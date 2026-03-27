Sabai Sabai inaugura en Madrid el primer Head Spa tailandés de España

Madrid suma un nuevo templo del bienestar con la apertura de Sabai Sabai Thai Head Spa & Massage, un innovador espacio que introduce en España el primer Head Spa tailandés. Detrás de este proyecto están Sulawan Pathumset y Lidia Hernández, dos referentes del masaje tailandés de lujo con casi dos décadas de trayectoria en el sector.

Tras su paso por firmas de prestigio como Pañpuri Organic Spa, ambas fundadoras traen a la capital la esencia más auténtica del bienestar oriental, combinando tradición milenaria, técnicas ancestrales y un enfoque contemporáneo del lujo.

Sabai Sabai propone una experiencia sensorial integral en la que cuerpo, mente y cabello se equilibran a través de rituales que incluyen masajes profundos de cuero cabelludo, cuello, hombros y rostro, junto a hidroterapia, luminoterapia y aromaterapia. Todo ello con el respaldo de cosmética orgánica de firmas reconocidas como Pañpuri y Oway.

Con tratamientos que oscilan entre los 65 y los 540 euros, este concepto pionero redefine el wellness apostando por un cuidado holístico que va más allá de la relajación. “Sabai Sabai es un lugar donde vuelves a ti. A tu esencia”, explican sus fundadoras.

Más allá del Head Spa, el espacio ofrece una completa carta de terapias que incluye masaje tradicional tailandés, masaje balinés y tratamientos faciales inspirados en rituales ancestrales, enfocados en trabajar la fascia, la circulación y la energía.

Ubicado en pleno Madrid, Sabai Sabai se presenta como un refugio urbano de estética minimalista donde la serenidad y la tradición tailandesa se fusionan con la cosmética natural para ofrecer una experiencia de bienestar consciente, eficaz y profundamente transformadora.