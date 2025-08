Delaporte: Vamos a parar

lunes 04 de agosto de 2025 , 09:04h

En 2025 han anunciado su tercer concierto del año en La Riviera de Madrid, que será parte de su gira “Déjate querer”. Este esperado evento tendrá lugar el viernes 21 de noviembre y promete ser una noche llena de energía, emoción y la esencia electro-pop única de la banda.

“FAMIGLIA, VAMOS A PARAR DESPUÉS DE LAS ÚLTIMAS FECHAS

HASTA NUEVO AVISO

Y estas son las últimas fechas de la gira, de esta etapa y de estos años. Tras ellas, vamos a parar, a descansar, a jugar… descansar es igual de importante que crear y hacer cosas y me he dado cuenta de que es igual de valioso aunque no “se vea” ni se valore. Una cosa sin la otra no se sostiene, aunque nos hayan metido en la cabeza la exigencia, la competición, la comparación y la sensación de fracaso si no haces nada y nadie te ve. Pero eso es precisamente lo que queremos hacer durante ese tiempo: NADA

Y ver qué sale mientras se juega y nos divertimos. Qué sucede cuando no tienes las horas llenas y de pronto paras. Sea bonito o feo lo que nos encontremos. Nada que conseguir. Nadie quien llegar a ser. Nadie a quien impresionar. Y sentir que la vida se aligera y que lo que creas sale porque no puede ser de otra manera, creo que nuestras mejores canciones han nacido desde esos lugares. Las canciones saben bien lo que sucede desde un lugar genuino y de respeto por sus tiempos y procesos. Saben si se crean desde la prisa y el miedo o si se crean desde el amor, el juego y la valentía de publicar verdad.

Así que ese es el plan famiglia. Aunque no nos veamos en un tiempo y nos perdamos en el mar y en las montañas, en el estudio y en los rincones y cafeterías menos esperadas, vamos a no hacer nada para honrar lo que más vida nos da: crear “

DELAPORTE DIXIT