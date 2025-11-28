El MPM celebrará los próximos días 22, 23 y 24 de diciembre en sus tradicionales talleres navideños

viernes 28 de noviembre de 2025 , 08:30h

Un año más, el Museo Picasso Málaga vuelve a organizar los talleres durante las vacaciones de Navidad, que este año tendrán lugar los días 22, 23 y 24 de diciembre en horario de 10 a 13 horas (incluye ludoteca opcional de 9 a 10 y de 13 a 14 horas). Bajo el título Quien a buen árbol se arrima…, esta nueva propuesta invita a descubrir cómo el arte puede dialogar con la naturaleza, tomando como punto de partida un símbolo universal: el árbol.



Más allá de su dimensión decorativa, el árbol de Navidad se convierte en este taller en un espacio de encuentro y expresión artística. A partir de esta idea, los participantes se acercarán a los árboles de nuestro entorno: ficus, una higuera centenaria y otros árboles mediterráneos que son testigos del paso del tiempo en la ciudad. Algunos de ellos, posiblemente, ya existían cuando Pablo Picasso nació en Málaga hace casi 150 años.



Durante tres jornadas, los niños y niñas explorarán el vínculo entre arte y naturaleza inspirándose en las obras del artista malagueño y en las piezas expuestas en la nueva exposición Picasso. Memoria y deseo. A través de la práctica artística, la imaginación y el trabajo en equipo, los más pequeños transformarán el museo en un espacio vivo donde compartir ideas y emociones.



Durante el primer día, se trabajará con escultura y fibras naturales. En lugar de objetos, se regalarán deseos, transformando el acto de regalar en una expresión simbólica. El segundo día se centrará en el árbol como lugar de reunión. A través de pintura, dibujo y narración, los participantes crearán deseos que se integrarán en una obra artística colectiva. El tercer y último día, víspera de Nochebuena, tendrá el juego como eje principal. Las niñas y niños explorarán la creatividad mediante la cooperación y el trabajo en grupo, inspirándose en los bodegones de Picasso, que revelan vínculos y significados a partir de elementos cotidianos.



Estos talleres navideños son una oportunidad para que los más pequeños descubran el arte desde la naturaleza, la cooperación y la imaginación, en un espacio único como el Museo Picasso Málaga.