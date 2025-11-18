El turismo del bienestar se marida con vino en The Signature Wine Experience

AIRE Ancient Baths te invita a regalar un momento de pura calma. Un masaje corporal, una exfoliación con pepitas de uva, una degustación de vino y maridaje y un baño de vino: el equilibrio perfecto para cerrar el año y recibir el nuevo con serenidad, elegancia y bienestar
The Signature Wine Experience regresa con nuevas incorporaciones que elevan aún más este exclusivo ritual, transformándolo en una vivencia inolvidable para tu paladar. Una Experiencia donde los beneficios del vino y el ambiente relajante, se funden en una armonía perfecta para despertar los sentidos y conectar cuerpo y mente. Un homenaje a los viñedos del Mediterráneo que combina tradición, refinamiento y lujo, invitándote a disfrutar de un viaje hacía la calma más profunda.
AIRE Ancient Baths es el oasis perfecto para relajarte, desconectar y disfrutar en un entorno emblemático e histórico donde el aroma único y la luz de las velas realzará cada instante. En el corazón de cada Centro AIRE hay un refugio para el alma para quienes buscan un momento único e inigualable.
Cuatro pasos hacia el bienestar absoluto
Sorprende con un regalo que se saborea, se siente y perdura en la memoria. The Signature Wine Experience te acompaña a descubrir cuatro momentos, donde podrás encontrar esa paz interior.
- Aguas termales: El recorrido comienza entre baños de distintas temperaturas, guiados por la luz tenue y la música relajante. Una primera inmersión en el universo AIRE, donde el silencio y el agua te envuelven en una calma profunda.
- Exfoliación con pepitas de uva: Seguidamente, durante 15 minutos el cuerpo se libera del estrés con una exfoliación corporal con pepitas de uva sobre las camas de mármol calientes. Gracias al exfoliante natural elaborado con cristales de azúcar y cáscaras de argán, mezclados en una ligera crema con aceite de semilla de uva, aceite de coco y vitamina E, conseguirás sumergirte en un estado de relajación desde el minuto cero.
- Masaje con aceite de uva: A continuación, durante 60 minutos, en la sala de masajes recibirás un masaje corporal con el aceite de pepitas de uva que te aportará vitaminas, minerales, proteínas y ácido linoleico. El tratamiento se complementa con los Cryo Sticks, unas herramientas faciales que gracias a su efecto refrescante te ayudarán a reducir la inflamación, aumentar la circulación linfática y a calmar y suavizar la piel.
- Baño de vino: La Experiencia finaliza con un baño de vino de 45 minutos. Mientras el cuerpo se sumerge en las propiedades antioxidantes de la uva tinta española Ribera del Duero, disfrutarás de un masaje craneal y una mascarilla capilar nutritiva. Todo acompañado por una degustación especial que incluye una copa de vino y una selección de quesos de distinta procedencia que elevarán la vivencia al siguiente nivel.