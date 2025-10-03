T.T. El Extraterrestre, el plagio filipino de E.T. de Spielberg, aterriza en Madrid

viernes 03 de octubre de 2025 , 08:21h

“T.T. El Extraterrestre” (1991), el descarado plagio filipino de “E.T. El Extraterrestre” (1982) de Steven Spielberg, se proyectará el viernes 3 de octubre a las 22:30 horas en el mk2 Cine Paz de Madrid, en una nueva sesión de “cine cutre” organizada por el Festival Internacional CUTRECON y la distribuidora Trash-O-Rama.

De los creadores de las copias filipinas de “He-Man” y “Batman”, la película es “un cóctel imposible de humor local, efectos de saldo y ternura mal calibrada que acaba siendo más surrealista que entrañable”, apunta Carlos Palencia, director de CUTRECON. Dirigida por el habitual en estas labores, Eddie Reyes, y escrita por el incombustible cómico Joey de Leon, “aquí T. T. también busca un teléfono, para llamar a su abogado y recordarnos que la piratería creativa también tiene su encanto”, añade Palencia entre risas.

El filme podrá verse en versión original en tagalo con subtítulos en castellano, en una sesión que presentará el propio Palencia, quien también es colaborador habitual del programa “Mañana Más” de Ángel Carmona en Radio Nacional de España. Palencia contará al público anécdotas sobre el rodaje y se encargará de crear la atmósfera perfecta para el visionado del filme.

Desde la organización también explican que, como es habitual en las sesiones apadrinadas por CUTRECON y Trash-O-Rama, se permitirán la libre participación y los comentarios en voz alta del público, para “disfrutar aún más del visionado de la película”.