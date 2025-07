HUAWEI abre la convocatoria para los Premios XMAGE 2025

lunes 14 de julio de 2025 , 08:45h

Hoy más que nunca, la fotografía se ha consolidado como una de las formas de expresión más poderosas en nuestra sociedad. Contar historias con imágenes o mostrar cómo vemos el mundo ya no es únicamente cosa de profesionales. Ahora, a través de la fotografía móvil, todos tenemos esa herramienta al alcance de la mano.

En este contexto, HUAWEI reafirma su compromiso con la fotografía y, por ello, aprovecha la presentación oficial del nuevo HUAWEI Pura 80 para lanzar la edición 2025 de los Premios XMAGE. Este certamen anual, que se celebra desde 2017, se ha consolidado como uno de los concursos de fotografía móvil más grandes e influyentes del mundo, con cerca de cinco millones de participaciones de usuarios en más de 170 países.

Además de premiar el talento, los Premios XMAGE buscan impulsar la creatividad visual a nivel global. Diseñado como una plataforma para que los creadores compartan su visión del mundo, el concurso pone en valor tanto el poder narrativo de la imagen como la innovación tecnológica de HUAWEI. A lo largo de los años, la tecnología XMAGE ha transformado la fotografía móvil gracias a avances notables en teleobjetivo, macrofotografía, fotografía nocturna, captura instantánea, retrato, reproducción del color y videografía.

Los Premios XMAGE de este año presentarán nuevas categorías, incluyendo So Far So Close, Good Night y Colour & Shade, que se suman a las ya conocidas: Faces, A Heartwarming World, Experimental Lab, Storyboard y Action. Además, se implementará un nuevo proceso de selección. El jurado comenzará eligiendo 1.000 obras destacadas, de las cuales se conformará una lista especial denominada "XMAGE 100", que reunirá las más destacadas. A partir de esta selección, se designará a tres Fotógrafos del Año.

El jurado de este año está conformado por nueve expertos con una larga y reconocida trayectoria profesional, entre ellos; Florence Bourgeois (Directora de Paris Photo), Shoair Mavlian (Directora de The Photographers' Gallery), Liu Heung Shing (fotoperiodista galardonado con el Premio Pulitzer), Chen Xiaobo (redactor jefe de la Agencia de Noticias Xinhua e investigador), Wang Chuan (profesor y tutor de doctorado en la Academia Central de Bellas Artes, y artista), Chen Jie (fotógrafo documental), Nichole Fernandez (socióloga especializada en estudios visuales), Fannie Escoulen (conservadora de artes visuales) y Li Changzhu (Director de Estrategia del Equipo de Salud de HUAWEI).

Ya está en marcha el proceso de inscripción para los XMAGE Awards 2025, que pueden realizarse a través del sitio web oficial del concurso, la aplicación My HUAWEI, la Comunidad HUAWEI e Instagram.

Los participantes podrán enviar sus obras hasta el 15 de septiembre de 2025 a las 18:00 (hora peninsular española).

Desde HUAWEI, animamos a todos los amantes de la fotografía móvil a compartir su visión y creatividad. Estamos deseando descubrir las obras más destacadas de este año y celebrar, una vez más, el poder de la imagen en el universo móvil.