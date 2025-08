La esencia de EE. UU. a través del arte y la cultura

Estados Unidos ofrece una de las escenas artísticas y culturales más amplias del mundo. Según un estudio reciente de Brand USA, más del 70% de los encuestados internacionales en 15 mercados globales coincidieron en que EE. UU. es un destino rico en cultura, con una historia fascinante, museos de clase mundial y barrios únicos. Por ello, la organización oficial de marketing de destinos del país, invita a los viajeros de todo el mundo a experimentar la riqueza del arte y la cultura estadounidenses: desde lo icónico hasta lo inesperado, en cada rincón del país.

"Desde museos de primer nivel hasta festivales animados y colorido arte callejero, la riqueza cultural de EE. UU. no tiene parangón. Cada experiencia cuenta una historia de creatividad, comunidad e historia", asegura Fred Dixon, presidente y CEO de Brand USA. "Con nuevos museos, exposiciones y celebraciones culturales inaugurándose por todo el país, siempre hay algo nuevo por descubrir, e invitamos a los viajeros a conectarse más profundamente con el espíritu de Estados Unidos".

Arte

Exposiciones de gran formato, museos y nuevas inauguraciones, arte público y destacados de arquitectura.

Próximamente

Untitled Art hará su debut en Houston, Texas, en septiembre de 2025, llevando su mezcla característica de obras contemporáneas, galerías experimentales e instalaciones inmersivas a un nuevo público dentro de la creciente escena artística texana.

Este otoño, la Bienal de Arquitectura de Chicago (septiembre 2025 – febrero 2026), la mayor exposición de su tipo en Norteamérica, regresa a la Ciudad de los Vientos. Se esperan exposiciones, charlas, presentaciones y proyecciones de películas en la Bienal, que será gratuita y abierta al público. Durante la visita, también se pueden explorar las casas de estilo Prairie de Frank Lloyd Wright o realizar un crucero por el río para admirar el famoso horizonte de la ciudad.

Doce esculturas elaboradas con materiales reciclados harán su debut en EE. UU. en el Arboreto de Carolina del Norte, en Asheville, del 15 de noviembre de 2025 al 17 de febrero de 2026. Creada por el artista danés Thomas Dambo, Trolls: A Field Study invita a los visitantes a recorrer los jardines y senderos del arboreto, donde cada troll (de hasta nueve pies de altura) emprende un lúdico “estudio” sobre la vida humana.

Art Basel Miami Beach, una de las ferias de arte contemporáneo más influyentes del mundo, transforma Miami cada diciembre en un centro artístico global. Este año regresa con su edición más ambiciosa hasta la fecha, reuniendo a más de 250 galerías de primer nivel provenientes de casi 50 países y territorios en el Centro de Convenciones de Miami Beach, del 5 al 7 de diciembre de 2025.

En la región vinícola (Santa Rosa, California), el Museo Charles M. Schulz celebra 75 años de humor de Peanuts con una nueva exposición en honor a los entrañables personajes y su encanto atemporal.

En Portland, el Museo de Arte de Portland está a punto de completar una transformación de 111 millones de dólares y reabrirá a finales de 2025 con más de 95.000 pies cuadrados de nuevo espacio, un pabellón que conecta edificios históricos y una galería dedicada al arte afroamericano.

Lo que viene en 2026

La Bienal Whitney regresa a la ciudad de Nueva York en marzo de 2026 para su 82ª edición, prometiendo una muestra diversa del arte contemporáneo estadounidense en todos sus medios.

En la Institución Smithsonian, en Washington D.C., los amantes de la fotografía no querrán perderse “Photographic Memory: Fifty Years of Photography at the National Portrait Gallery”. La exposición, que abrirá en mayo de 2026, incluirá más de 100 obras que destacan la evolución de la fotografía de retrato desde la era del daguerrotipo hasta la actualidad.

El Museo Lucas de Arte Narrativo, en Los Ángeles, tiene prevista su apertura en 2026 en un campus de 11 acres en Exposition Park. Además, el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) está completando una transformación radical de su campus principal, con las Galerías David Geffen, que cruzan Wilshire Boulevard, programadas para abrir en abril de 2026. También en 2026 regresará Frieze Los Ángeles, una destacada feria internacional de arte que celebra la dinámica escena cultural de la ciudad y sus contribuciones globales al arte contemporáneo, realizándose en el Aeropuerto de Santa Mónica del 26 de febrero al 1 de marzo de 2026.

En Boca Ratón, Florida, el Center for Arts & Innovation, cuya apertura está prevista para 2026, servirá como un nuevo centro cultural dinámico, con espacios de actuación de última generación, galerías y estudios diseñados para inspirar la creatividad y la participación comunitaria.

El Museo del Hip Hop, en Bronx Point, Nueva York, abrirá en 2026 como un homenaje de 55.000 pies cuadrados a las raíces del género y a su impacto cultural.

Siempre vale la pena visitar

En Los Ángeles, California, el Getty Center y la Getty Villa siguen inspirando con su impresionante ubicación en la cima de una colina, su arte europeo y estadounidense, y sus tranquilos jardines.

Nueva York sigue siendo una capital mundial del arte con íconos de larga trayectoria como el Metropolitan Museum of Art, la recientemente reabierta Frick Collection y el Museum of Modern Art (MoMA), ofreciendo a los viajeros colecciones de clase mundial durante todo el año.

El distrito artístico urbano contiguo más grande del país, el Dallas Arts District, alberga el Museo de Arte de Dallas, el Nasher Sculpture Center y numerosos espacios para espectáculos. El River North Art District (RiNo) en Denver está lleno de un aire industrial, arte callejero, cervecerías artesanales e instalaciones vanguardistas.

El Arts District en el centro de Los Ángeles vibra con galerías de vanguardia como Hauser & Wirth, mientras que el distrito artístico del noreste de Minneapolis celebra su comunidad creativa con eventos regulares de puertas abiertas en los estudios. Otros barrios imprescindibles incluyen Station North Arts District en Baltimore, pionero en la revitalización urbana impulsada por el arte; el East Market District (NuLu) en Louisville, Kentucky, con sus boutiques independientes y arte público; y el Old City en Knoxville, donde los mercados de artistas, los murales y la música animan sus calles históricas.

En todo el país, los íconos arquitectónicos de larga data siguen en pie. En St. Louis, Misuri, el Gateway Arch, el monumento más alto de EE. UU., ofrece amplias vistas del río Misisipi y se erige como símbolo del diseño modernista. El Golden Gate Bridge en San Francisco, California, continúa siendo uno de los monumentos más reconocibles del mundo, donde los visitantes pueden caminar, andar en bicicleta o disfrutar de vistas panorámicas en recorridos guiados. En Washington, D.C., el National Mall alberga algunos de los monumentos más icónicos del país, donde la brillantez arquitectónica se encuentra con la importancia histórica, desde el Lincoln Memorial hasta el Washington Monument y el Jefferson Memorial.

Santa Bárbara ofrece un tipo diferente de experiencia arquitectónica. Un recorrido a pie autoguiado revela el mundo caprichoso de Jeff Shelton, cuya interpretación imaginativa del estilo colonial español reaviva la tradición con colores audaces, formas escultóricas y detalles juguetones, redefiniendo el clásico aspecto de la costa central de California.

Tradiciones culturales y patrimonio local.

Cultura regional y local, arte popular, patrimonio y experiencias inmersivas.

Próximamente

En Atlanta, Georgia, el Centro Nacional de Derechos Civiles y Humanos está añadiendo dos nuevas alas (con exhibiciones inmersivas, aulas y espacios para eventos), reabriendo en el otoño de 2025.

Dirígete a Carolina del Norte en otoño para festivales como la Feria India Cherokee en octubre, que celebra la narración y las artesanías indígenas.

El Día de los Muertos se celebra ampliamente a finales de octubre y principios de noviembre en todo Estados Unidos, siendo una de las celebraciones más grandes la que tiene lugar cada año en el cementerio Hollywood Forever en Los Ángeles, el último sábado antes del 2 de noviembre.

En Corpus Christi, Texas, el Festival del Día de los Muertos (que celebra su 18.ª edición) ilumina el centro de la ciudad el 1 de noviembre de 2025 con música latina en vivo, bailarines folklóricos, ofrendas tradicionales (altares en honor a los seres queridos fallecidos) y una exposición artística con más de 85 expositores. Esta querida celebración honra la rica herencia mexicana del sur de Texas y es una de las mejores del país.

Lo que viene en 2026

En Nueva Orleans, Luisiana, las festividades de Mardi Gras 2026 alcanzarán su punto máximo el Martes de Carnaval, pero se extenderán del 6 de enero al 17 de febrero, con desfiles, fiestas y bailes. Mientras tanto, Mobile, Alabama, es hogar del Mardi Gras organizado más antiguo de Estados Unidos, con celebraciones también en febrero.

En Indianápolis, Indiana, los visitantes podrán disfrutar de la exposición Cowboy Couture en el Museo Eiteljorg, del 26 de marzo al 2 de agosto de 2026, destacando al diseñador originario de Indiana Jerry Lee Atwood. Conocido por sus “nudie suits” adornados con pedrería, Atwood ha diseñado para raperos, productores musicales, DJs, atletas y otras celebridades. Fuera de esta exposición, el Eiteljorg alberga una de las colecciones más grandes del país de arte nativo americano y del oeste.

Santa Fe ha sido reconocida como la “Capital Mundial de la Moda Indígena”, con dos eventos destacados que resaltan a diseñadores nativos. Native Fashion Week Santa Fe regresará en 2026, mientras que la histórica SWAIA Native Fashion Week incluirá cuatro días de desfiles, tiendas emergentes y paneles organizados por la Asociación de Artes Indias del Suroeste. Estas plataformas impulsan la creatividad indígena, consolidando a Santa Fe como un destino tanto cultural como de moda.

Siempre vale la pena visitar

En Denver, Colorado, el Museo de Arte de Denver (DAM) celebra un siglo de enfoque en las artes indígenas. La exposición principal, ¡Sostenido! El Genio Persistente del Arte Indígena, co-curada junto a miembros de comunidades indígenas, explora la resiliencia cultural a través de temas como la familia, la moda y la ceremonia.