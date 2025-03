Conciertos del Xacobeo: Lenny Kravitz, Paloma San Basilio y Alanis Morissette, entre otros

miércoles 26 de marzo de 2025 , 09:38h

Lenny Kravitz, Paloma San Basilio, Chayanne, Alanis Morissette y Lionel Richie, entre otras grandes figuras del panorama musical internacional, visitarán este 2025 la ciudad de La Coruña de la mano de los Concertos do Xacobeo.

Este programa, impulsado por Turismo de Galicia, incluye una propuesta amplia y plural, que apoya los principales eventos musicales de la comunidad, entre ellos, el Gozo Festival y el Morriña Festival. Los Concertos do Xacobeo regresan así, un año más, para situar a Galicia como uno de los destinos referentes para los públicos con las preferencias culturales más exigentes y diversas.

Lenny Kravitz será el primer artista en visitar la ciudad herculina en el marco del Gozo Festival, con el apoyo de los Concertos do Xacobeo. Será el jueves 10 de abril, a partir de las 21.30h, en el Coliseum de La Coruña. El artista presentará su Blue Electric Light Tour, con Estrella Morente como artista invitada. De este modo, el Coliseum acogerá la cuarta visita a Galicia de la estrella norteamericana en su trayectoria.

Mientras tanto, la gran diva de la canción Paloma San Basilio se despide este 2025 de los escenarios con una gran gira internacional, su ‘Gracias Tour’, donde interpretará sus grandes éxitos en un concierto para el recuerdo. La gira hará su parada en Galicia el sábado día 3 de mayo, en el Palacio de la Ópera de La Coruña, en el marco de los Concertos do Xacobeo impulsados por Turismo de Galicia.

Paloma San Basilio es una de las voces más icónicas y versátiles de la escena musical latina, que ofrece en 2025 su esperada gira mundial titulada ‘Gracias’, en honor a sus 50 años de trayectoria artística. Acompañada por su talentosa banda, que incluye a su propia hija entre las coristas, la artista promete una experiencia inolvidable llena de música, emoción y recuerdos que perdurarán en la memoria de todos los asistentes. La gira será un tributo a los grandes éxitos que definen su carrera, donde no faltarán canciones tan emblemáticas como No llores por mí Argentina, Luna de miel, Porque me abandonaste, Juntos y Cariño mío, entre otras. Con más de 16 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, Paloma San Basilio ha dejado una huella indeleble en el mundo del espectáculo y sigue siendo una de las artistas más queridas y respetadas en la música latina.

También en el mes de mayo, el mismo Coliseum de La Coruña será testigo del nuevo directo de Chayanne. El puertorriqueño, uno de los artistas latinos más influyentes de todos los tiempos, regresa a España tras más de 10 años de ausencia con su gira más ambiciosa Bailemos otra vez. Sus canciones permanecen intactas con el paso del tiempo, con un repertorio lleno de himnos grabados en la memoria de diferentes generaciones y que, esta primavera, el público de La Coruña podrá disfrutar en directo. Las entradas para este concierto de Chayanne en el marco de los Concertos do Xacobeo volaron en apenas seis horas el pasado noviembre.

Finalmente, el Gozo Festival, de la mano de los Concertos do Xacobeo, llevará a La Coruña otras dos grandes figuras internacionales: Alanis Morissette y Lionel Richie. La reconocida cantante y compositora norteamericana, quien marcó a toda una generación con su emblemático álbum Jagged Little Pill, actuará en el Coliseum el miércoles 9 de julio como parte de su gira mundial Triple Moon Tour, en lo que será el único concierto de esta icónica artista ganadora de siete Premios Grammy en Galicia. La cita promete no defraudar con su energía y emotividad tan características. Por su parte, Lionel Richie, el mito de la música negra de los años 70 y 80, también visitará el Coliseum de La Coruña el jueves 31 de julio para revisar su celebrado repertorio de todas las épocas.

Morriña Festival

Paralelamente a estos grandes conciertos, los Concertos do Xacobeo apoyarán un año más en La Coruña la celebración de un festival de referencia como es el Morriña Festival. Se trata de una de las citas musicales más relevantes de la época estival en nuestra comunidad, que este 2025 regresa para celebrar su quinta edición los días 15 y 26 de julio. En su cartel se reúnen figuras de primer nivel como Nathy Peluso –en lo que será su única actuación en Galicia este año– o Residente –el artista con más Grammys latinos de la historia–, además de Ozuna, Jhayco, Mikel Izal, Ginebras, Pignoise, Alcalá Norte, Elena Rose, Alleh y Yorghaki y Duncan Dhu y más por confirmar.

El festival presenta una potente oferta de artistas internacionales y nacionales que pisan fuerte en las listas de escuchas del momento y apuesta por la diversidad de gustos y estilos para diferentes generaciones de públicos.

El Morriña es un evento atractivo y ecléctico que, en su pasada edición, en 2024, reunió a más de 40.000 personas en el Puerto de La Coruña. El festival cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de Turismo de Galicia, en el marco de los Concertos do Xacobeo, así como del Concello de A Coruña, la Diputación de A Coruña, el Puerto de La Coruña y Estrella Galicia.