Condeduque arranca 2025 al ritmo musical de Inverfest

Con las actuaciones de Los Voluble, Ángeles Toledano, Ferran Palau y Antía Muíño

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque ofrecerá este mes de enero numerosas propuestas, destacando el festival de música Inverfest, junto a danza contemporánea, teatro, arte, pensamiento, palabra y mediación que estarán presentes en la programación.

Del 11 al 31 de enero se volverá a celebrar el Festival de música Inverfest con las actuaciones de Los Voluble que presentarán en estreno absoluto su último trabajo La voz de alarma, Ángeles Toledano que cantará canciones de su nuevo álbum Sangre sucia, Ferran Palau que interpretará su álbum Plora aquí y Antía Muíño que estrenará en Madrid Carta Aberta.

Asimismo, las artes escénicas de Condeduque mantendrán en cartelera hasta el próximo 5 de enero la reposición de Barbados en 2022 de Pablo Remón, Las Alegrías de La Chachi como colofón al festival de danza contemporánea y performance Supernova y el estreno en Madrid de La luz de un Lago, última propuesta de El Conde de Torrefiel.

Programación de enero en Condeduque:

Artes escénicas

Pablo Remón «Barbados en 2022» | Condeduque Madrid (hasta el 5 de enero)

Condeduque acogerá la reposición de la obra Barbados 2022, de Pablo Remón, en la que las palabras son las verdaderas protagonistas porque, según su autor, “construyen un mundo”. Para la escritura de esta obra, el autor disfrutó de una residencia de escritura en la Sala Beckett.

La Chachi, Las alegrías, Festival Supernova (17 de enero)

El Festival Supernova estrenará Las alegrías, de La Chachi, pieza en la que explora este compás festero alterando su estructura tradicional de baile para tablao a partir de acciones aleatorias.

El Conde de Torrefiel, La flor de un lago (del 23 al 26 de enero)

“Un viaje abismal que lleva al espectador a explorar las complejidades de la percepción visual y la búsqueda de claridad en un mundo ahogado de imágenes”, explican Tanya y Pablo del Conde de Torrefiel. La trama gira en torno a la realización de una película del mismo nombre, siguiendo las historias entrelazadas de una niña, un mendigo y una bailarina, quienes se enfrentan a la pérdida gradual de la visión.

Música

Festival Inverfest, varios artistas (del 11 al 31 de enero)

Cine

On The Go (15 de enero)

No es de extrañar que On the Go, la ópera prima del tándem creativo formado por María Gisèle Royo y Julia de Castro, obtuviera precisamente la Mención Especial del Jurado Joven del Festival de Locarno gracias a su impactante narración, envuelta en cultura queer, y su cuidadísima puesta en escena, aliñada con una memorable fotografía analógica en 16mm.

Pensamiento

La respuesta es dinero, ¿cuál era la pregunta? (28 de enero)

En el diálogo participarán el artista visual que trabaja sobre las infraestructuras del capitalismo contemporáneo, Max de Esteban y el filósofo y teórico cultural Michel Feher presentados y moderados por la subdirectora de La información y periodista especializada en prensa económica Cristina Triana.

Palabra

Roberta Marrero, He decidido creer en la ternura (29 de enero)

Tras 52 años de vida, Roberta Marrero murió de forma voluntaria el 17 de mayo de 2024. Poco antes había publicado Derecho a cita (Continta me tienes), su segundo poemario, lleno de referencias literarias y alusiones al deseo y sus muchas aristas atravesadas por el dolor, el placer y la muerte como promesa de continuidad del amor.

Arte

Este puede ser el lugar. Performar el museo (hasta el 9 de febrero)

La muestra colectiva comisariada por Natalia Álvarez Simó es un recorrido a través de obras históricas y piezas de estreno que invita, entre gestos, sonidos y materialidades, a conocer cómo piensan los artistas el cuerpo en movimiento en el cruce de disciplinas de las artes visuales y las escénicas.

Mediación

Programación Mediación | Condeduque Madrid (hasta junio de 2025)

‘Espacio P.O.M’, ‘(Re) vuelta al patio’ y ‘Tú, yo, el mundo/ La colmena’ serán las actividades de mediación que se podrán disfrutar este mes de diciembre en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque.