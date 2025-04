Condeduque acoge en abril los estrenos escénicos de Guy Nader y María Campos

miércoles 02 de abril de 2025 , 09:20h

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque ofrecerá este mes de abril la co-producción de la Bienal de Venecia Friends Of Forsythe y el estreno en Madrid de Natural Order Of Things de los coreógrafos Guy Nader y María Campos; la música de Ben Yart, la proyección de cine I Saw The TV Glow, la exposición Carrusel y la instalación Lugar y tacto (Wasi Llamkha); así como actividades de pensamiento y debate, palabra y mediación que completan la programación.

Artes escénicas

Guy Nader y María Campos, Natural Order Of Things (3 y 4 de abril)

Natural Order of Things es la fascinación por unas coreografías abstractas y perfeccionistas, limpias y pulcras, en las que los cuerpos se mueven con calculada precisión por espacios blancos y diáfanos, a partir de frases coreográficas obstinadas y repetitivas que conforman ciclos enteros.

Friends of Forsythe (25 y 26 de abril)

Friends of Forsythe es una propuesta que, a pesar de involucrar a otros intérpretes/creadores -los amigos del título- pertenece claramente a esta nueva etapa de investigación tan inclinada hacia la experimentación. Se trata de la reunión de los seis artistas que junto a él, han explorado las raíces y orígenes de las danzas folclóricas y las danzas urbanas.

Música / Palabra

Ben Yart (11 de abril)

El cantante Ben Yart traslada a su música el relato de su vida, sus experiencias y el día a día de un chaval de Mendillorri en Pamplona. Tras publicar sus primeros temas, como soy la Ama (2016) o Napia Blanca (2020), a través de YouTube, Ben Yart se ha labrado rápidamente un hueco en el panorama urbano nacional, llegando a colaborar con artistas como El Mini, Rojuu, o Cecilio G, o a participar en La Vendición Vol.1, con su single autoproducido y titulado Barriobajero.

Arte

Fuentesal Arenillas e Itziar Okariz, Carrusel (hasta el 18 de mayo)

Fuentesal Arenillas e Itziar Okariz presentan Carrusel, un encuentro entre sus prácticas artísticas escultóricas y performativas realizado expresamente para la Sala de Bóvedas.

Andrea Canepa, Lugar y tacto “Wasi Llamkha” (hasta el 18 de mayo)

Wasi Llamkha (Lugar y tacto) es una arquitectura efímera, un pabellón situado en el Patio Sur de Condeduque que invita a cerrar los ojos y sentir, a reconocer y relacionarnos fuera de los parámetros de la primacía de lo visual. Sus tonos se funden con el patio, para que se descubra a través del movimiento del cuerpo, del tacto y del sonido.

Cine

I Saw The Tv Glow (9 de abril)

Jane Schoenbrun, cineasta y novelista no-binario nos asombró con su segunda película tras la ya sorprendente We’re All Going to the World’s Fair. Ahora presenta en Condeduque y en primicia en Madrid la película premiada en el Festival de Seattle I Saw The Tv Glow, en la que un tímido adolescente intenta sobrevivir en los suburbios cuando su compañera de clase le presenta un misterioso y adictivo programa de televisión nocturno, y descubrirá un mundo sobrenatural que se esconde bajo el suyo.

Pensamiento y debate

Secretos de belleza interior: amistad, rituales y liturgias (29 de abril)

La amistad, los rituales colectivos y otras formas de compartir el mundo que habitamos son algunos de los temas que aborda la «filosofía de la proximidad», una corriente que nos propone volver a pensar el concepto de virtud y que descubriremos en Condeduque de la mano de la profesora de filosofía en la Gustave Eiffel University, Corine Pelluchon, el catedrático de Filosofía de la Universidad de Barcelona, Josep Maria Esquirol, moderados por el director de Ideas de El País, Joseba Elola.

Mediación

Programación mediación (hasta junio de 2025)

‘Espacio P.O.M’, ‘(Re) vuelta al patio’ y ‘Tú, yo, el mundo/ La colmena’ serán las tres actividades de mediación. ‘Espacio POM’ es un punto de encuentro dedicado a la danza del futuro; ‘(Re) vuelta al patio’ lanza nuevas propuestas para habitar Condeduque desde la perspectiva de la infancia; y ‘Tú, yo, el mundo/ La colmena’ es un laboratorio de artes escénicas expandidas para personas de 9 a 11 años.