La actriz Megan Montaner embajadora de Jeep, recomienda el Pirineo aragonés para desconectar

martes 15 de julio de 2025 , 08:19h

Desde el verano de 2023, la actriz Megan Montaner forma parte del universo Jeep como embajadora de la marca. Su talento, su versatilidad y su elegancia a la hora de interpretar, así como su capacidad de adaptación a cualquier reto profesional que se la plantee, ya sea en el cine, la televisión o las plataformas digitales, han hecho un match perfecto con el espíritu de la marca, reconocida en todo el mundo por su afán de superación y ese espíritu aventurero que se adapta a todos los terrenos.

Montaner, que actualmente tiene en cartel la película La buena suerte, dirigida por Gracia Querejeta a partir de una novela de Rosa Montero y coprotagonizada por Hugo Silva, se encuentra rodando en este momento la segunda temporada de Entre Tierras, serie de la que es protagonista. Sin embargo, tanta actividad profesional no impedirá que la actriz oscense encuentre un hueco este verano para escaparse junto a su familia a bordo de un Jeep y “desconectar del caos de la ciudad en la rutina diaria”, según sus propias palabras.

“Me gusta rodearme de naturaleza y silencio. Y eso me lo permite Jeep, que llega donde a otros coches les resulta imposible”, asegura la actriz, que tiene varias producciones pendientes de estreno para el próximo otoño: los largometrajes Ya no quedan Junglas, de Luis Gabriel Beristáin, y Papeles, de Arturo Montenegro, así como la nueva temporada de la exitosa serie La Caza: Irati.

Entre sus destinos favoritos para esas escapadas, Montaner, nacida en Huesca, no duda en señalar el Pirineo aragonés como el lugar que más la inspira para desconectar y disfrutar de la naturaleza: “Es un buen lugar para encontrar las dos cosas. Tienes lugares increíbles como el valle de Ordesa y Monte Perdido, que no deja indiferente a nadie que lo visita, el valle de Tena, Benasque... Quienes busquen aventuras, naturaleza, desconexión y belleza tienen que visitarlo”, recomienda.

Además, la protagonista de series de tanto éxito como Sin Identidad y El Secreto de Puente Viejo señala a su Jeep como el responsable de haber podido disfrutar de rutas especialmente memorables con sus hijos: “Recuerdo ir desde Huesca hasta el refugio de Bujaruelo (por la zona de Torla-Ordesa) con un Jeep Compass, un día que llovió muchísimo y esto nos permitió ver unas cascadas increíbles debido al temporal que hubo. Ir por esa pista sin el Jeep no habría sido posible”, explica.

El Compass es un coche muy manejable y cómodo, tanto en ciudad como en plena naturaleza, gracias a sus prestaciones todoterreno y su gran capacidad de carga y habitáculo espacioso.

“Pero la última escapada fue en Ibiza, disfrutando de un maravilloso atardecer en una cala a la que pudimos acceder con el Jeep Wrangler gracias a una ruta off road que precisamente Jeep nos recomendó para poder llegar con el coche”, explica. “Hablo de la Cueva de Sa Figuera en Cala Comte. Llegamos a ella a través de la ruta de S'Estanyol, una cala que está a doce minutos de Dalt Vila.

El Wrangler, por su estética, recuerda mucho a los Jeep de toda la vida, con la mayor seguridad y versatilidad del segmento, puede con todo: barro, vadeo de ríos, piedras, arena…

Sin embargo, en las escapadas de Montaner no todo es aventura y naturaleza, sino que también hay espacio para disfrutar de la gastronomía. “Depende de la estación del año, pero me encanta probar cualquier producto de temporada elaborado con amor. Me encanta viajar y descubrir lugares donde poder disfrutar de la gastronomía local”, explica la actriz, que da vida a la sargento de la Guardia Civil Sara Campos, en la mencionada serie policiaca La Caza.

Por todo ello, Montaner, tras dos años de idilio con la gama Jeep, de la que destaca “su capacidad, versatilidad y seguridad”, recomienda a quienes quieren descubrir nuevos lugares en coche con su familia “que se atrevan a hacerlo. Muchas veces, por el hecho de ir en familia, puede parecer que se resta emoción a los viajes. Y no tiene por qué ser así, pueden convivir ambas cosas y convertirse en toda una aventura”, celebra.