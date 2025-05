EUROPA Ampliar Hotel Honucai: el nuevo referente boutique de Mallorca para eventos con alma Redacción Más artículos de este autor Por Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Telegram









Abrir galer�a completa Frente a la impresionante playa de Es Dolç, el Hotel Honucai cuenta con 78 habitaciones diseñadas para integrarse perfectamente en su entorno natural. Su nombre proviene de la palabra hawaiana “HONU-KAI” cuyo significado es tortuga de mar, un homenaje a esta especie autóctona, clave en la preservación de la biodiversidad de la isla. Ubicado en la Colonia de Sant Jordi, al sur de Mallorca, el Hotel Honucai se destaca como un santuario de paz y bienestar. Desde su apertura en 2018, se ha consolidado en la zona por ofrecer una experiencia inolvidable que combina la serenidad del entorno con servicios de calidad. En el hotel, los visitantes encuentran un refugio donde pueden desconectar del mundo y conectar consigo mismos en un ambiente acogedor y relajante. Con el regreso de la temporada 2025, el Hotel Honucai abre de nuevo sus puertas y se reafirma como uno de los destinos boutique más inspiradores del Mediterráneo. Frente a las aguas turquesas de la playa de Es Dolç, este refugio de alma serena y estética mediterránea se convierte en el escenario ideal para vivir momentos inolvidables, ya sea una celebración íntima, una reunión profesional o una escapada de desconexión. Ubicado en el encantador puerto pesquero de la Colonia de Sant Jordi, al sureste de la isla, el hotel abraza una nueva etapa apostando por experiencias personalizadas, bienestar integral y una propuesta gastronómica con sabor local y alma viajera. Celebraciones con esencia frente al mar El Hotel Honucai da un paso más allá y presenta su renovada propuesta de eventos boutique a medida. Desde bodas y aniversarios hasta reuniones corporativas o cumpleaños exclusivos, cada evento encuentra su espacio ideal entre terrazas abiertas al mar y elegantes salones interiores. La joya de la corona es The Top, una terraza rooftop que se transforma con el día: solárium y piscina durante la jornada, y vibrante espacio con cócteles de autor y música en vivo al anochecer. Para celebraciones privadas, The Top TOP ofrece un enclave aún más exclusivo. En el interior, los espacios Salicornia y Sa Punta brindan el equilibrio perfecto entre intimidad, diseño y calidez mediterránea. “En el Hotel Honucai creemos que un evento debe emocionar. Aquí, cada rincón está pensado para que los recuerdos se queden a vivir”, afirma Jaume Mas, director del hotel. Bienestar que abraza cuerpo y alma El Honucai no solo ofrece hospitalidad, sino también descanso consciente. Su spa incluye jacuzzi, sauna, duchas sensoriales y tratamientos inspirados en técnicas hawaianas como el Lomi Lomi Nui o el masaje con piedras volcánicas. A ello se suma el gimnasio y las sesiones semanales de yoga con vistas al mar, ideales para equilibrar cuerpo y mente tras una jornada de trabajo o celebración. Gastronomía local con alma viajera En la planta baja, el restaurante Salicornia despliega una propuesta creativa que fusiona tradición mallorquina y sabores del mundo. Con productos de kilómetro cero y técnicas asiáticas sutiles, su carta invita a descubrir el lado más fresco de la isla: tartar de atún con salsa asiática, tosta de anguila, tumbet mallorquín o la imprescindible sobrasada. Desde su terraza con vistas al puerto, cada bocado se convierte en una experiencia sensorial que completa la estancia. Dormir con el sonido del mar Las 78 habitaciones del hotel están diseñadas para integrarse en el entorno con discreción, luz natural y materiales nobles. El nombre del hotel, inspirado en la expresión hawaiana Honu-kai (tortuga marina), rinde homenaje a esta especie autóctona, símbolo de equilibrio y respeto por la naturaleza. Más que un alojamiento, el Hotel Honucai es una experiencia sensorial que celebra la belleza de lo simple, la autenticidad de lo local y la importancia de crear momentos memorables. Un espacio único para cada celebración Desde las espectaculares vistas panorámicas del mar en The Top hasta las acogedoras salas interiores, cada rincón del hotel está diseñado para ofrecer experiencias memorables. The Top es el lugar perfecto para cócteles y celebraciones al aire libre, mientras que la sala Salicornia proporciona una atmósfera más íntima y elegante, ideal para cenas privadas. La sala Sa Punta completa la oferta con un espacio acogedor perfecto para eventos en petit comité. “En el Hotel Honucai, creemos que los mejores eventos no solo dependen del espacio, sino de las sensaciones que despiertan. Aquí, a pie de playa, a solo unos pasos del mar, cada reunión o celebración se convierte en una experiencia para recordar”, comenta Jaume Mas, director del hotel. The Top, una terraza con vistas espectaculares Subir a la cuarta planta del Hotel Honucai es transportarse al mar desde las alturas. The Top, de día, es un solárium con piscina donde disfrutar del sol del sur de Mallorca; de noche, se transforma en un rooftop animado abierto a todos, con cócteles exclusivos y música en vivo de DJ, como la de Oscar Romero. Para quienes buscan privacidad y momentos especiales, el exclusivo piso superior, The Top TOP, está disponible para reservas privadas. Salicornia, gastronomía mediterránea local con un toque único El restaurante Salicornia, ubicado en la planta baja del hotel, es uno de los grandes atractivos de este destino, con una terraza que tiene vistas al puerto. Su propuesta gastronómica se centra en la comida de proximidad, fusionando ingredientes locales y de temporada con toques asiáticos. La carta, que rinde homenaje al producto local y de temporada, se caracteriza por reinterpretaciones creativas que sorprenden con sabores frescos y auténticos. Entre sus platos más destacados se encuentran el tartar de atún con salsa asiática, la tosta de anguila, el pollo tandoori, junto a las especialidades mallorquinas como la sobrasada, la porcella y el tumbet. Hotel Honucai C/ Bonança, 1 07638 Colònia de Sant Jordi Mallorca – Islas Baleares Teléfono: 971 655 178 Email [email protected] WEB FACEBOOK INSTAGRAM No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

