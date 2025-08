NOBU Ibiza Bay lo tiene todo: bienestar, cocina de autor, terrazas y mimos gourmet para mascotas

martes 05 de agosto de 2025 , 10:12h

En Ibiza Nobu Hotel Ibiza Bay ofrece una colección de experiencias para todos los gustos. Desde una gastronomía de altura, el rooftop más animado y con impresionantes vistas, hasta biohacking, bathology o cenas gourmet para perros. La nueva propuesta estival refleja a la perfección el espíritu del hotel: lujo relajado y profundamente arraigado con la isla.

Rooftop & Pool en IBIZA. La experiencia gastronómica más cool llega con NOBU Bites, una propuesta gastronómica pensada para seducir todos los sentidos en los espacios más emblemáticos del hotel: el Beach Deck, junto a la piscina, y el Rooftop al atardecer, con impresionantes vistas sobre el Mediterráneo y la bahía de Talamanca. Diseñados para disfrutarse entre amigos o en pareja, los Nobu Bites -disponibles tanto para huéspedes, como para residentes y visitantes- ofrecen una cuidada selección de bocados inspirados en la mejor cocina japonesa. Bocados sofisticados y fáciles de compartir, pensados para disfrutarse con los pies en el agua, una copa en mano… y mucho sabor. Los imprescindibles de la carta incluyen:

Nori Tacos con Caviar. Crujiente alga nori con guacamole y caviar de calidad suprema.

Crispy Rice. El clásico de Nobu en versiones spicy tuna, salmón picante o yellowtail, irresistible desde el primer bocado.

Tuna Monaka. Un sorprendente monaka relleno de toro, crema de trufa de tofu, caviar y un toque de sake.

Black Cod Butter Lettuce. Un homenaje al icónico black cod en formato fresco y ligero, con jengibre y crujiente kataifi.

Con música en vivo, cócteles de autor y zumos naturales, Nobu Bites ofrece más que gastronomía: una experiencia sensorial junto al mar y bajo el cielo ibicenco. Los Nobu Bites están disponibles todos los días: En el Beach Deck desde las 19:00h. Los clientes externos tienen opción de disfrutar de camas balinesas privadas previa reserva. En el Rooftop, también desde las 19:00h, abierto sin reserva previa para clientes externos.

Sumergirse en la serenidad. Nuevos tratamientos acuáticos. Nobu Hotel Ibiza Bay destaca como destino de wellness y bienestar; por eso este año debutan los masajes acuáticos al amanecer en la piscina. Inspirados tanto en la energía curativa de la isla como en la terapia japonesa Watsu, el nuevo ritual Despertar en el agua es una experiencia transformadora que tiene lugar con los primeros rayos de sol. La respiración rítmica y el movimiento a través del agua invitan al cuerpo a flotar, eliminando tensiones y restableciendo el sistema nervioso gracias a la ingravidez. Un nuevo programa de Bathology también invita a los huéspedes a redescubrir el arte del baño a través de un ritual disponible en todas las suites bajo petición. Desde los baños japoneses de hinoki hasta las infusiones que alinean los chakras y los productos botánicos marinos que nutren la piel, estos tratamientos reconstituyentes ofrecen una pausa en el ajetreo diario.

Bienestar máximo. Los huéspedes ya pueden utilizar en su propio teléfono una experiencia de descanso cerebral creada por los expertos en sonido y neuroestética OPO en exclusiva para Nobu Ibiza Bay. La innovadora aplicación fomenta la relajación a través de meditaciones inmersivas en audio 3D, paisajes sonoros y portales conscientes diseñados para meditar durante su estancia en el hotel.

Tails of Talamanca, hospitalidad de lujo para los amigos de cuatro patas. Con la convicción de que el lujo debe compartirse con toda la familia, Nobu Ibiza Bay ha lanzado el nuevo concepto de hospitalidad Tails of Talamanca. Para que las mascotas se sientan como en casa, las estancias para perros incluyen golosinas a la llegada, carteles personalizados en la puerta, juguetes, camas de espuma con memoria y toallas de playa. También se ofrecen servicios de paseo y de canguro bajo petición, e incluso pueden reservar en el Dog Spaw para disfrutar de masajes y tratamientos de aromaterapia con productos de peluquería canina 100% naturales de Charlie & Co Naturals. El chef ejecutivo del hotel, Enrico Maimonte, ha creado un menú gourmet, saludable y goloso para los perros. Está disponible tanto en las habitaciones, como en Chambao By the Beach, e incluye opciones vegetarianas y de carne para el entrante, el plato principal y el postre. Destacan el estofado de ternera ecológica alimentada con pasto; los bocaditos de pavo con calabaza; y las galletas caseras de avena con mantequilla de almendras, todos ellos avalados por los perros del centro de adopción local Sa Coma.