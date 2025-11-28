Los peores plagios de sagas juveniles protagonizan el show de humor “VHZ”

viernes 28 de noviembre de 2025 , 08:15h

Los peores plagios de “Karate Kid”, “Harry Potter”, “Solo en Casa” y otras sagas juveniles protagonizan el show de humor “VHZ” los días 29 de noviembre y 20 de diciembre en la Sala Equis de Madrid

El show de humor VHZ regresa a la Sala Equis (C/ Duque de Alba, 4) de Madrid los días 29 de noviembre y 20 de diciembre a partir de las 12:30 horas del mediodía, con una nueva entrega dedicada a los peores plagios de algunas de las sagas juveniles más importantes de la historia del cine, como “Harry Potter”, “Karate Kid” o “Solo en Casa”, entre otras, en un espectáculo multiformato de 90 minutos de duración que combina comedia 'stand up' con distintos contenidos audiovisuales como pósters, tráilers y extractos de diversos filmes.

Organizado por los responsables de CUTRECON, el Festival Internacional de Cine Trash de Madrid, este evento coincide con el reciente estreno de la última temporada de “Stranger Things” y busca “conducir a los espectadores a las profundidades abisales del cine cutre, donde se sorprenderán y troncharán de risa, sin necesidad de soportar las películas enteras”, señala entre risas Carlos Palencia, creador y conductor del show.

El montaje lleva varios años triunfando en distintas salas de la capital y acumulando críticas positivas en portales como Atrapalo.com, donde actualmente cuenta con una nota media de 9 después de recibir más de un centenar de opiniones verificadas.

Además, todos los meses el espectáculo cambia su temática, adaptándose a la actualidad audiovisual. Y como si de una clase sobre cine se tratara, durante la función se permite a los espectadores interaccionar y hacer preguntas, ya que la cercanía con el presentador es una de las principales características de “VHZ”.

Carlos Palencia es director del festival CUTRECON y colaborador habitual del programa “Mañana Más” de Ángel Carmona en Radio Nacional. Con casi 20 años de existencia, Cinecutre.com, la página web que está detrás de CUTRECON y de “VHZ”, ha acumulado durante ese tiempo gran información sobre cine marginal y a sus responsables se les puede considerar verdaderos expertos en la materia, por lo que “aquellos que estén interesados en ampliar sus conocimientos sobre cine y no le hagan ascos a ningún tipo de películas, tienen en este espectáculo una gran oportunidad de reírse y aprender al mismo tiempo”, señala Palencia.

La entrada incluye consumición y la función tendrá lugar en 'La Plaza', el recinto más amplio de Sala Equis y que cuenta con barra de bar, la cual permanecerá abierta durante todo el show.