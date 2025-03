miércoles 26 de marzo de 2025 , 09:50h

Descubre el encanto nostálgico de la Villa Cuatro Cuatro Sur en Taipéi, un antiguo barrio militar transformado en un vibrante espacio cultural, justo al lado del Taipéi 101.

Four Four South Village (Village 44) no está en la lista principal de lugares para visitar en Taipéi, pero vale la pena visitar el antiguo pueblo militar si tienes tiempo.

El pueblo solía ser la zona residencial de los miembros del ejército nacionalista. A solo 5 minutos a pie de Taipei 101, una parte del pueblo es ahora un sitio histórico designado y se ha convertido en un parque comunitario.

Este asentamiento fue establecido en 1948 para albergar a los empleados y familias de la fábrica militar número 44 que se trasladaron desde Qingdao, China, a Taipéi. Debido a su ubicación al sur de dicha fábrica, recibió el nombre de "Sisi Nan Village", que se traduce como "Villa Cuatro Cuatro Sur". ​

Con el paso del tiempo, la aldea ha sido objeto de debates sobre su conservación, ya que muchas de las estructuras originales fueron construidas de manera apresurada y carecían de atractivo visual. Sin embargo, su preservación ha sido apoyada por la comunidad cultural, reconociendo su valor histórico y su representación de las experiencias de individuos comunes en una época significativa.

Actualmente, el sitio ha sido transformado en el Sinyi Civic Hall, un espacio dedicado a la exhibición de obras de arte y la organización de mercados creativos. Entre sus instalaciones se incluyen galerías de exposiciones, salas de actuaciones y un parque cultural, convirtiéndose en un lugar popular para que residentes y visitantes disfruten de actividades culturales y de ocio.