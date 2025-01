FITURNEXT 2025 pone el foco en la gestión sostenible de los alimentos en el turismo

lunes 27 de enero de 2025 , 10:08h

FITURNEXT, el Observatorio de Sostenibilidad de FITUR dedicado a promover buenas prácticas turísticas, arrancó su sexta edición en alianza con Aqualia, marca de referencia en la gestión del ciclo integral del agua. A lo largo de cuatro jornadas, en el marco de la Feria Internacional de Turismo de Madrid organizada por IFEMA MADRID, pondrá de manifiesto el impacto positivo de iniciativas turísticas que contribuyen a una gestión de los alimentos más sostenible, que fomenten los excedentes cero y que apliquen tecnologías innovadoras y sistemas circulares.

Entre los aspectos más identificativos de la inauguración, destaca la presentación del informe “Hacia una gestión alimentaria sostenible a través del turismo”, un documento que recoge el análisis, llevado a cabo por el Observatorio a lo largo de esta edición, de proyectos y programas del sector privado y público que impulsan la sostenibilidad alimentaria. Francisco Rodríguez, Head of Tourism en Ideas for Change, entidad que ha desarrollado la investigación, ha sido el encargado de explicar las claves del informe y de la investigación, destacando que “la replicabilidad facilita que otros actores puedan adaptar algo que ya existe, aprovechar el camino recorrido y tiene un efecto multiplicador”.

Entrega de premios a las iniciativas ganadoras por su contribución al Reto 2025

La inauguración contó con la participación de la Secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau, Adela Moreda, miembro del Consejo Asesor de FiturNext y Lucas Diaz, Director para España de Aqualia. Marisa Dominguez Contador, Jefa de Promoción, Ordenación y Productos Turísticos de la Junta de Extremadura, Àlex Pàmies, Managing Director de Hurtigruten Spain y Marie Lindström, Country Director Manager Too Good To Go España, que fueron los encargados de recoger los galardones de Rutas Gastronómicas Sostenibles de Extremadura, Hurtigruten Cruises y Too Good To Go, respectivamente.

A continuación, el Observatorio acogió una mesa redonda sobre cómo la industria turística puede llegar al excedente cero, con la moderación de Javi Creus, fundador de Ideas for Change, y participación de Rafael Fernández-Álava, Communication and External Affairs director de Costa Cruceros, Álvaro Sánchez López, Global Director of Sustainability en Iberostar Hotels & Resorts y Rosa Nordfeldt, Directora de Sostenibilidad de Air Europa. Fernández-Álava comentó aspectos a mejorar en la regulación del excedente alimentario para darles una nueva vida, “faltan leyes y normativas que faciliten la donación de alimentos”, mientras que Sánchez habló sobre la importancia de “capacitar al personal, especialmente el de cocina, para un buen uso de la tecnología” y para actuar como un actor clave en la promoción de dar mejor camino al residuo. Nordfeldt señaló dónde destinan más recursos tecnológicos, más allá de en la parte operativa, en el combustible y el motor para “intentar hacer lo más eficiente posible el vuelo”.

Las últimas sesiones fueron protagonizadas por las iniciativas ganadoras. Patricia Moreno Ramos, Técnica de Turismo Rutas Gastronómicas Sostenibles de Extremadura, y Juan Antonio Bello, Técnico DOP Queso de Acehúche, que presentaron las claves de la iniciativa impulsada por la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, y su programa de agroturismo rural con tres rutas gastronómicas sostenibles (Ruta del Queso, del Aceite y del Ibérico) que invitan a conocer la comunidad autónoma de una forma diferente, descubriendo parte del folklore y de la cultura de Extremadura con experiencias únicas e irrepetibles, ya que tal como comentó Moreno, “no todos los turistas cuando viajan hacen una actividad gastronómica”.

Asimismo, Pàmies, ha hablado sobre sistema circular alimentario que implementan en sus viajes y que reduce el excedente por viajero utilizando Inteligencia Artificial. Este aprovechamiento de los residuos es el resultado de la iniciativa Norways Coastal Kitchen que promueve productos locales, de temporada y de autor. Hurtigruten Cruises se ha convertido en toda una referencia en Noruega, con el patrimonio natural como elemento y dando servicios y conectividad a las pequeñas comunidades que dibujan su paisaje. ”Queremos que nuestros programas ayuden a generar conciencia en los empleados y en los viajeros, que el visitante se convierta en un embajador”, señaló Pàmies.

Por último, Lindström y Pilar Serra, Senior Project Manager de Meliá Hotels International, han participado en una mesa de debate, moderada por Javier Herrero, Secretario Institucional de Marcas de Restauración, analizando cómo una app puede conectar establecimientos que disponen de excedentes alimentarios con usuarios que puedan comprar estos productos a precio reducido y cómo el sector hotelero contribuye a la lucha contra el desperdicio alimentario. Por un lado, Serra ha señalado que “un alimento que va a la basura no es debido a la mala gestión del alimento sino también de toda la cadena de valor”, mientras que Lindström asegura que la “ciudadanía está cada vez más concienciada en la sostenibilidad alimentaria y en reducir el desperdicio”.

La primera jornada ha terminado con el keynote ‘Prevenir. Redistribuir. Circular. – Uniendo esfuerzos globales contra el desperdicio alimentario’ con Virginia Fernández-Trapa, de ONU Turismo.

Industria turística, políticas públicas y compromiso con la sostenibilidad alimentaria

Hasta el 25 de enero, participarán ponentes de instituciones públicas como Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz, Silvia Heredia, alcaldesa de Écija, y Antonio Osuna, alcalde de Mérida, Ana Díaz Perez, subdirectora General de Calidad y Sostenibilidad Alimentaria, Ministerio de Agricultura de España y Mayte Alonso Gª de Vinuesa, de la Dirección General de Turismo de Extremadura, entre otros.

Además, destaca la presencia de expertos del sector turístico como Víctor Monsalvo, jefe del Área de Eco-eficiencia en el departamento de Innovación de Aqualia, la Dra. Mariana Aldrigui, Profesora e investigadora EACH / USP, Fábio Montanheiro, Manager Data Intelligence and Competitiveness Department, João Barroso, WASP-Programa de Sostenibilidad de los Vinos del Alentejo, Manuel León, Arqueoastronomía, Antonio Santos, Finca la Floración, y Olivia Fontela, directora de marketing de EscapadaRural.

El informe “Hacia una gestión sostenible de los alimentos en el turismo” estará disponible en la web de FiturNext próximamente.