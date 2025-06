AVENTURA Ampliar Explorar el Pirineo francés en bicicleta: desde grandes travesías hasta microaventuras inolvidables Redacción Más artículos de este autor Por Facebook X-Twitter Linkedin WhatsApp Telegram Los 618 km de pedaleo de la Vélosud; los 203 km de la Grande Traversée VTT por el corazón del Ariège; los puertos de montaña, que siguen los pasos de los más grandes ciclistas del Tour de Francia para los amantes de la pequeña reina; o las nuevas topoguías. Son algunas de las propuestas del Atlántico al Mediterráneo, para los amigos de las dos ruedas que desean realizar un viaje de larga distancia o una microaventura en bicicleta, tomarse su tiempo para salirse de la carretera y descubrir la belleza del Pirineo francés a golpe de pedal. Las mejores rutas para disfrutar del Pirineo francés en bicicleta. La Vélosud: las más bellas rutas en bicicleta del Atlántico al Mediterráneo Con 658 km de recorrido y 13 etapas de nivel fácil medio, la Vélosud es un itinerario para disfrutar de una experiencia ciclista excepcional, en familia o amigos, bajo el sol y disfrutando de suaves pendientes, con los Pirineos como guía en el horizonte. Uniendo el Atlántico y el Mediterráneo, desde las olas de Biarritz y Anglet hasta las playas de Port Barcarès, con los majestuosos panoramas del macizo pirenaico como telón de fondo, la Vélosud recorre pueblos y viñedos, valles y ríos, llanuras y colinas, que tienen en común: autenticidad, belleza, hospitalidad y la gastronomía tradicional del Pirineo francés. En la Alta Garona, la vía verde del valle del Salat (V81) no presenta desniveles y une Roquefort-sur-Garonne (enlace con la Trans Garona - V83) a Castagnède, pasando por la ciudad termal de Salies-du-Salat y Mane en una antigua vía férrea, en un tramo de 15 km. En Castagnède hay un enlace con la vía verde del Ariège, que lleva hasta Foix (pasando por Saint-Lizier y Saint-Girons en los Couserans). Por su parte, la vía verde del Val'Aïgo (V85), entre Bessières y Bressols (Alta Garona), es una antigua vía férrea que ha sido rehabilitada como itinerario ciclista y senderista por el valle del Tarn (30 km). Es una buena oportunidad para visitar el centro histórico de Villemur-sur-Tarn, hacer un pícnic en La Magdelaine-sur-Tarn o unirse a la ruta ciclista del Valle y las Gargantas del Aveyron. El Tour de Francia: El must del cicloturismo en el Pirineo francés El paso regular del Tour de Francia ha convertido los valles de Aure y Louron en la región del Aude, en un magnífico escaparate para todos los aficionados a la Petite Reine. Desde los puertos de Aspin, Azet y Peyresourde, hasta las llegadas a etapas legendarias como Saint-Lary, Peyragudes, Val Louron y Piau-Engaly. El territorio de los valles de Aure y Louron constituye un destino de referencia en el mundo del cicloturismo. El Tour de Francia y los Altos Pirineos son inseparables, de hecho es el departamento más visitado durante el evento, más allá de París. Los corredores han utilizado estas carreteras hasta 107 veces en las 111 ediciones. Christian Prudhomme, director del Tour, afirma que “El ciclismo de alta montaña nació en Altos Pirineos, en las laderas del Tourmalet”. Y es que la región de Altos Pirineos concentra el mayor número de puertos y ascensiones de Francia, la mayoría de ellos situados en los valles de Aure y Louron. El paso Aspin (1.489 m), recorrido en 75 ocasiones por el Tour de Francia es una de las rutas cicloturistas más conocidas. El Col d'Aspin une el Valle de Aure con el Valle de Campan. Se trata de un puerto de dificultad creciente, pero que no presenta un desnivel insalvable. Ofrece un magnífico panorama de las montañas circundantes. El paso de Azet – Val Louron (1.580 m) transita por la carretera situada entre Louron y el valle de Aure, el Col d’Azet ofrece otra perspectiva del valle. Con su serie de curvas con vistas al lago de Génos-Loudenvielle, una subida muy deportiva espera a los ciclistas, especialmente durante los primeros cuatro kilómetros. La vista desde la cumbre sobre los valles de Aure y Louron es impresionante. Es un paso imprescindible si has decidido afrontar los puertos legendarios del Tour. En particular vio la victoria de Miguel Indurain en 1991. La Hourquette d’Ancizan (1.564 m) es un paso de montaña que conecta el valle de Aure con el valle de Campan a través del lago de Payolle. Un paso bastante difícil para los amantes del ciclismo. El paso de Peyresourde (1.569 m), a caballo entre los Altos Pirineos y la Alta Garona, es uno de los tramos imprescindibles del Tour de Francia. Partiendo de Loudenvielle, esta es la ruta ideal para aquellos que buscan un buen desnivel porque sube hasta la cumbre. La variante que pasa por la estación de esquí de Peyragudes también es excepcional por la calidad del paisaje. El paso de Portet (2,215 m) discurre a lo largo de 16 km con una pendiente media del 8,7% con tramos que pueden llegar al 11%. El Portet es un gigante, un Tourmalet bis, y un verdadero desafío para cualquier ciclista. La subida a Piau desde Saint-Lary (1.850 m) tiene 19,1 kilómetros con una pendiente media del 5,3%. Otro de los ascensos míticos en Altos Pirineos es el de Luz Ardiden. Los grandes nombres del ciclismo cuentan la historia del ciclismo al dejar su huella en el Paseo de la Fama, al igual que lo hacen los actores en el Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles. Aquí encontramos algunos de los grandes nombres del ciclismo: Miguel Indurain, Richard Virenque, Laurent Jalabert, Marty Jemison, Bernard Thevenet, Phil Anderson, Gilbert Duclos-Lassalle, Pierre Rolland, Thomas Voeckler, Tadej Pogačar Bernard Hinault, Hubert Arbes o Christophe Agnolutto. El objetivo en Luz Ardiden no es otro que desafiar a los grandes del ciclismo y cruzar la línea de meta de la 18ª etapa del Tour de Francia. La variedad del terreno permite pedalear subidas y los puertos legendarios como la cima del Tourmalet y descubrir los impresionantes panoramas a las puertas del Parque Nacional de los Pirineos, como el Circo de Gavarnie y el Pic du Midi. Por su parte, la subida a Peyragudes también se ha ganado una excelente reputación, especialmente los últimos cientos de metros que dan acceso al altipuerto y dispersan a los favoritos del Tour en plena carrera. Siempre formidable, la empinada subida no perdona ningún retraso en la contrarreloj. Los corredores cuentan con apenas dos kilómetros para coger impulso y entrar en la subida de Peyresourde. Tras partir de Loudenvielle (945 m), los ciclistas recorren 11 km hacia Peyragudes (1.580 m). La ruta lleva hasta la legendaria pista 007, un altipuerto que se hizo famoso donde aterrizó James Bond, interpretado por Pierce Brosnan, en "El mañana nunca muere" y que vio la victoria de Alejandro Valverde en 2012, Romain Bardet en 2017 y Tadej Pogacar en 2022. En la Alta Garona, la Ruta des Cols, invita a recorrer los puertos legendarios del Tour de Francia y a participar en una escapada deportiva a su paso por famosas ciudades de etapa como Luchon. Un encuentro con el pico Aneto y las estaciones de Superbagnères, Le Mourtis y Peyragudes; un escenario increíble a las orillas de la cascada de Sidonie y el bonito sendero de Antichan-de-Frontignes. Una gran oportunidad para descubrir los pueblos de piedra del valle de Larboust, ver pastar a las ovejas en verano, subir a las cumbres y contemplar toda la cordillera pirenaica. Los amantes de la bicicleta de carretera encontrarán en el departamento del Ariège, 12 rutas excepcionales. Plateau de Beille, Col de la Core, Col d'Agnes, Col de Pailhères o Port de Lers son lugares increíbles para descubrir a golpe de pedal. En el corazón de los bosques, llanuras y valles cerrados, los aficionados al ciclismo podrán seguir los pasos de los más grandes ciclistas del Tour de Francia. Fechas a recordar para los amantes del Tour de Francia: Del 15 al 20 de julio (etapas de la 11 a la 15): Los corredores del Tour de Francia disfrutarán de su primera jornada de descanso en Toulouse el 15 de julio. Seguirán varias etapas en el corazón de la Alta Garona, de la, entre el 16 y el 20 de julio. En Toulouse, la última etapa tendrá lugar en las laderas de Pech David, antes de afrontar la formidable subida a Peyragudes y el legendario Col de Peyresourde, subir a Luchon-Superbagnères antes de llegar a Muret y Carcasona por la Côte de Saint-Ferréol en Revel y la Montagne Noire. 19 de julio (etapa Pau Luchon Superbagnères): Los corredores atravesarán los valles, abordando el Col d'Aspin y el Col de Peyresourde antes de la subida a Luchon-Superbagnères. Durante esta etapa, los corredores atravesarán el pueblo de Arreau, corazón emblemático del destino Pyrenees2vallees. ¿Qué hay de nuevo para los amantes del cicloturismo en el Pirineo francés? En los Pirineos Orientales: Nueva ruta transfronteriza para bicicletas de montaña en Pirineos Orientales Entre las novedades de verano, destaca la nueva ruta transfronteriza en bicicleta de montaña que une el Capcir con la Cerdaña y España. Es uno de los pocos destinos europeos de ciclismo de montaña que ofrece una red transfronteriza tan amplia, estructurada y señalizada, organizada en circuitos de varios días. Cuenta con 90 cursos para todos los niveles, 1.400 km de rutas señalizadas, dos circuitos principales (de 4 y 7 días); que tienen como común denominador la promoción del patrimonio natural franco-español. El Puigmal en VTT El recorrido nº 3 “La Rosée du Puigmal” es un bucle que arranca en la antigua estación de esquí de Puigmal. Se trata de una oportunidad para descubrir este macizo emblemático de los Pirineos Orientales, en un circuito salpicado de miradores. Es una salida perfecta tanto para principiantes, que deseen descubrir las emociones de la bicicleta de montaña como para los más experimentados. En Altos Pirineos: Nuevas rutas de Trial en Val Louron El aumento de practicantes del Trial, disciplina que consiste en superar obstáculos naturales o artificiales en bicicleta, ha llevado al Valle de Louron a crear nuevas rutas este verano. Además, en Luz Ardiden hay rutas más secretas como el Circo de Troumouse, Cauterets-Pont d’Espagne y Aubisque-Soulor también seducen a los ciclistas más experimentados en esta parte del Pirineo francés. En el Ariège: La Grande Traversée VTT en el Ariège La ruta de 203 km por el corazón de los Pirineos, apta para todos los niveles, une Ax-les-Thermes con Saint-Lizier en el departamento del Ariège. Se trata, nada más ni nada menos, de la Grande Traversée VTT Ariège Pyrénées. Está señalizada y cuenta con numerosos alojamientos para ciclistas e instalaciones de reparación de bicicletas. Los ciclistas de montaña descubrirán lugares y paisajes extraordinarios siguiendo senderos históricos como el Chemin des Bonshommes, el Chemin du Piémont Pyrénéen de Saint Jacques o la vía verde en los Pirineos Cátaros. En el Aude: Nuevo circuito de VTT y Ruta de les Sapins en el Aude En la estación de nieve y montaña de Camurac, en la región francesa del Aude, se ha trazado un nuevo circuito para bicicletas de montaña, que cuenta con tres rutas señalizadas que exploran diferentes atmósferas. La ruta del bosque profundo atraviesa el corazón de los bosques de abetos y es ideal para amantes de la naturaleza salvaje. La ruta panorámica, alterna senderos abiertos y ondulados con miradores en las faldas de los Pirineos. Y, la ruta del patrimonio y de los pueblos, atraviesa aldeas del País de Sault. Por su parte, entre asfalto y caminos secundarios, la Ruta des Sapins, des Sapins es una vía verde, con cartografía adaptada y señalización específica en el corazón de los Pirineos. Una puerta de entrada al gravel a los Pirineos del Aude. ¡Sin cronómetro, sin reglas: solo tú, tu bicicleta y las ganas de ver qué hay a la vuelta de la esquina! En la Alta Garona: Nuevo Tour de la Alta Garona en bicicleta El próximo mes de septiembre, coincidiendo con la Semana de la Movilidad, el departamento de la Alta Garona estrenará el Tour de la Alta Garona en bicicleta. Un recorrido de 575 km por carreteras secundarias conectadas con estaciones para facilitar los desplazamientos en bicicleta y en tren. La Trans-Garona (V83), el Canal des Deux Mers (V80) y otras rutas ciclistas en Alto Garona Alta Garona es un paraíso para los amantes de las dos ruedas, la Trans-Garona es una de ellas. Es una prolongación de las rutas ciclistas existentes (red del Valle de Arán, tramo transfronterizo entre Fronsac y Lès, ruta ciclista del Garona entre Chaum y Marquefave). Esta emblemática ruta ciclista ofrece encuentros con pueblos tan pintorescos como Saint-Martory, Martres-Tolosane, Saint-Bertrand-de-Comminges y Saint-Béat-Lez. Un total de 750 km de carriles bici entre el Atlántico y el Mediterráneo ofrece el Canal des Deux Mers. De ellos, 72 km recorren el Canal de Garona antes de unirse al Canal du Midi en el pont-jumeaux de Toulouse. Desde allí, se puede explorar Montgiscard, Ayguesvives, Port-Lauragais y el umbral de Naurouze. También hay opciones para desviarse hacia la Trans-Garona, para visitar Bonrepos-Riquet o el museo lacustre de Saint-Ferréol. Otras opciones en la Alta Garona son la vía verde de la Rigole de la Plaine (V84), que ofrece un recorrido sombreado a lo largo del agua, que comienza en Revel y une el lago de Saint-Ferréol con el lago de Lenclas (17 km); el circuito estrella de Comminges en bicicleta (33 km y 5124 m de desnivel), 6 días y 5 noches para descubrir Sepx, el valle de Arbas, el puerto de Ares, el Col de Menté y pueblos típicos de las estribaciones de los Pirineos como Saint-Bertrand-de-Comminges; el Vélorail du Lauragais, un recorrido de 7 km por una antigua vía férrea, entre campos de trigo y girasoles, con los Pirineos de fondo en el Lac de Lenclas, en el municipio de Saint-Félix-Lauragais; la zona de BTT Pyrénées Comminges, con 600 kilómetros de recorridos adaptados a todos los niveles, con pistas de enduro, fondo y gravel, pistas de pumptrack, de flow y muchos otros recorridos; y, cómo no, la Villa Rouleur, una casa de huéspedes dedicada al ciclismo, fruto de la colaboración entre el castillo de Saint-Martory y el equipo ciclista profesional femenino estadounidense Cynisca Cycling. Eventos cicloturistas verano 2025 20 de junio (Luz Ardiden): La Route d’Occitanie, etapa de altitud de una carrera para los ciclistas profesionales que se preparan para las grandes competiciones estivales. 28 y 29 de junio: La Ariégeoise. Un total de 4000 ciclistas de todo el mundo se reunirán para afrontar las pendientes de los Pirineos de Ariège. Una ciclosportiva única que se ha convertido en una referencia nacional e internacional. 28 y 29 de junio: Triatlón de los Pirineos, triatlón de montaña con 6 recorridos. Del 30 de junio al 4 de julio: Alta Ruta 2025, carrera ciclista emblemática que ofrece la oportunidad de afrontar puertos legendarios, incluidos algunos del Tour de Francia. 588 km y 14.000 m de desnivel positivo, con salida desde Pau. 4 de julio Haute Route des Pyrénées: Carrera ciclista por etapas que acoge a más de 500 ciclistas de todo el mundo: paso por la Cima del Tourmalet 6 de julio: Los Pirineos. Salida y llegada al corazón de Saint-Lary. Dos rutas de los 4 Valles y de los 2 Valles, respectivamente, que te llevarán hasta Pla d’Adet. 13 de julio (Luz Ardiden): En el marco del Pyrénées Cycl’n Trip, la carretera de Ardiden estará libre de coches durante toda la mañana. 19 de julio (Luchon Superbagnères): Tour de France. Etapa 14 Pau/Luchon Superbagnères paso a la Cima del Tourmalet Del 21 al 25 de julio: Cycl'nTrip. Los principales puertos ciclistas de Altos Pirineos estarán abiertos a los apasionados todos los días. 24 de julio: Torre crítica. Los locos del piñón fijo subirán al Col du Pla d’Adet 15 días después del Tour de Francia. 24-27 de julio: El Campilaro, 4 etapas, 450 km, 10 puertos y 10.000 m de desnivel por el Col d’Aspin, la Hourquette d’Ancizan, el Peyresourde y la subida al altipuerto de Peyragudes. 28 de julio al 1 de agosto: Campeonato de Francia BTT Joven. Prueba de trial en La Mongie y prueba de cross-country en Payolle 13 y 14 de septiembre (Puigmal): Entretenimiento, sorpresas y ambiente garantizado todo el fin de semana. 13 de septiembre (Les Angles): Celebración de la 66 Degrées Sud. Esta carrera de gravel es una etapa clasificatoria para el Campeonato Mundial de Gravel UCI. 14 de septiembre (Bolquère): La Ramade es un evento amistoso de ciclismo de montaña sin cronometraje. Cuenta con diferentes rutas para todos los niveles, en el que también se dan a conocer productos locales. Las nuevas topoguías del Pirineo francés El Pirineo francés presenta tres nuevas topoguías para este verano: “La Ruta de los Cátaros”, “La Ruta des Bonshommes” y la de “Ciclismo de montaña sin fronteras”. La topoguía de la “Ruta de los Cátaros”, publicada por el FFRP, es el resultado de un encuentro entre un cátaro y un bonhomme. El sendero ofrece una gran riqueza histórica y diversidad de paisajes. Se trata de una ruta de 250 km que lleva hasta el Mediterráneo a través de las famosas Ciudadelas de Vértigo. "La Ruta de los Bonshommes" es un recorrido de 224 km que va desde el otro lado de la frontera, hasta la localidad catalana de Berga. Mientras que la topoguía "Ciclismo de montaña sin fronteras", es una nueva publicación que incluye circuitos transfronterizos en bicicleta de montaña, con fichas informativas prácticas. 