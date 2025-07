Mágico: la unión de Efecto Mariposa y Marcos Cao (La Sonrisa de Julia)

martes 22 de julio de 2025 , 09:17h

MÁGICO es el equilibrio perfecto entre las dos vertientes de Efecto Mariposa, la de las canciones de medio tiempo con la más potente y enérgica.

“MÁGICO habla de nuevos comienzos, de no rendirse, de dar todo de uno mismo, de cumplir sueños, de remar siempre fuerte aun cuando no se tiene el viento a favor. Desde que comenzamos a darle forma a este 25 Aniversario y pensamos en MÁGICO como dueto, Marcos Cao siempre fue la persona que creímos perfecta para esta canción. Qué privilegio y qué lujo que aceptara desde el minuto uno porque el resultado es brutal.” Efecto Mariposa

Marcos Cao nos habla de MÁGICO:

“A lo largo de mi carrera he aceptado muy pocas colaboraciones. Pero cuando Susana me escribió para invitarme a cantar con ellos Mágico no lo dudé. En primer lugar, siempre tuve una sintonía especial con ellos y aunque habían pasado muchos años al contactar de nuevo tuve la sensación de cercanía y cariño que siempre me habían transmitido.

Eso también puede que explique por qué sentí tan cercana una canción cuya melodía y letra me resultaban muy familiares. Cada cantante busca su manera de transmitir emociones con melodías afines a su manera de ser. Y cuando me puse a grabar Mágico nunca tuve la sensación de estar cantando una canción ajena. Siempre me gustó muchísimo esa canción y tal vez por ello también fue muy fácil interpretarla.

Además, la letra también me ayudó a sumergirme en un contexto emocional en el que me siento muy a gusto: aquél desde el que podemos ver y sentir belleza a pesar de atravesar situaciones difíciles. Para mí ahí está una de las claves de una buena canción y Mágico lo consigue con una naturalidad maravillosa. Tal vez por todo ello resultó muy fácil cantarla desde lo más profundo de mí.

Espero sinceramente haber devuelto con mi participación algo de todo el cariño y el privilegio que he sentido al ser invitado a colaborar por una de las bandas que más ha aportado al Pop en mayúsculas de nuestro país.”

A lo largo de este año iremos descubriendo el nuevo disco de Efecto Mariposa que lleva por título 219.000 Horas de Vuelo. Con canciones emocionantes y emocionales que ya forman parte del imaginario colectivo de nuestro país, que exhiben esa característica fragilidad que sabiamente compatibilizan con un músculo sonoro lleno de unos estribillos coloristas que refuerzan su grandeza.