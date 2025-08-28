Aire Ancient Bath, escapada perfecta para cuidar tu bienestar

AIRE Ancient Baths invita a sumergirte en un oasis de serenidad y bienestar donde la vuelta a la rutina no es una excusa para dejar de cuidar tu cuerpo y mente

Volver a la rutina no tiene por qué ser sinónimo de prisa y estrés. Los Centros AIRE Ancient Baths te invitan a hacer de tu regreso a la rutina una experiencia de renovación, relajación y lujo sensorial. Ubicados en las ciudades de Barcelona, Sevilla, Almería, Vallromanes, Copenhague, Londres, Chicago y Nueva York, ofrecen el templo ideal para el cuidado personal y la desconexión profunda.

AIRE Ancient Baths es el lugar perfecto para que la vuelta a la rutina sea menos drástica y puedas prolongar el estado de equilibrio y calma alcanzado durante las vacaciones. Un espacio donde cuidar tu cuerpo y mente todo el año, entre paredes repletas de historia, baños a diferentes temperaturas que te envuelven de calma, serenidad y aromas que te transportan a un estado profundo de relajación. El refugio ideal para un retorno sereno al caos de la ciudad.

Un oasis de sensaciones para mantener tu bienestar

En un mundo donde las exigencias diarias cada vez ocupan una mayor parte de nuestro tiempo, el cuidado personal se convierte en una necesidad. AIRE Ancient Baths te ofrece un entorno donde la relajación no es un lujo efímero, sino una forma de vida. Aguas termales a distintas temperaturas, rituales exclusivos y masajes corporales y faciales con aceites o piedras de basalto calientes, que te ayudan a reconectar con tu esencia y a alcanzar tu paz interior. Todo sucede en ambiente cuidado al detalle, donde el silencio mezclado con el murmullo del agua, las velas y los aromas envuelven tus sentidos.

Para alcanzar una plenitud integral, es esencial aprender a escuchar las necesidades de tu cuerpo y tu mente. En AIRE Ancient Baths encontrarás la Experiencia ideal diseñada para restaurar, renovar y calmar todos tus sentidos.

Nourishing Argan Ritual - El ritual perfecto post-vacacional que transporta a un estado total de relajación. La Experiencia comienza con aromaterapia a base de gotas de aceite esencial de cedro, cuyas cálidas notas olfativas amaderadas, utilizadas por antiguas culturas, poseen propiedades relajantes. Continúa con un masaje corporal nutritivo con aceite de argán, que incluye un masaje facial con el rodillo de jade, una herramienta con propiedades curativas que ayuda a reducir el hinchazón, mejorar la circulación y aportar luminosidad a la piel. El tratamiento finaliza con un masaje capilar para nutrir y revitalizar en profundidad el cabello.

Desconectar para reconectar

Encuentra momentos de paz en tu día a día gracias a los Centros AIRE, dónde tomarse unos minutos alejado de la tecnología, la oficina o el barullo de la ciudad, te ayudan a reiniciar la mente y a recuperar la calma interior, especialmente en momentos de sobrecarga tras la vuelta a la rutina.