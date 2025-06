El Palacio Arriluce inaugura el verano con su terraza y piscina frente al mar

martes 03 de junio de 2025 , 09:00h

Palacio Arriluce —el hotel de lujo cinco estrellas, miembro de The Leading Hotels of the World y Virtuoso, ubicado en el barrio de Neguri en Getxo— inaugura su temporada de verano con su terraza de excepción y lujosa piscina frente al mar.

La terraza de Palacio Arriluce, con la imponente vista que ofrece el hotel a la Bahía de Abra y al puerto, traslada la deliciosa propuesta gastronómica al aire libre. La carta de Delaunay, restaurante principal del hotel, despliega sus sabores de autor, elevando la cocina del chef Beñat Ormaetxea, que adquiere una nueva dimensión combinada con el increíble paisaje.

Los comensales podrán disfrutar de deliciosos entrantes como el arroz socarrat de pescados y mariscos con velo de gamba roja y ali-oli o las tradicionales kokotxas de merluza asadas a la plancha sobre centollo guisado y su pil-pil. Entre los principales, pescados de temporada y carnes. La presa Ibérica de bellota, puré de boniato y fruta de la pasión, junto con la reconocida txuleta de ganador mayor “Baserria Km-0” con guarnición de temporada cierran la parte central de la carta. Para terminar, postres las peras al vino tinto de Rioja con crema helada de leche de oveja o la torrija caramelizada de pan brioche con crema helada de intxaur saltsa, ponen la nota dulce a las creaciones de Ormaetxea.

Por otro lado, y buscando una propuesta más desenfadada e informal, la carta del Bar Inglés es la apuesta perfecta. Ensaladas como la de bogavante, sobre tartar de manzana verde, mahonesa de Módena y caramelo de piquillo; junto con los elaborados entrantes fríos y calientes, entre los que destacan las anchoas mariposa en salazón con aceite de oliva y el calamar fresco a la andaluza con mahonesa cítrica, dan paso a platos como la milanesa de ternera, parmentier de patata y huevo o la especial burger Txuleta. El momento dulce viene a cargo de bocados como la mousse de yogurt, crumble y fruta de temporada; y el brownie de chocolate con frutos rojos.

Pero sin duda, si hay una gran protagonista del verano en Palacio Arriluce, esa es la imponente piscina que ofrece una panorámica del Cantábrico como inmejorable telón de fondo. La piscina, solo abierta para huéspedes del hotel, regala una de las mejores instantáneas de la costa vasca, una imagen en la que el mar y la montaña se funden. Este oasis de descanso y relajación frente al mar cuenta con un complemento de altura: La Ría Pool Bar. Con una carta que fusiona los grandes éxitos gastro del hotel, La Ría Pool Bar hará las delicias de los alojados que, tras un descanso en la piscina, podrán degustar platos como la burrata sobre tomate de caserío y emulsión de albahaca y frutos secos o la pizza margarita a nuestro estilo.

“El verano en Palacio Arriluce es un periodo excepcional. La belleza del paisaje que rodea al hotel, sumada a la arquitectura del edificio, el toque preciosista de nuestros jardines y campo de croquet, nuestra propuesta gastronómica y el paisaje marítimo, convierten Palacio Arriluce en un enclave de ensueño para disfrutar de la mejor manera de la temporada estival”, afirma Ander Elortegi, director general de Palacio Arriluce.

Con su nueva terraza y piscina y pool bar frente al mar, Palacio Arriluce afianza su sello personal y nuevo concepto de hospitality de lujo en el País Vasco, transformando el hotel en una localización privilegiada para disfrutar de una escapada veraniega de altura.