Atracciones y eventos en Estados Unidos durante el 2025

Explora la tradición culinaria de la barbacoa en un nuevo museo en Kansas City, disfruta viendo a los mejores clubes de fútbol del mundo competir en ciudades de Estados Unidos, viaja a Alaska para presenciar una famosa carrera de trineos tirados por perros y visita el nuevo parque Epic Universe de Universal Orlando…

Estas atracciones y eventos, junto con muchas otras opciones, hacen que 2025 sea un año especial para visitar los Estados Unidos. “Ya sea en un viaje por carretera explorando nuestros espectaculares paisajes y nuestra diversa historia, disfrutando de un parque temático, o asistiendo a un evento deportivo o a un museo, nunca ha habido un mejor momento para planificar un viaje a EE. UU.”, ha destacado Fred Dixon, presidente y CEO de Brand USA, la organización de marketing turístico del país.

En Orlando, Florida, la capital mundial de los parques de atracciones, Universal Orlando inaugura el 22 de mayo su nuevo parque Epic Universe, que duplica el tamaño actual del recinto con 50 nuevas atracciones y locales que ofrecen historias inmersivas. Los cinco nuevos mundos de Epic incluyen “Cómo entrenar a tu dragón - Isla de Berk”; “Dark Universe, hogar de Drácula y Frankenstein”; una nueva entrega del “Wizarding World of Harry Potter” llamada “Ministerio de la Magia”; jardines y fuentes de Celestial Park, y diversión y juegos en Super Nintendo World.

Además, las nuevas atracciones de Walt Disney World incluyen una taberna temática de “Piratas del Caribe” en Adventureland; Spaceship Earth Lounge en EPCOT; un desfile nocturno en Magic Kingdom con personajes de “Frozen” y “Encanto”, y nuevos espectáculos de “La Sirenita”, “Zootopia” y villanos Disney. También será el primer año completo de "Tiana's Bayou Adventure", una atracción acuática que sustituye a Splash Mountain tanto en Disney World's Magic Kingdom (Florida) como en Disneyland (Anaheim, California). Tiana, de “Tiana y el sapo”, es la primera princesa negra de Disney, y su atracción de Disneyland se encuentra en la recientemente renombrada área de Bayou Country, en referencia a la ciudad natal de Tiana, Nueva Orleans (Luisiana).

Con motivo del 70 aniversario de Disneyland, que dará comienzo el 16 de mayo y se prolongará hasta el verano de 2026, el parque ofrece varias novedades. Entre ellas, una “Noche de los 90” después del horario regular y una figura animatrónica que representa al fundador del parque, Walt Disney, que forma parte de la atracción “Walt Disney - A Magical Life”. Disneyland también recupera varias experiencias pasadas, como el desfile nocturno “Paint the Night” y el espectáculo nocturno “Wondrous Journeys“, mientras que Disney California Adventure trae de vuelta el desfile “Better Together: A Pixar Pals Celebration!”.

Kansas City, Missouri, ha sido durante mucho tiempo un destino destacado para disfrutar de sus deliciosas barbacoas, y en marzo inaugurará el primer Museo de la Barbacoa del mundo. Esta experiencia inmersiva explora la historia y la cultura de la comida, incluyendo diferentes estilos de barbacoa de Texas, Carolina del Norte y del Sur, y Memphis (Tennessee). Otras atracciones de Kansas City incluyen el American Jazz Museum, el Negro Leagues Baseball Museum y el Museo de Arte Nelson-Atkins.

San Antonio, en Texas, incluida en la lista de los mejores lugares para visitar en 2025 de Travel + Leisure, cuenta con numerosas novedades para el año que viene, como nuevos hoteles Kimpton, InterContinental y Plaza. Pero el nuevo alojamiento más inusual de la ciudad se encuentra dentro de su zoo: el Spekboom Lodge es un lujoso refugio que ofrece alojamiento a visitantes (humanos) dentro del nuevo hábitat Naylor Savanna para cebras, jirafas, rinocerontes y otros animales. Por su parte, el famoso River Walk de San Antonio cuenta con una nueva experiencia gastronómica, comercial y de ocio llamada Mexico Ceaty, que rinde homenaje la cocina y la cultura de México y San Antonio.

¿Te acuerdas de El Alamo? Es la histórica misión española que se utilizó como fuerte en la guerra de Texas por su independencia de México. El legendario Davy Crockett fue uno de los 200 hombres que murieron en la batalla del 6 de marzo de 1836. Hoy El Alamo forma parte del San Antonio Missions National Historical Park (Parque Histórico Nacional de las Misiones de San Antonio) y es el único lugar de Texas declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En enero se inaugurará un nuevo World Heritage Center (Centro del Patrimonio Mundial) que explora la historia, el arte y la cultura locales.

En Oklahoma City (Oklahoma), el nuevo OKANA Resort & Indoor Waterpark abrirá sus puertas a finales de febrero en el Horizons District de la ciudad, cerca del First Americans Museum y la Exhibit C Gallery, dedicados al arte, la historia y la cultura de los nativos americanos. Otras atracciones locales son el Oklahoma City National Memorial, un emotivo homenaje a las víctimas del atentado de 1995, y el National Cowboy & Western Heritage Museum. OKC se incluyó en la lista de los mejores lugares para visitar en 2025 de la revista de viajes AFAR, que también destacó el restaurante Grey Sweater, ganador del premio James Beard, el hotel boutique Bradford House y el DeadCenter Film Festival.

Yosemite National Park, en California, cuenta con numerosas opciones de alojamiento nuevas y renovadas, incluyendo la reapertura del Tuolumne Meadows Campground este verano y la reapertura completa del Ahwahnee Hotel tras las reformas de seguridad contra terremotos. Entre los nuevos alojamientos que abrirán sus puertas cerca del parque se encuentran Outbound Yosemite, un hotel de estilo de vida al aire libre, y el glamping de Under Canvas. El año pasado se inauguraron Firefall Ranch y Wildhaven Yosemite, así como las habitaciones del Tenaya at Yosemite, que acaban de ser remodeladas.

Los Ángeles tiene previsto inaugurar a finales de 2025 y principios de 2026 el primer museo de arte sobre inteligencia artificial del mundo, DATALAND, en el centro comercial y de ocio Grand LA; Destination Crenshaw, un museo al aire libre de 2,5 km dedicado a la comunidad negra de Los Ángeles; y el Automated People Mover en el Aeropuerto LAX, un tren eléctrico gratuito que funcionará las 24 horas del día y se pondrá en marcha en enero de 2026.

En mayo, Virginia Beach (Virginia) inaugura Atlantic Park, que ofrece surf durante todo el año, además de clases y campamentos de surf, en una laguna de 1,2 hectáreas que utiliza tecnología de olas. El complejo, de 350 millones de dólares y una superficie de 3 hectáreas, incluye tiendas de lujo, restaurantes y The Dome, un anfiteatro interior y exterior. Los visitantes pueden poner a prueba sus habilidades en las olas reales del océano Atlántico, al otro lado de la calle. Virginia Beach también acoge el East Coast Surfing Championships, que se celebra cada año el último fin de semana de agosto.