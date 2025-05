Tokio inaugura su distrito más futurista en Takanawa Gateway City

jueves 29 de mayo de 2025 , 19:00h

Tokio, la ciudad cosmopolita que abraza tradición y modernidad, da un paso más hacia el futuro con la reciente inauguración de Takanawa Gateway City, un nuevo distrito comercial que sitúa a la capital nipona a la vanguardia de las tecnologías. Concebido como un laboratorio vivo de experimentos tecnológicos, el complejo albergará lo último en movilidad, inteligencia artificial y diseño urbano, y aspira a convertirse en uno de los principales destinos culturales y de shopping de la capital.

El nuevo distrito tecnológico se extiende sobre la estación Takanawa Gateway y sus alrededores y se encuentra en la zona de Shinagawa. La estación fue inaugurada en 2020 como la más innovadora en la popular línea JR Yamanote, que pasa por algunas de las áreas más populares de Tokio, como Shinjuku, Shibuya y Harajuku. Takanawa Gateway se encuentra, además, a tan solo una parada de la estación Shinagawa y también tiene buen acceso al Aeropuerto de Haneda.

Oficinas, viviendas y tiendas

Takanawa Gateway City está formado por grandes edificios que acogen desde espacios comerciales a residencias y sedes empresariales. Durante la inauguración de este complejo, celebrada el pasado mes de marzo, ha tenido lugar también la apertura de una de las dos imponentes edificaciones conectadas, conocida The Linkpillar 1, donde se encuentra el centro de atención al viajero. Los otros tres edificios del complejo serán el edificio The Linkpillar 2, con oficinas, clínicas y tiendas, el edificio MoN Takanawa (The Museum of Narratives): un espacio cultural para exposiciones y eventos; y el edificio Takanawa Gateway City Residence, que combinará viviendas en las plantas superiores con una escuela internacional en las plantas inferiores. Está previsto que estos edificios abran sus puertas a principios de 2026.

El complejo urbanístico contará además con un centro de convenciones, un hotel y un gran abanico de espacios para eventos. Uno de los lugares que ya se puede visitar es NEWoMan Takanawa, un centro comercial que integra distintos tipos de comercios, como restaurantes, tiendas de moda y cafeterías con espacios verdes al aire libre. Entre ellos ya han abierto sus puertas Blue Bottle Coffee, y una floristería bajo la firma de Nicolai Bergmann. La mayor parte del resto de los establecimientos abrirá entre otoño de 2025 y primavera de 2026.

Los últimos desarrollos tecnológicos

El diseño futurista y vanguardista de este complejo viene acompañado por la muestra de lo último en tecnología. En el espacio al aire libre entre los edificios The Linkpillar, bautizado como Gateway Park, los visitantes pueden ir de tienda en tienda desplazándose sobre unas plataformas de diseño minimalista que se mueven por las zonas de tránsito peatonal a una baja velocidad permitiendo el desplazamiento entre los edificios sin necesidad de caminar.

Además de estos vehículos, también hay robots por todo el complejo. A través de la app Takanawa Gateway City, los visitantes pueden comprar bebidas online que les traen los robots a los distintos puntos de Gateway Park designados para ello. También en las oficinas ubicadas en los diversos edificios se usan robots para la limpieza y la seguridad. Una práctica cada vez más habitual que proyecta una imagen de futuro en la que los robots ayudan a los humanos en su vida cotidiana.

Además, los visitantes encontrarán también vehículos monovolumen de uso compartido para explorar los alrededores. Estos vehículos funcionan como autobuses en miniatura, llevan a los viajeros por calles estrechas que son inaccesibles con otros modos de transporte público. Un experimento de movilidad a la carta y que usa la IA para que los usuarios puedan desplazarse desde el punto de salida de su elección hasta el destino deseado por la ruta más corta posible. Se ha previsto que este tipo de transporte sea utilizado para hacer turismo por el entorno, incluyendo, por ejemplo, visitas a espacios como el Museo Metropolitano de Arte Teien.

Por último, en el edificio The Linkpillar 1 South está situado el centro de atención al viajero Takanawa Gateway Travel Service Center y en su exterior el público podrá ver un modelo a escala de un coche volador al estilo helicóptero. Este tipo de vehículo se está contemplando como un servicio de transporte futuro y hay planes de implementarlos en 2028. Estos helicópteros en miniatura cuentan con unos rotores que pueden plegarse para adaptarse a la conducción por el suelo. Además, tienen una autonomía de vuelo de unos 400 kilómetros, lo que permitiría viajar fácilmente a destinos del este de Japón que son de difícil acceso en tren bala. Y esto es solo el comienzo. El complejo Takanawa Gateway City acogerá demostraciones frecuentes de los nuevos inventos y robots que podrían utilizarse en el complejo en el futuro.