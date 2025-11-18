El turismo del bienestar se marida con vino en The Signature Wine Experience

AIRE Ancient Baths te invita a regalar un momento de pura calma. Un masaje corporal, una exfoliación con pepitas de uva, una degustación de vino y maridaje y un baño de vino: el equilibrio perfecto para cerrar el año y recibir el nuevo con serenidad, elegancia y bienestar

The Signature Wine Experience regresa con nuevas incorporaciones que elevan aún más este exclusivo ritual, transformándolo en una vivencia inolvidable para tu paladar. Una Experiencia donde los beneficios del vino y el ambiente relajante, se funden en una armonía perfecta para despertar los sentidos y conectar cuerpo y mente. Un homenaje a los viñedos del Mediterráneo que combina tradición, refinamiento y lujo, invitándote a disfrutar de un viaje hacía la calma más profunda.

AIRE Ancient Baths es el oasis perfecto para relajarte, desconectar y disfrutar en un entorno emblemático e histórico donde el aroma único y la luz de las velas realzará cada instante. En el corazón de cada Centro AIRE hay un refugio para el alma para quienes buscan un momento único e inigualable.

Cuatro pasos hacia el bienestar absoluto

Sorprende con un regalo que se saborea, se siente y perdura en la memoria. The Signature Wine Experience te acompaña a descubrir cuatro momentos, donde podrás encontrar esa paz interior.