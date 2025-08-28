La luna de miel perfecta: tres maneras de vivir el amor en Maldivas

Maldivas es uno de esos destinos que parecen creados para celebrar el amor. Arena blanca, aguas turquesas y la sensación de estar en un paraíso privado convierten estas islas en el escenario soñado para un viaje de novios. Atmosphere Core, referente en hospitalidad en el Índico, propone tres maneras de vivir la luna de miel perfecta en sus resorts, cada una con su propia esencia, pero todas con un mismo espíritu: ofrecer experiencias inolvidables en un entorno natural incomparable.

OBLU SELECT Sangeli: la isla más romántica para los recién casados

Entre arrecifes de coral y playas de postal, OBLU SELECT Sangeli invita a vivir la luna de miel con la máxima intimidad gracias a One Banyan Island, la isla exclusiva para adultos para disfrutarla desde el amanecer hasta la puesta de sol. Allí se encuentran las codiciadas Honeymoon Water Suites con piscina, solo seis en total, concebidas como auténticos refugios de diseño conte mporáneo. Con cama redonda, bañera circular, techos acristalados para dormir bajo las estrellas, piscina privada infinita y acceso directo a la laguna, estas villas son pura magia para dos. Estas suites cuentan con servicios especiales que incluyen mayordomo, desayuno en la cama servido una vez durante la estancia, botella de champán de bienvenida con canapés y bandeja de frutas, además de otros caprichos exclusivos.

Además de estas villas de ensueño, el resort cuenta con 137 alojamientos en seis categorías distintas, desde villas de playa hasta suites sobre el agua, todas decoradas con un estilo tropical y moderno. El Serenity Plan™ garantiza una experiencia sin preocupaciones, que incluye excursiones de snorkel diarias, crucero al atardecer, deportes acuáticos no motorizados, una cuidada selección de vinos y licores, e incluso spa y alta gastronomía según la duración de la estancia. Todo pensado para que las parejas solo tengan que dejarse llevar.

OBLU SELECT Lobigili: la isla del amor

En el idioma local, Dhivehi, “Loabi” significa amor y “Gili” isla. No podía ser más claro: OBLU SELECT Lobigili es la isla del amor. Este resort cinco estrellas, situado a solo unos minutos en lancha rápida desde Malé, está diseñado exclusivamente para adultos y se ha convertido en un auténtico paraíso para parejas que buscan tranquilidad y conexión.

Las villas se reparten entre la playa y la laguna: acogedoras estancias rodeadas de vegetación tropical o espectaculares villas sobre el agua con terrazas privadas para desayunar frente al océano. Todas están concebidas como nidos íntimos donde cada detalle invita a desconectar y disfrutar en pareja.

El Lobi Plan™, su propuesta todo incluido, integra alta gastronomía en varios espacios —incluido un restaurante bajo el mar con vistas al arrecife—, bebidas premium, deportes acuáticos, sesiones de snorkel guiadas y tratamientos de bienestar. La esencia del resort es ofrecer un ambiente sin prisas, donde cada momento se convierte en un recuerdo compartido.

RAAYA by Atmosphere: un refugio isleño con experiencias exclusivas

Para quienes desean que su viaje de novios combine relax con momentos especiales, RAAYA by Atmosphere presenta su propuesta Castaway Romance for Honeymooners, una oferta especial concebida para crear recuerdos imborrables. Incluye hasta un 25% de descuento en la estancia, un masaje de 75 minutos en pareja, un desayuno flotante con vino espumoso servido en la piscina privada de la villa y una cena íntima bajo las estrellas.

El resort, al que se llega en un vuelo panorámico en hidroavión desde el aeropuerto de Malé, cuenta con villas sobre el agua y frente al mar, todas con un estilo contemporáneo que se funde con la naturaleza. Los huéspedes pueden elegir entre distintas categorías, desde Beach Villas rodeadas de vegetación hasta exclusivas Water Villas con acceso directo a la laguna, todas concebidas para ofrecer comodidad y privacidad en un entorno paradisíaco. La Deluxe Water Villa with Pool, pensada especialmente para recién casados, ofrece privacidad total con su terraza y piscina privadas suspendidas sobre la laguna.

El Raaya Plan™ enriquece aún más la experiencia con servicios exclusivos desde la llegada, gastronomía variada en diferentes restaurantes, coctelería premium, deportes acuáticos y excursiones, creando la sensación de vivir en un verdadero refugio isleño.

Tres estilos, una misma esencia

Intimidad absoluta, la isla del amor o un refugio con experiencias a medida. Sea cual sea la idea que cada pareja tenga de su luna de miel perfecta, Atmosphere Core ofrece el escenario ideal en Maldivas. Resorts que combinan diseño, hospitalidad genuina y el poder evocador del océano Índico para hacer del viaje de novios un recuerdo imborrable.