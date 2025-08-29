Nueva campaña de tarifas promocionales post verano de Singapore Airlines

viernes 29 de agosto de 2025 , 09:10h

Singapore Airlines (SIA) lanza su nueva campaña de tarifas promocionales post verano, una oportunidad única para viajar desde Barcelona a los principales destinos de Asia y Oceanía a precios únicos.

Con esta campaña, Singapore Airlines refuerza su apuesta por el mercado español, ofreciendo tarifas competitivas que permiten volar desde Barcelona a destinos como Singapur, Bali, Yakarta, Manila, Bangkok, Kuala Lumpur, Hanói, Ho Chi Minh, Siem Reap, Sídney, Melbourne, Brisbane, Perth, Auckland o Christchurch. Además, la compañía permite realizar escalas en Singapur, brindando la posibilidad de enriquecer la experiencia de viaje con una parada en uno de los destinos más dinámicos de Asia.

Entre los precios más destacados se encuentran los vuelos a Singapur desde 651 euros en clase Turista y 2.866 euros en clase Business, siempre con tasas incluidas. También se ofrecen tarifas a destinos como Kuala Lumpur desde 586 euros, Bangkok desde 689 euros o Bali desde 717 euros. En el caso de Oceanía, es posible volar a Sídney desde 1.368 euros, a Auckland desde 1.655 euros o a Melbourne desde 1.310 euros en clase Turista. Los vuelos en clase Business al continente austral oscilan entre los 6.000 y los 7.000 euros, e incluyen un servicio reconocido a nivel internacional.

En cuanto al periodo de viaje, éste varía en función de la clase reservada. En clase Turista, los vuelos estarán disponibles en tres períodos, entre el 15 de noviembre y el 8 de diciembre de 2025, del 11 de enero al 18 de marzo de 2026 y del 8 de abril al 18 de junio de 2026. En clase Business, las fechas disponibles van del 1 de mayo al 18 de junio de 2026.

Destinos fascinantes, con todo el confort a bordo

Además de las tarifas promocionales, Singapore Airlines anuncia una serie de beneficios adicionales para sus clientes. Quienes reserven durante esta campaña podrán acceder a un descuento de hasta 150 dólares singapurenses en experiencias contratadas a través de Pelago, la plataforma de actividades de la aerolínea, utilizando su número de reserva como código promocional.

Con el objetivo de animar a los pasajeros a detenerse en Singapur durante su viaje, éstos podrán disfrutar de ventajas exclusivas en el complejo Marina Bay Sands (Singapur), que incluyen hasta 130 dólares estadounidenses en créditos Resort para utilizar en compras, gastronomía o alojamiento, al reservar su vuelo con una tarjeta Mastercard.

Singapore Airlines ha sido reconocida recientemente con el galardón al “Mejor personal de cabina del mundo 2025” por Skytrax, consolidándose dentro del top 3 mundial. Un reconocimiento que refuerza el compromiso de la compañía con la excelencia en el servicio. Su tripulación, formada y premiada a nivel internacional, garantiza una experiencia excepcional desde el despegue hasta el aterrizaje.

Con esta nueva campaña, Singapore Airlines reafirma su liderazgo como aerolínea de referencia en el sudeste asiático y Oceanía, y su vocación de conectar a los viajeros con la magia de descubrir nuevas culturas, paisajes y experiencias únicas.