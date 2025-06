EUROPA Ampliar Villa Leiva Casa Boutique: una joya rural en el corazón de Cantabria Redacción Más artículos de este autor Por Facebook X-Twitter Linkedin WhatsApp Telegram















Abrir galería completa Entre valles milenarios, arquitectura con alma y el murmullo del Cantábrico En una pequeña localidad del interior cántabro, a tan solo 15 kilómetros de la costa occidental y arropada por el majestuoso paisaje del Valle del Saja-Nansa, emerge Villa Leiva Casa Boutique como un destino que va más allá del alojamiento: una oda al buen gusto, a la arquitectura con alma y a la vida pausada. Esta propiedad, que forma parte del sello Cantabria Boutique Homes, es el nuevo proyecto personal de Adriana Andecochea, empresaria y alma creativa detrás del exitoso alojamiento Villa Pacheca. Con Villa Leiva, ha querido crear algo más íntimo, más emocional, más suyo. Y lo ha conseguido. Una casona con historia y personalidad, renovada para el viajero contemporáneo Villa Leiva es, ante todo, una casa que emociona. No por su tamaño —que con sus 350 m² y capacidad para 10 personas impresiona— sino por su historia, su carácter y la sensibilidad que transmite cada rincón. Esta antigua casona cántabra ha sido rehabilitada con respeto por la tradición y una mirada estética profundamente contemporánea. Las paredes de piedra de sillería, las vigas vistas y los suelos de madera conviven en armonía con piezas de diseño, tejidos naturales, colores cálidos y detalles artísticos que hablan del norte y del mundo. Uno de los elementos más singulares de la casa es la chimenea del salón principal, revestida con una réplica artesanal de los azulejos verdes y dorados del cercano “Capricho de Gaudí”, una de las escasas obras del genio catalán fuera de Cataluña. Este homenaje no solo conecta con la localidad de Comillas —a pocos minutos de la casa—, sino que imprime a Villa Leiva un sello artístico único. Espacios que invitan a quedarse Villa Leiva se estructura en torno a varios núcleos de convivencia. La casa dispone de cinco habitaciones dobles, todas ellas con un estilo cuidado, textiles de alta calidad y una decoración única que combina lo rural con lo bohemio. Tres baños completos con acabados de diseño completan la zona de descanso, ofreciendo privacidad y confort a partes iguales. La zona común es generosa y acogedora. Tres salones con chimenea —sí, tres— permiten crear distintos ambientes según la ocasión: una lectura tranquila junto al fuego, una noche de juegos en familia o una velada íntima al calor de las llamas. La cocina, luminosa y perfectamente equipada, es otro de los corazones de la casa: con su barra americana, sus grandes ventanales rojos y un encantador desayunador oculto, invita a largas sobremesas, charlas espontáneas y desayunos sin prisa. El exterior: un refugio entre buganvillas, cipreses y muros de piedra Al traspasar la puerta principal —donde un antiguo carro tradicional da la bienvenida como un guiño a las raíces—, el visitante descubre un patio amurallado de inspiración andaluza. Coronado por una buganvilla en flor, una fuente central y un ciprés que parece vigilar el tiempo, este espacio evoca patios del sur con el verdor del norte. Aquí, el silencio se convierte en lujo. En la planta superior, una terraza solárium ofrece la posibilidad de tomar el sol en total intimidad, leer bajo la brisa atlántica o simplemente contemplar las montañas y dejar que el tiempo pase. Dos porches cubiertos permiten disfrutar del exterior incluso en los días más húmedos, porque en Cantabria, la lluvia también tiene su encanto. Más allá del alojamiento: naturaleza, cultura y experiencias Villa Leiva no es solo un lugar donde dormir: es el punto de partida perfecto para descubrir una de las zonas más ricas y auténticas de Cantabria. A apenas 800 metros de la casa, cruzando el nuevo Puente de Cos, comienza el Paseo de Bo. Vernejo, un idílico sendero de más de 7 kilómetros junto al río Saja. Ideal para pasear, correr o montar en bicicleta, este camino permite conectar con la naturaleza de forma sencilla y directa. A pocos minutos en coche se encuentran las playas de Gerra y Oyambre, dos joyas del litoral cántabro ideales para los amantes del surf, el mar abierto o simplemente las caminatas al atardecer. Y para los que buscan montaña, el Parque Natural del Saja-Besaya, con sus bosques de hayas y robles centenarios, se encuentra a solo media hora. Además, localidades como Comillas, Cabezón de la Sal o San Vicente de la Barquera ofrecen patrimonio histórico, gastronomía local y una autenticidad difícil de encontrar en otros destinos más masificados. Una casa para compartir, celebrar y recordar Villa Leiva es ideal para escapadas en grupo, reuniones familiares, retiros creativos o fines de semana románticos. Es ese tipo de lugar donde apetece apagar el móvil, abrir una botella de vino, cocinar sin prisa, mirar por la ventana y sentir que —por fin— el tiempo es tuyo. Aquí no hay animadores ni buffets. Hay silencio, calidez, belleza y verdad. Y eso, hoy en día, es un verdadero lujo.

Villa Leiva Casa Boutique Dirección: Bo. Cos, 30 39592 Cos, Cantabria Telefono: 669 564 077 / 679 650 510

E-mail: [email protected] WEB INSTAGRAM

