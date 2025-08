Consejos para viajar con audífonos este verano

lunes 04 de agosto de 2025 , 09:02h

Se estima que cerca de un millón de personas usuarias de audífonos en España viajarán este verano, según una proyección basada en datos del estudio EuroTrak España 2023 y del Instituto Nacional de Estadística (INE). Viajar con pérdida auditiva puede presentar ciertos retos si no se planifica correctamente. Cambios de entorno, condiciones atmosféricas extremas, desplazamientos largos o situaciones de ruido intenso —como aeropuertos, estaciones o restaurantes concurridos— pueden interferir en la experiencia auditiva si no se toman algunas precauciones básicas.

Desde el punto de vista audiológico, los viajes exponen al usuario a condiciones acústicas muy variables Las personas con pérdida auditiva pueden notar más dificultad para orientarse en espacios nuevos, seguir conversaciones en grupo o entender mensajes por megafonía en aeropuertos o estaciones. Por eso, anticiparse y adaptar el uso del audífono a estos contextos ayuda a mantener la seguridad, la participación y el bienestar durante las vacaciones.

Además, durante los viajes largos —especialmente en avión— pueden producirse pequeñas molestias por cambios de presión o exposición prolongada al ruido, que pueden aliviarse con el uso de moldes auditivos bien adaptados y sistemas de supresión de ruido.

Desde Aural Centros Auditivos, comparten una serie de recomendaciones prácticas para que las personas usuarias de audífonos puedan viajar con seguridad y comodidad este verano y disfrutar plenamente de sus vacaciones.

Revisa el buen estado del audífono antes de viajar. Comprobar filtros, micrófonos, batería o carga completa y realizar una limpieza adecuada antes de salir de casa puede evitar imprevistos durante el trayecto.

Prepara un kit básico de viaje. Se recomienda llevar siempre el estuche protector, material de limpieza, pilas o cargador, y —en el caso de audífonos recargables— un estuche con batería portátil.

Protege los dispositivos del calor, la humedad o la arena. En destinos de playa o montaña, es importante evitar que los audífonos se expongan directamente al sol o entren en contacto con agua o polvo fino.

Aprovecha las funciones de conectividad. Muchos dispositivos actuales incorporan conectividad Bluetooth, modos automáticos para entornos ruidosos o aplicaciones móviles que permiten personalizar la escucha según el entorno.

Consulta dudas antes del viaje. Hacer una revisión previa en el centro audiológico de referencia puede ser clave para ajustar el dispositivo a las condiciones del viaje y resolver cualquier cuestión práctica.

Prevenir mejor que reparar: por qué anticiparse es clave

Una revisión auditiva antes del viaje permite no solo verificar el funcionamiento del dispositivo, sino también recibir asesoramiento sobre situaciones concretas: qué hacer en caso de pérdida o fallo, cómo proteger los audífonos durante un vuelo, o cómo comunicarse eficazmente si el entorno dificulta la comprensión verbal.

Además, viajar con audífonos bien adaptados no solo mejora la experiencia del usuario, sino que reduce el estrés, previene el aislamiento y favorece la participación en actividades sociales y familiares durante las vacaciones.

Si escuchas, el verano suena bien

Desde Aural Centros Auditivos recuerdan que escuchar bien no es solo oír mejor: es vivir mejor. La audición no es un detalle menor de nuestra salud, sino un pilar de la comunicación, la autonomía y el bienestar emocional. Escuchar bien es participar, disfrutar y estar presente. Por eso, recomiendan no dejar para septiembre lo que puede consultarse antes: una revisión a tiempo es la mejor forma de asegurarse de que la pérdida auditiva no limite las ganas de viajar.

Bajo el claim “La vida suena bien. Escúchala”, Aural defiende una forma de entender la audiología centrada en las personas, en su autonomía y en su derecho a vivir con plenitud en cualquier contexto —también durante las vacaciones—.