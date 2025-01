El esquiador Joan Aracil, 14º posiciónen la segunda prueba del Freeride World Tour

viernes 31 de enero de 2025 , 09:35h

En la segunda prueba del Freeride World Tour 2025 en la estación francesa de Val Thorens, en la que ha participado el rider de Ordino Arcalís Joan Aracil. El corredor ha completado una bajada con una línea muy recta en la que ha podido efectuar un gran 360 al principio que ha aterrizado a la perfección. Posteriormente, ha ejecutado un backflip que no ha podido recepcionar bien a causa de un montículo de nieve blanda que le ha frenado y desequilibrado, pero con una buena reacción y una pequeña voltereta, Aracil ha podido seguir con el descenso y acabar con un gran salto. "El último salto que he dado me ha gustado mucho porque he saltado muchísimo, me he notado mucho rato en el aire y con la recepción muy buena", ha manifestado el andorrano. Con esta actuación, Aracil ha recibido una puntuación de 53,67 que le sitúa en la 14ª posición de la clasificación general. El vencedor de la prueba de hoy ha sido el suizo Martin Bender con una puntuación de 91,67.

Aunque Aracil esperaba una mayor puntuación después de su actuación, ha confirmado su buen estado de forma y las ganas por seguir luchando: “me quedo con mis sensaciones, que han sido muy buenas y es lo que importa, estoy contento con los resultados que estoy haciendo”. También ha expresado que de cara a la próxima prueba "trataré de estudiar más la línea, porque he visto bajadas muy buenas con cosas que yo no había visto, así que estudiaré mejor las bajadas, que siempre es un buen punto a mejorar".

La próxima parada del Freeride World Tour será entre el 23 de febrero y el 1 de marzo en la estación de Tetnuldi, en Georgia, a la que Aracil llegará preparado para mejorar los resultados de cara a empezar a escalar posiciones para poder entrar en el Top-10, su principal objetivo de la temporada. Tras dos citas, ocupa la 14ª posición en la clasificación general del FWT 2025 con 7.360 puntos.