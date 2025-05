Oportunidades para el mercado hotelero de Oriente Medio

lunes 05 de mayo de 2025 , 09:05h

El más reciente informe de Mabrian sobre el mercado hotelero de Oriente Medio concluye que fortalecer la oferta de categoría media y realinear las experiencias hoteleras con los estándares globales, especialmente en alojamientos de gama alta y de lujo, es esencial para impulsar la competitividad de la región.

La meta es incrementar las llegadas internacionales y fomentar el crecimiento sostenible del turismo mejorando la rentabilidad en todos los segmentos hoteleros en Oriente Medio.

Con motivo de la edición de Arabian Travel Market 2025 en Dubái, Mabrian comparte un nuevo informe centrado en el sector hotelero de seis destinos líderes en Oriente Medio que, partiendo de datos sobre distribución por categorías, precios y niveles de satisfacción, desvela tres escenarios que requieren diversas estrategias orientadas a mejorar la oferta de gama media y realinear la clasificación de los alojamientos con las expectativas de los huéspedes, especialmente en las categorías superiores, con el objetivo de impulsar el crecimiento y la competitividad a largo plazo.

El estudio, “Beyond The Stars: Aligning Expectations And Experiences In Middle Eastern Hospitality”, es la segunda parte de una serie de estudios sobre Oriente Medio que compartimos en vísperas de la 32.ª edición de Arabian Travel Market. Su objetivo es fomentar el debate sobre las tendencias más releantes que dan forma al sector en la región.

El informe analiza la oferta hotelera en seis destinos clave de Oriente Medio: Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Egipto, Jordania, Catar y Omán, destinos que representan el 89,6 % del total de visitantes internacionales de la región. Utilizando inteligencia de datos, Mabrian profundiza en la distribución de categorías hoteleras, la previsión de tarifas hoteleras y los niveles de satisfacción de mercados emisores vecinos y de larga distancia.

Tres escenarios que revelan oportunidades de desarrollo y crecimiento

La inteligencia de datos indica que, en estos seis países, la oferta hotelera comparte tres escenarios, basados ​​en la distribución de las categorías tradicionales de alojamiento (3, 4 y 5 estrellas) y la segmentación por tipología. Las estrategias de clasificación generan expectativas entre los mercados emisores potenciales, e influyen en el comportamiento de las tarifas hoteleras y en la satisfacción de los huéspedes.

El primer escenario, que comparten Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, muestra una distribución uniforme, en tercios, entre las categorías de 3, 4 y 5 estrellas. Esta particularidad se traduce en oportunidades para ampliar la oferta en lo que este estudio denomina «categorías puente», esto es, modelos hoteleros que incorporan características y atributos de la categoría inmediatamente superior. El informe demuestra que optimizar la segmentación permitiría equilibrar tarifas y expectativas de los viajeros respecto a la experiencia, lo que mejorará la satisfacción general y la rentabilidad de los hoteles.

Esta estrategia también contribuirá a atraer a marcas internacionales interesadas en expandir su presencia más allá de los hoteles de lujo y alta gama, impulsando el desarrollo de alojamientos de categorías medias. Egipto es un ejemplo notable de la importante influencia de las expectativas en el valor percibido: sus tarifas competitivas guardan relación con puntuaciones consistentemente altas en el Índice de Satisfacción Hotelera (HSI). Por el contrario, las experiencias de los huéspedes en Arabia Saudita no se ajustan al rango de tarifas, más elevado, lo que afecta al valor percibido.

En el segundo escenario, que abarca Omán y Jordania, se observa una distribución más convencional de categorías hoteleras, donde los establecimientos de 3 estrellas son mayoría, y representan aproximadamente la mitad de las propiedades. Ambos destinos comparten la necesidad de diversificar y renovar sus alojamientos económicos y de gama media para atraer a un grupo demográfico más amplio, impulsando las llegadas de viajeros.

Según el estudio, la oferta hotelera de 4 estrellas en Jordania tiene una gran oportunidad para aumentar la rentabilidad y la satisfacción de los huéspedes reestructurando este segmento con marcas lifestyle, boutique y hoteles de autor. En el caso de Omán, reposicionar y optimizar la oferta de hoteles de lujo y de categorías superiores mejoraría la experiencia de los huéspedes y las tarifas medias, especialmente teniendo en cuenta que, en los próximos seis meses, los precios por noche de los alojamientos de 5 estrellas en Omán disminuirán un -7,4% interanual.

El singular mercado hotelero de Catar, que cuenta con una mayoría de hoteles en el segmento premium, con casi el 60% de las propiedades hoteleras clasificadas como de 5 estrellas, constituye el tercer escenario. Al ofrecer una amplia selección de alojamientos de 5 estrellas, Catar busca posicionarse como un destino de alto impacto, con tarifas muy competitivas en su segmento de lujo en comparación con los países vecinos. Sin embargo, como muestra el informe, aunque Catar se encuentra en el nivel de tarifas más alto de la región (con un promedio de más de 200 dólares por noche), este precio se mantiene por debajo de los promedios de Arabia Saudita (299 dólares) y los Emiratos Árabes Unidos (291 dólares). A pesar de que está previsto que, en comparación con el resto de destinos analizados, Catar experimente el mayor aumento interanual de tarifas hoteleras en la categoría de 5 estrellas durante los próximos seis meses (+11,4%), esta estrategia de precios podría frenar el desarrollo y la expansión hotelera de las marcas globales.

Requilibrar las categorías hoteleras y la satisfacción, un asunto prioritario

Nuestro estudio sobre el mercado hotelero de Oriente Medio identifica varias prioridades para los destinos de la región, derivadas del análisis de datos. Estas incluyen la necesidad de realinear la categorización de los establecimientos hoteleros y las experiencias con los estándares globales para impulsar las estancias de viajeros de larga distancia, un aspecto especialmente importante para los alojamientos de lujo y alta gama; priorizar inversiones para innovar en experiencia y mejorar instalaciones de los hoteles de 4 y 3 estrellas, que desempeñan un papel crucial en el aumento de llegadas; y la importancia de adaptar los servicios hoteleros para garantizar un equilibrio entre el carácter local y los estándares internacionales, lo que redundará en una mayor satisfacción de los huéspedes.