Madrid promueve su oferta para el turismo de reuniones en la feria Heavent Meetings

viernes 28 de marzo de 2025 , 09:18h

El Área Delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, a través de Madrid Convention Bureau (MCB), está promocionando la oferta de turismo de reuniones madrileña en la feria internacional Heavent Meetings, que se celebra del 25 al 27 de marzo en la ciudad francesa de Cannes.

Este encuentro turístico, uno de los más importantes del mercado francés gracias a la participación de más de 400 expositores, 500 compradores y la asistencia de más de 4.000 visitantes profesionales diarios, servirá para difundir todas las novedades de Madrid en cuanto a sedes o a establecimientos hoteleros y demostrar la competitividad y el prestigio del destino en este segmento. También se destacarán los principales recursos que Madrid Convention Bureau pone a disposición de los organizadores para integrar la sostenibilidad medioambiental y social en los eventos profesionales, uno de los pilares fundamentales de la estrategia de turismo de reuniones municipal.

La concejal delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo, ha señalado que “Madrid está apostando por consolidarse como uno de los grandes destinos mundiales para el turismo de reuniones, con una propuesta cada vez más innovadora y conectada con el tejido social y económico de la ciudad”. Maíllo ha añadido que “nuestra presencia en foros internacionales como Heavent Meetings refuerza el compromiso de la capital con un modelo de turismo sostenible que genera valor local”.

Próximamente, el Área Delegada de Turismo presentará dos nuevas herramientas enfocadas en este ámbito, que se sumarán a las ya operativas como PLUS (Platform for Legacy with Us), la Guía MICE de Sostenibilidad o el Directorio de Entidades Sociales.

Madrid Convention Bureau está acompañada en esta acción promocional por tres de sus empresas asociadas: Teatro Flamenco, el hotel Vincci Soho y la agencia especializada Cititravel. Todos están desarrollando una agenda propia de reuniones de trabajo preestablecidas que permitirá contactar con agencias, clientes corporativos y asociaciones interesadas en la capital.

Events Days Madrid y otras acciones de promoción

Madrid Convention Bureau ha colaborado también este mes con el encuentro Events Days Madrid, que tuvo lugar del 2 al 4 de marzo. Una cita que ha alcanzado su cuarta edición en la capital y que reunió a una treintena de agencias y representantes de eventos corporativos de Francia con empresas españolas. El programa incluyó una jornada de reuniones y actividades para el descubrimiento de los activos culturales y gastronómicos de la ciudad. Además, se fomentó la generación de impacto positivo local con una actividad para niños hospitalizados que contó la creación de capas de superhéroe, gracias a la colaboración de Fundación Theodora, el hotel Thompson Madrid y la agencia especializada W2M.

Desde comienzos de 2025 Madrid Convention Bureau ha participado en siete salones profesionales enfocados en compradores del mercado europeo. El departamento de turismo de reuniones del Ayuntamiento de Madrid aborda el próximo trimestre con nuevas iniciativas para promover la capital, como la participación en otros cinco salones profesionales y en la feria IMEX Frankfurt, donde acudirá junto a 13 empresas asociadas y la Comunidad de Madrid.