Gremio de Geógrafos. Justo a tiempo para el estreno de la nueva película Paddington en Perú, el 8 de noviembre, los fans pueden viajar a través de las icónicas historias de Paddington en la nueva Paddington Bear Experience de Londres.

The Holiday: El Surrey rural en el punto de mira

La exitosa película navideña de la directora Nancy Meyers, The Holiday, utiliza varios lugares idílicos para representar el entorno campestre inglés por excelencia en el que las estrellas Cameron Diaz y Jude Law encuentran el romance. Los pueblos de Shere y Godalming, en Surrey, donde se rodó la parte británica de la película, tienen exactamente el mismo aspecto en la vida real que en la pantalla, con calles adoquinadas y casas con contraventanas de colores y tejados cubiertos de musgo. Los visitantes pueden incluso disfrutar de una copa en el histórico pub White Horse de Shere, que aparece en varias escenas. Y aunque Rosehill Cottage sólo se construyó para el rodaje, se inspiró en Honeysuckle Cottage, en el pequeño y pintoresco pueblo de Holmbury St. Holmbury St Mary.

Natividad: La joya cómica de Coventry

Protagonizada por Martin Freeman en el papel de un profesor de escuela que quiere montar una obra de teatro navideña inolvidable, esta comedia festiva cuenta con numerosas localizaciones en la ciudad natal de la directora Debbie Isitt, Coventry, Ciudad de la Cultura del Reino Unido en 2021. Las históricas Spon Street y Priory Street se transformaron para el rodaje, y se vieron camellos pastando ante las ruinas de la catedral de Coventry, dañadas por la guerra. La película retrata el vibrante ambiente de la ciudad, su oferta cultural y sus atracciones históricas, entre las que destacan el Teatro Belgrado y la Galería de Arte y Museo Herbert.

El diario de Bridget Jones: A Cotswolds love affair, Snowshill, Gloucestershire

Aunque se desarrolla principalmente en Londres, el primer encuentro de Renee Zellweger con Mark Darcy -interpretado por el inimitable Colin Firth- en El diario de Bridget Jones tiene como telón de fondo los Cotswolds, cubiertos de nieve. El pueblo de Snowshill, cerca de Broadway, fue el escenario de una fiesta en casa de sus padres, en la que el equipo utilizó nieve falsa, ya que el rodaje tuvo lugar en pleno verano. Repleto de casitas de piedra y con colinas que se elevan por tres lados, la región es conocida por su belleza virgen, sea cual sea la estación del año.

Cuento de Navidad: una historia victoriana de fantasmas en Warwick y Shrewsbury

El Hospital Lord Leycester de Warwick es el protagonista de la adaptación en tres partes de Steven Knight de Cuento de Navidad de Dickens. Esta joya medieval, con su excepcional arquitectura, añade un encanto fantasmagórico a la historia. Desarrollada en colaboración entre la BBC y la cadena estadounidense FX, y coproducida por Tom Hardy y Ridley Scott, mezcla una de las obras más queridas de Dickens con el esplendor de Warwick. El Rainham Hall del este de Londres, una propiedad georgiana de grado II en Havering, también es protagonista.

La producción de 1984 del cuento clásico de Dickens transformó las calles de Shrewsbury en el Londres victoriano. Esta tradicional ciudad de mercado situada en el corazón de Shropshire aparece en las primeras escenas, y aún puede verse la tumba de Ebenezer Scrooge, interpretado por George C Scott, en la iglesia de St Chad. Su nombre fue cincelado en un pilar de la lápida dentro de los terrenos del distintivo edificio catalogado de Grado I que domina la Cantera, una zona de parques a orillas del río Severn, y que permanece allí hasta el día de hoy.

La Princesa Switch: Switched Again: La fantasía festiva de Edimburgo y Glasgow

Vanessa Hudgens regresa en la secuela del éxito de Netflix de 2018 The Princess Switch. Escocia sirve de telón de fondo, con el atmosférico entorno de la catedral de Glasgow, del siglo XII, y Mimi’s Bakehouse, en Leith, entre los lugares transformados en el mundo ficticio de Belgravia para el rodaje. Para vivir plenamente el espíritu navideño y sentirse como un miembro de la realeza, hospédese en alojamientos como el Grand Central Hotel de Glasgow, donde le espera una armoniosa mezcla de diseño victoriano y comodidades contemporáneas. Alternativamente, en Glasgow, One Devonshire Gardens, un Hotel Du Vin, es famoso por sus excepcionales experiencias gastronómicas. En Edimburgo, los viajeros pueden optar por The Witchery, situado junto al Castillo de Edimburgo, o el Balmoral Hotel, que ofrece vistas panorámicas de la ciudad.

Especial de Navidad de Downton Abbey: Elegancia en Gran Bretaña

Downton Abbey cautiva al público con sus representaciones de la vida aristocrática, rodadas en lugares emblemáticos británicos como el castillo de Highclere, en Berkshire, el castillo de Alnwick, en Northumberland, y el castillo de Inveraray, en el condado de Argyll. Estos escenarios transportan a los espectadores a la grandeza de Inglaterra y Escocia, donde los castillos históricos ofrecen experiencias únicas. En diciembre, el castillo de Highclere atrae con una serie de eventos festivos, todos abiertos para reservas anticipadas, mientras que las entradas para la Ruta de las Luces de Invierno del jardín de Alnwick ya están a la venta.

Harry Potter

Otro de los favoritos de las Navidades, ha colocado a Gran Bretaña en el mapa de las localizaciones cinematográficas. Dirígete al andén 9¾ de la estación de King’s Cross, a la peculiar versión con entramado de madera del Callejón Diagon de York, al caldero gigante de la abadía de Lacock, en Wiltshire, y recorre sigilosamente los claustros de la catedral de de GloustershireCatedral - los pasillos de Hogwarts. Echa un vistazo a Oxford, la «ciudad de las agujas de ensueño», con la famosa Biblioteca Bodleian que hace las veces de la de Hogwarts, mientras que la abovedada Escuela de Divinidad, situada al lado, se convirtió en el Hospital Hogwarts, donde se ingresaba a los estudiantes con heridas causadas por escobas y hechizos que salían por la culata. Los magos en ciernes también pueden tomar clases de vuelo en escoba en el castillo de Alnwick, en Northumberland. Para una experiencia completa, el Warner Bros. Studio Tour: The Making of Harry Potter ofrece a los aficionados la oportunidad de ver decorados originales, criaturas animatrónicas y efectos especiales.

¡Qué los sueños, sueños son!

Y más en Navidad…