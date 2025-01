Interlaken y Jungfrau Railways muestran sus novedades en FITUR

lunes 20 de enero de 2025 , 08:57h

Interlaken, reconocida como uno de los principales destinos turísticos de Suiza, llega a FITUR 2025 con emocionantes novedades que consolidan su posición como punto de encuentro entre la aventura y la tranquilidad. Junto a Jungfrau Railways, la región turística presenta una oferta completa para viajeros que buscan experiencias inolvidables en cualquier época del año.

Un paraíso para los amantes de la naturaleza y la aventura

Ubicada en el corazón de los Alpes Suizos, Interlaken combina paisajes de ensueño con una amplia gama de actividades al aire libre. Desde sobrevolar montañas nevadas en parapente hasta paseos tranquilos junto a lagos alpinos, este destino ofrece opciones para todos los perfiles de viajero. Además, es la puerta de entrada a maravillas como el icónico Jungfraujoch – Top of Europe, donde la aventura alcanza nuevas cotas.

Además, Interlaken se consolida como un destino perfecto en cualquier estación del año. Los visitantes pueden disfrutar de deportes de nieve en invierno, senderismo en verano y momentos inolvidables durante todo el año, especialmente en temporada baja cuando es posible disfrutar de sus atractivos en un ambiente más tranquilo.

Interlaken también destaca por su enfoque familiar. Caminatas adaptadas, paseos en tren escénicos y actividades al aire libre garantizan diversión para todas las edades, haciendo de este destino una elección perfecta para las vacaciones en familia.

Novedades para 2025

Renovaciones hoteleras - El Hotel Interlaken y el Hotel Metropole están renovando sus habitaciones para ofrecer la máxima comodidad, con vistas a estar listos para la temporada de verano.

Degustaciones gastronómicas - Los visitantes pueden disfrutar de catas de vino en Spiez (disponibles en español) y de cerveza en Interlaken (en inglés y francés). Además, los recorridos gastronómicos por el lago Thun, disponibles hasta marzo y nuevamente en otoño en el lago Brienz, prometen deleitar a los amantes de la cocina local.

Nueva actividad: Tour en e-bike - Desde el 1 de abril de 2025, Outdoor Interlaken ofrece un recorrido en bicicleta eléctrica para descubrir los rincones menos conocidos de la región. Con una duración de 2,5 horas, el tour incluye visitas a la ciudad antigua de Unterseen, el castillo de Weissenau, los lagos Thun y Brienz, y degustaciones de queso, chocolate y cerveza local. Esta actividad se desarrolla durante todo el año, con horarios adaptados a cada época del año, y se puede contratar en grupo o a modo individual.

Bienestar y hospitalidad suiza

Interlaken también es un destino ideal para relajarse y disfrutar de alojamientos de primer nivel. Desde chalets con encanto alpino hasta hoteles de lujo, los visitantes encontrarán el lugar perfecto para descansar después de un día lleno de actividades.

Además, las experiencias únicas de bienestar, como el sauna boat en el lago Thun o el Interlaken HotTug en el lago Brienz, así como la gastronomía gourmet de restaurantes como Radius by Stefan Beer, garantizan momentos inolvidables.

Conectividad y accesibilidad

Llegar a Interlaken es tan fácil como disfrutar de sus paisajes. A solo 2 horas y 12 minutos en tren desde el aeropuerto de Zúrich, el trayecto permite a los visitantes sumergirse en la belleza suiza desde el primer momento. Su ubicación central facilita el acceso a los paisajes más icónicos del país.

Jungfrau Railways: La mejor forma de moverse en la región

Jungfrau Railways es la opción ideal para explorar la región. Desde el Jungraujoch – Top of Europe, donde podrás admirar el glaciar más largo de Europa, hasta Grindelwald-First – Top of Adventure, famoso por su First Cliff Walk y emocionantes actividades como el "First Flyer". No te pierdas Harder Klum, el mirador de Interlaken que ofrece vistas panorámicas de los lagos Thun y Brienz, y Schynigge Platte, conocido por sus senderos botánicos y el tren nostálgico que te transporta al pasado.

Con el Jungfrau Travel Pass, los viajeros disfrutan durante todo el año de viajes ilimitados de 3 a 8 días, además de tarifas especiales para el viaje al Jungfraujoch. Y para los amantes del esquí, con el forfait Jungfrau Ski Region es posible disfrutar de 3 estaciones de esquí -Grindelwald-Wengen, Grindelwald-First y Mürren-Schilthorn- con posibilidad de adquirir o bien el forfait de esquí o el forfait de senderismo y trineo para los que no vayan a esquiar, que además es ligeramente más barato. Ambos incluyen el tren desde Interlaken Ost hasta Grindelwald o Lauterbrunnen.

Además, entre los nuevos atractivos de Jungfrau Railways para 2025 destacan:

Gin Bar en la estación Eigergletscher: "The Wall" abre exclusivamente durante la temporada de esquí y ofrece una selección exclusiva de ginebras al pie del Eiger, convirtiéndolo en un lugar ideal para relajarse después de un día en las pistas.

Renovación del restaurante Aletsch Selfservice en Jungfraujoch: Con un concepto de auto-pedido, el Aletsch Self ofrece una variedad de platos internacionales, desde lasaña hasta kebabs y postres, ideales para familias y quienes desean disfrutar de manera informal mientras contemplan las vistas panorámicas.

Nueva plataforma en Schynige Platte: Programada para abrir en junio de 2025, esta plataforma ofrecerá una experiencia renovada para disfrutar de las impresionantes vistas alpinas en uno de los puntos más icónicos de la región.

Con esta amplia gama de opciones y novedades, Interlaken y Jungfrau Railways invitan a los visitantes de FITUR 2025 a descubrir por qué la región es sinónimo de aventura, naturaleza y bienestar en los Alpes Suizos.