Rutas desde Atenas para explorar templos milenarios y playas secretas de Grecia

En Grecia el verano sigue latiendo con fuerza y con ello las ganas de seguir viviendo aventuras por la cuna de la cavilación. El pasado año, Atenas se consolidó como uno de los destinos más fascinantes de Europa, situándose en la posición 32 del ranking mundial de ciudades más visitadas, según Euromonitor International. Este crecimiento imparable se refleja también en cifras récord: Grecia recibió cerca de 36 millones de turistas internacionales, mientras que la ocupación hotelera anual alcanzó el 78 %.

Como consecuencia, las formas de viajar también se diversifican, y la autocaravana se ha convertido en una de las opciones más demandadas: “Los viajeros optan por esta forma de viaje porque les permite moverse con total libertad. Otra de las ventajas es el coste por alquiler, que no supera los 1.000 euros para una familia de cuatro personas que deciden pasar una semana recorriendo Grecia”, comenta Adriana Neves, Marketing Manager de CamperDays.

Todo apunta a una cosa: la capital helena está de moda y cada vez más viajeros buscan maneras originales y flexibles de recorrerla y saborearla a fondo. CamperDays, “booking.com de los alquileres de autocaravanas, propone una serie de consejos y rutas para vivir el viaje de una forma diferente y pernoctando en lugares únicos

¿Cuándo y cómo viajar por Grecia en autocaravana?

Si buscas la experiencia más auténtica y cómoda, el otoño (septiembre-octubre) y la primavera (abril-junio) son las épocas ideales para lanzarte a la carretera. Durante estos meses, las temperaturas son suaves, los paisajes muestran su mejor cara y los precios son mucho más atractivos que en temporada alta. Además, evitarás las multitudes y el tráfico de agosto, cuando las playas se llenan y desplazarse se vuelve una odisea.

En otoño, las aguas del mar Egeo siguen templadas hasta mediados de octubre y muchos monumentos y museos permanecen abiertos, permitiéndote explorar a tu ritmo y sin prisas.

Rutas imprescindibles desde Atenas

Peloponeso: Recorre Nafplio, Olimpia, Épidaurus o Monemvasia y sumérgete en la Grecia clásica, entre ruinas, fortalezas venecianas y pueblos con encanto. Nafplio es una excelente base para descubrir la región y disfrutar de su gastronomía local. Si buscas un lugar donde descansar con todas las comodidades, el Camping Triton II en Drepano es una opción muy valorada por su ambiente tranquilo y acceso directo a la playa. Para quienes quieren acercarse al mítico pasado olímpico de los diososes griegos, el Camping Olympia está a un paso del legendario sitio arqueológico.

Delphi y Meteora : Desde Atenas, una escapada a Delphi, cuna de la profecía griega, combinada con los impresionantes monasterios de Meteora, suspendidos entre rocas, es una experiencia que combina historia, espiritualidad y paisajes de ensueño. El Camping Delphi se encuentra a tan solo unos minutos del famoso oráculo y ofrece vistas espectaculares del valle. Más al norte, en Kastraki, el Camping Vrachos Kastraki es ideal para explorar Meteora y disfrutar de la naturaleza en un entorno privilegiado.

Costa de Atenas y Cabo Sunión : Desde la capital, pon rumbo hacia el sur siguiendo la impresionante carretera costera que bordea el mar Egeo. Haz paradas en las playas de Glyfada, Vouliagmeni y Varkiza, perfectas para un baño refrescante o una puesta de sol inolvidable. El broche de oro es el imponente Templo de Poseidón en Cabo Sunión, donde podrás disfrutar de una de las puestas de sol más mágicas de toda Grecia. Para quienes buscan una parada junto al mar, el Camping Nea Makri combina la cercanía a la playa con un ambiente relajado; y si quieres dormir cerca del mítico cabo, el Camping Bacchus es un secreto bien guardado entre viajeros.

Vivir Grecia con libertad y estilo

Descubrir Grecia desde Atenas es sumergirse en una sinfonía de contrastes: calles vibrantes repletas de historia, paisajes que cambian a cada kilómetro y pequeños descubrimientos que solo se hacen cuando decides salirte del camino marcado. La auténtica Grecia se revela cuando te permites improvisar, detenerte en un pueblo costero para probar una tarta de queso recién hecha o desviarte hacia una playa escondida recomendada por un lugareño. Al final del trayecto, lo que queda es la sensación de haber vivido una aventura propia, a tu ritmo y con la libertad de que cada día pueda ser diferente al anterior.