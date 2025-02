Tres noches de Bogui Jazz que harán vibrar Madrid

lunes 17 de febrero de 2025 , 10:00h

BOGUI ONE MORE TIME

El mítico Bogui Jazz regresa fugazmente para rememorar, con tres inolvidables e irrepetibles conciertos, una bella e inimitable época que aún perdura en los corazones y el recuerdo de todas y todos los amantes del mejor jazz.

Serán tres noches en el Café Berlín…

Jueves, 13 de febrero, 20:00h.

T.J. JAZZ SINGS BILLIE HOLIDAY

Una velada espectacular dedicada a la memoria de Billie Holiday con una de las voces más expresivas de Madrid, la vocalista norteamericana T.J. Jazz. Una de las artistas más versátiles y carismáticas del panorama jazzístico nacional rememorando el que fue uno de los espectáculos más seguidos de la programación de Bogui Jazz.

Viernes, 14 de febrero, 20:00h.

KOOL & COLE “HOMENAJE A NAT KING COLE”

Sin duda, se trata de uno de los homenajes más elegantes y brillantes del panorama actual. El virtuoso pianista panameño Vicente Borland, todo un referente en su parcela musical, trae de nuevo el bellísimo e ineludible homenaje a Nat King Cole. Su cuarteto estará acompañado en esta especial ocasión por la magnífica cantante Glenda Vega.

Sábado, 15 de febrero, 20:00h.

BOB SANDS BIG BAND FEAT. VERÓNICA FERREIRO

El último de los conciertos de “Bogui One More Time” contará con la actuación de The Bob Sands Big Band, formación que se convirtió en el “buque insignia” de la programación de Bogui Jazz, una formación de 17 músicos reforzada en esta ocasión especial por una invitada de puro lujo, la incomparable cantante Verónica Ferreiro.