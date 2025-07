Ruta gastronómica por Estados Unidos

Cuando pensamos en la gastronomía de Estados Unidos solemos asociarla a hamburguesas, perritos calientes o tortitas con sirope. Sin embargo, la cocina estadounidense es tan diversa como su geografía y encuentra sus raíces en las tradiciones culinarias europeas. Brand USA te invita a un viaje gastronómico que recorre cinco destinos y sus sabores más representativos.

El turismo gastronómico ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, atrayendo viajeros en busca de experiencias auténticas a través de la comida. Desde festivales culinarios de renombre hasta rutas gastronómicas especializadas, la cocina se ha convertido en un atractivo esencial para descubrir la historia y cultura de cada destino.

Esta tendencia se refleja en Estados Unidos, donde la gastronomía apuesta cada vez más por la sostenibilidad, la cocina de proximidad (farm-to-table) y la fusión de sabores internacionales. El enfoque farm-to-table no solo garantiza ingredientes frescos y de temporada, sino que también apoya a los agricultores locales y reduce la huella ambiental. Además, esta práctica se alinea con la demanda creciente de una alimentación consciente, rescatando recetas tradicionales y reinventando platos clásicos con innovación. Según ResearchAndMarkets.com, el mercado global del turismo gastronómico podría alcanzar los 2.114,2 mil millones de dólares para 2028, impulsado por estas tendencias y la influencia de las redes sociales.

Con este contexto, el calendario gastronómico de EE. UU. está repleto de eventos que celebran la diversidad culinaria del país como el New Orleans Wine & Food Experience y el Taste of Chicago. Desde Luisiana, pasando por Misuri hasta llegar a California, a continuación, puedes encontrar algunas de las experiencias más auténticas gastronómicas del país de los cincuenta estados:

El Gumbo

Nueva Orleans es una de las ciudades de Estados Unidos con más historia, desde sus inicios como colonia francesa hasta la actualidad. Toda esta trayectoria ha hecho de su gastronomía una mezcla de sabores, siendo el máximo exponente el gumbo, un plato típico con notas especiadas y acompañado por arroz.

La base del gumbo es una mezcla de harina y aceite o mantequilla, más conocida como roux, con sasafrás molido (polvo de filé) y, a veces, okra. Después, se agrega un caldo lleno de sabor elaborado con cebolla, pimiento y apio picados, además de especias y diferentes tipos de carne o mariscos, opcionalmente se pueden añadir tomates. Tras esta preparación, cuando todo se ha cocinado bien, se sirve con una porción de arroz y, si se desea, se añade un poco de cebollino picado por encima.

Si quieres probar el mejor gumbo casero de Luisiana no puedes perderte el de Chef Ron´s Gumbo Stop de la mano de su cocinero Ron, que ha ganado varios premios y tiene una esencia propia que insiste en elegir ingredientes naturales cultivados localmente. Este famoso local cuenta con gran variedad de platos típicos, pero el gumbo es un indispensable en su carta todo el año. Al ser una receta característica de la ciudad, hay otros muchos establecimientos donde probarlo como Olde Nola Cookery, o Gumbo Shop. En estos lugares se funden la tradición y el sabor, convirtiéndolos en verdaderos templos gastronómicos y una parada imprescindible en Luisiana.

T-ravs

San Luis, fundada en 1764 junto al río Misisipi, tiene una rica historia marcada por su papel como puerta de entrada al oeste durante la expansión estadounidense, un legado que simboliza el imponente Gateway Arch, el arco más alto del mundo. Su diversidad cultural, influenciada por diferentes comunidades, ha conseguido que su gastronomía sea inigualable, fusionando tradiciones locales con sabores internacionales y convirtiendo a la ciudad en un destino imprescindible tanto por su patrimonio histórico como por su oferta gastronómica.

La receta de este plato surgió de lo que parecía un error culinario, unos raviolis cayeron por accidente en una freidora y terminaron convirtiéndose en una seña de identidad de la ciudad. Estos raviolis, más conocidos localmente como T-ravs, consisten en una pasta rellena y tostada que ha ido progresando desde lo tradicional hasta lo más innovador. Aunque normalmente se sirve como aperitivo, siempre termina siendo la estrella de la carta debido a que cada restaurante lo presenta de forma única, logrando que la receta tenga siempre un toque especial.

El plato de raviolis de Lombardo's Trattoria se distingue por su deliciosa salsa marinara y queso romano, que hace que sea una receta irrepetible en el mundo. Junto a los demás platos de la carta, hacen de este lugar una parada indispensable de San Luis. Katie's Pizza and Pasta Osteria cuenta con tres locales que ofrecen una mezcla de ingredientes básicos con un toque de modernidad. Esta cadena de restaurantes ha sido reconocida por lograr la combinación ideal entre exclusividad y accesibilidad, fusionando la gastronomía regional italiana con los sabores auténticos de San Luis. Su propuesta única equilibra tradición e innovación, convirtiéndose en un referente culinario que atrae tanto a locales como a turistas.

French Dip Sándwich

Los Ángeles, una ciudad rica en matices y contrastes, destaca tanto por su profundidad cultural como por su oferta gastronómica variada. Su carácter cosmopolita, moldeado por influencias latinas, asiáticas y europeas, ha dado lugar a una cocina singular, donde conviven desde tacos callejeros hasta propuestas de alta cocina fusión.

El tradicional sándwich ha sido reinventado con un toque audaz y sabroso: el “sándwich mojado”. Este icónico plato de Los Ángeles transforma el clásico bocadillo al untar el pan con mantequilla y sumergirlo en la suculenta salsa que genera la carne. Se puede preparar con rosbif, cerdo asado, pierna de cordero, pavo o jamón, y se sirve en pan francés, con tres niveles de inmersión: “single-dip”, “double-dip” o completamente “wet”. Los chefs recomiendan añadirle un chorrito de mostaza picante para elevar la experiencia al máximo, logrando una explosión de sabor al más puro estilo californiano.

Philippe y Cole's son los restaurantes más famosos que ofrecen este bocadillo tan singular; ubicados en el centro de Los Ángeles, ambos mantienen una batalla desde hace décadas por ser los creadores de la receta original, pero aún es un misterio sin resolver.

Lobster Roll

En la costa oeste, el estado de Maine es reconocido por sus impresionantes paisajes naturales y su rica historia gastronómica, estrechamente vinculada al mar. Su famosa langosta es un emblema culinario, ya que Maine es uno de los principales productores de este marisco en Estados Unidos. La frescura y calidad de sus productos marinos han convertido su gastronomía en un gran atractivo turístico para visitantes que buscan disfrutar de platos icónicos como el lobster roll.

Este plato típico es una experiencia inolvidable para cualquier amante del marisco. Maine debido a su ubicación rodeada de costa, es el lugar ideal para comer langosta. El panecillo, untado con mantequilla y asado​​a la parrilla, envuelve la deliciosa carne de langosta, ofrece la combinación perfecta entre el pan caliente y los trozos fríos del crustáceo. Algo que no se puede discutir entre los habitantes de Maine es que la carne no debe ir desmenuzada; sin embargo, sí hay opción de elegir la salsa que lo acompaña: mantequilla o mayonesa.

Si quieres disfrutar de un verdadero lobster roll, no puedes dejar de visitar The Lobster Shack, un local emblemático de la costa de Maine. Con una trayectoria impecable desde 1920, este restaurante destaca por sus productos frescos, su ubicación privilegiada con vistas al mar y una reputación avalada por numerosos premios a lo largo de los años.

Por otro lado, Evendite Oyster en Portland, Maine, destaca como un referente gastronómico gracias a su atrevida reinterpretación del clásico lobster roll. Este restaurante combina la tradición marina con un enfoque moderno, ofreciendo algunos de los mariscos más sabrosos de la costa. Además, su propuesta se complementa con una amplia selección de vinos y un ambiente idílico, convirtiéndose en una parada imprescindible para quienes buscan disfrutar de un plato más elevado sin perder la esencia de Maine.

Deep-Dish Pizza

Chicago, conocida como la Ciudad de los Vientos, no solo destaca por su imponente arquitectura y su escena cultural, sino también por su rica tradición gastronómica. Este lugar, famoso por ser el punto de partida de la emblemática Ruta 66, también se caracteriza por su pizza de masa gruesa, haciendo de la deep-dish su receta estrella. La pizza hecha en sartén es la receta más peculiar de Chicago, y todo buen amante de este plato debe conocer los mejores establecimientos para disfrutar de ello.

La pizza estilo Chicago no es solo una receta, sino una declaración de identidad culinaria. Surgió de la necesidad de algo más sustancioso, un plato que desafiara las reglas de la pizza tradicional y se convirtiera en un símbolo de la ciudad. Con su corteza gruesa y crujiente que envuelve un relleno de queso derretido, salsa de tomate y abundantes ingredientes, esta pizza es más que una comida: es una experiencia. Servida en porciones que aparentan ser más un pastel que una pizza, cada restaurante le da su toque personal, desde versiones clásicas con salchicha italiana hasta interpretaciones modernas con ingredientes inesperados.

Uno de los restaurantes más icónicos donde degustar la pizza hecha en sartén es Milly´s Pizza in the pan, famoso porque cada una de sus creaciones tiene un toque especial, además siempre están envueltas en un halo de mozzarella caramelizada. Este establecimiento está tan solicitado que es fundamental llegar temprano, ya que sus unidades son limitadas. Para aquellos que busquen una experiencia más contundente, The Art of Pizza es la elección ideal ya que ofrecen una pizza especial rellena de salchichas, cebolla, champiñones y pimientos verdes en el menú. Cualquiera de las opciones es un acierto para disfrutar de la exquisita gastronomía de Chicago.