Irreversible Entanglements, el grupo protesta afroamericano, desde EE. UU. a la Sala Villanos

IRREVERSIBLE ENTANGLEMENTS ofrecerá un concierto el martes 21 de enero de 2025 a las 20:00h en la SALA VILLANOS de Madrid dentro de SUMMUM CONCERT SERIES. El grupo estadounidense trae su fusión de jazz y música afroamericana por primera vez a España.

Originarios de las vibrantes ciudades de Filadelfia, Nueva York y Washington D.C., Irreversible Entanglements ha conquistado la escena internacional del jazz con su sonido visceral y su mensaje contundente. Formada por una alineación de músicos de excepción – la poeta y vocalista Camae Ayewa (Moor Mother), el bajista Luke Stewart, el saxofonista Keir Neuringer y el explosivo dúo de trompeta y batería compuesto por Aquiles Navarro y Tcheser Holmes –, la banda ofrece una experiencia musical única que fusiona jazz, free jazz, hip-hop y poesía, creando un sonido que es a la vez familiar y radicalmente innovador.

Con una discografía que incluye álbumes aclamados por la crítica como "Who Sent You?" y "Open The Gates", Irreversible Entanglements ha demostrado ser una de las bandas más importantes y emocionantes de su generación. Su música, cargada de improvisación y energía, es una celebración de la cultura negra y un llamado a la acción social.