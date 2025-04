Preparar el coche para esta Semana Santa de forma rápida

viernes 04 de abril de 2025 , 09:09h

Millones de conductores ya se preparan para realizar su esperado viaje de Semana Santa. Unos días de vacaciones para desconectar y disfrutar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se trata de uno de los periodos más complicados en lo que se refiere a circulación, ya que se concentra un elevado número de desplazamientos en un periodo corto de tiempo. A esto hay que añadir que el parque de turismos en España está cada vez más envejecido, situándose en los 12,8 años de media, según datos recogidos por GIPA. Ante estos dos factores, Norauto, empresa de equipamiento y mantenimiento multimarca del automóvil, destaca la importancia de revisar el vehículo antes de estos trayectos y ofrece 10 pasos rápidos para que el coche esté totalmente listo, tanto los de combustión como los híbridos, híbridos enchufables y eléctricos puros.

“Si el conductor ha estado realizando un mantenimiento adecuado del vehículo durante todo el año, es suficiente con una puesta a punto rápida. Esto resulta especialmente importante para evitar imprevistos, posibles averías en plena carretera e incluso accidentes de tráfico”, destaca Xavier Celda, Market Manager Car Repair y Taller de Norauto España.

Chequeo rápido:

1- Neumáticos en perfecto estado . Es importante comprobar que no tienen bultos, cortes o deformaciones anómalas para, a continuación, revisar el nivel de desgaste. Norauto recuerda que la profundidad de dibujo no debe ser inferior a 1,6 mm, aunque recomienda cambiarlo si están por debajo de los 3 mm, ya que son más propensos a sufrir un reventón. Por último, hay que consultar el inflado y recordar que este debe ir en función de la carga. El inflado adecuado suele figurar en una etiqueta cuya ubicación varía en función del modelo y la marca. Suele encontrarse en la tapa del combustible o en el lateral de una de las puertas. También figura en el manual del vehículo.

2- Nivel de la batería . Si se percibe que al coche le cuesta arrancar, se escucha un chasquido al dar el contacto o hay un descenso de intensidad de las luces de cortesía, es conveniente revisar la batería y sustituirla en caso necesario. En este sentido, Norauto ofrece la opción de llevar e instalar la batería a domicilio gracias a su servicio Easy Battery.

3- Niveles de los líquidos . Hay que comprobar si el coche tiene el nivel correcto de aceite, anticongelante (nivel y temperatura), líquido de frenos, limpiaparabrisas y líquido de la dirección asistida. En caso necesario, deben ser rellenados.

4- Funcionamiento correcto de las luces . Todas deben funcionar a la perfección y no debe estar ninguna fundida. Además, deben estar bien niveladas.

5- Comprobación de los sistemas electrónicos . Visualmente se puede comprobar que no hay ningún testigo encendido en el cuadro de mandos. En este caso, una diagnosis electrónica del vehículo es lo más recomendable, ya que avisa en caso de detectar cualquier fallo en el sistema.

6- Buen estado y funcionamiento de los frenos . Hay que comprobar que no hay ruidos anómalos, que el freno no está blando o esponjoso a la hora de pisar el pedal y que no ha aumentado la distancia de frenado. Para ello es importante verificar el buen estado de discos y pastillas.

7- Filtro de aceite . Como mínimo, debe cambiarse una vez al año, aunque siempre es recomendable seguir las especificaciones del fabricante. Además, es importante comprobar que todo está correcto antes de iniciar un viaje. También hay que revisar el filtro del habitáculo y el filtro de aire.

8- Funcionamiento del aire acondicionado . Debe revisarse si no enfría lo suficiente o se desprenden malos olores. De forma preventiva, se recomienda la carga de aire cada dos años, dependiendo del uso.

9- Revisar visualmente que el coche no tiene ningún golpe importante que pueda afectar a alguno de los componentes y, sobre todo, a la seguridad.

10- Circular con el coche para comprobar que no hay ningún sonido anómalo, que el humo del tubo de escape es el adecuado, que no hay olores pocos comunes y que el coche reacciona bien. Es importante saber detectar aquello que se sale de lo habitual. Por ejemplo, si el coche da tirones, pierde potencia al acelerar o le cuesta arrancar, entre otros.

Puesta a punto también de los vehículos con movilidad híbrida o eléctrica

Desde Norauto se hace especial hincapié en los vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos. Al igual que al resto de vehículos, se deben revisar especialmente aquellos elementos de desgaste, como son neumáticos y frenos y, además, prestar especial atención a la batería, comprobación y sustitución de los líquidos, revisión de los cables de carga y comprobación de las centralitas electrónicas. Aquí, la diagnosis electrónica resulta fundamental para detectar aquellas posibles averías no visibles a primera vista. En este tipo de vehículos tampoco hay que olvidarse del sistema de climatización y de los filtros, como el filtro de aire de la batería de alta tensión.

Por último, desde Norauto se hace hincapié en la necesidad de realizar una conducción responsable tanto durante el trayecto como una vez llegado al destino, es decir, en los trayectos cortos. Disfrutar del viaje es fundamental pero siempre con la seguridad como premisa fundamental.