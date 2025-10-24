Las Cosas que Explotan. El CUTRECON llega con su 15ª edición

viernes 24 de octubre de 2025 , 08:25h

CutreCon, Festival Internacional de Cine Trash de Madrid, celebrará su decimoquinta edición del 4 al 8 de febrero de 2026 con una programación de más de 20 películas repartida entre sus tres sedes habituales —Facultad de CC. de la Información de la Universidad Complutense, el céntrico mk2 Cine Paz y los multicines mk2 Palacio de Hielo—, que en esta ocasión tendrá como hilo conductor el cine de acción y, en palabras de la organización del festival, “las cosas que explotan”.

“Nos referimos a que cualquier cosa que aparezca en pantalla es susceptible de saltar por los aires” explica Carlos Palencia, director de CutreCon. “El público no está preparado para la cantidad de explosiones absurdas que van a desfilar ante sus ojos”.

A lo que hay que añadir los ingredientes habituales del peor cine de acción como son los tiroteos donde nadie es capaz de acertar un tiro después de gastar millones de balas, las persecuciones en las que es imposible entender lo que está pasando, o los combates cuerpo a cuerpo entre hombres hipermusculados inflados de esteroides.

Convertido en una referencia cultural y de ocio de la capital, CutreCon 15 ofrecerá a lo largo de sus cinco jornadas, repartidas en sesiones tanto gratuitas como de pago, una “cuidada” selección de filmes de acción y otros géneros de diversas y sorprendentes nacionalidades, que supondrán todo un descubrimiento para los espectadores.

Algunas de estas películas formarán parte de la ya consagrada Sección Oficial a Concurso, en la que un grupo de intrépidos cineastas, con muy poco pudor y muchas ganas de pasárselo bien, proyectarán sus obras y competirán por el favor y las risas del público, que elegirá con su voto el Filme de bajo presupuesto más divertido del certamen.

Además, CutreCon 15 contará con diversos invitados nacionales e internacionales que visitarán el festival para presentar algunas de las cintas más destacadas de sus respectivas filmografías, compartiendo confidencias y recuerdos de sus distintas trayectorias profesionales.