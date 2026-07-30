David Bustamante ya tiene compañeros para el estreno de El Zorro, El Musical

jueves 30 de julio de 2026 , 08:45h

Cerca de un millar de aspirantes han participado en el proceso de selección, del que finalmente ha surgido un elenco integrado por intérpretes con experiencia en algunos de los grandes musicales nacionales e internacionales

La versión española de este vibrante espectáculo, que ocupará desde el 25 de noviembre la cartelera del Teatro La Latina, está inspirada en la novela de Johnston McCulley y de la superventas Isabel Allende y con música de los Gipsy Kings y John Cameron

‘El Zorro, el musical’ ya tiene completo el elenco que acompañará a David Bustamante en el estreno del espectáculo el próximo noviembre en el Teatro La Latina de Madrid. La productora Sunset Entertainment ha cerrado el proceso de selección tras un exhaustivo casting al que se presentaron cerca de un millar de aspirantes. Después de una primera selección, alrededor de 200 intérpretes fueron convocados a las audiciones presenciales, dirigidas por Sara Pérez y el director de casting John Varo, de las que ha salido un reparto que reúne algunas de las trayectorias más sólidas del teatro musical español. El espectáculo reunirá sobre el escenario a alrededor de 25 intérpretes entre personajes principales, ensemble y cuerpo de baile.

Junto a David Bustamante, que dará vida a Don Diego y a su alter ego, El Zorro, estarán Laura Enrech como Luisa Pullido y Robert González en el papel de Ramón, principal antagonista de la historia. Completan los personajes principales Sheila Paz como Inés y Juanki Fernández como el Sargento García, mientras que Gerard Mínguez será cover de Diego de la Vega y Ramón, y Marina Espíldora interpretará como cover los personajes de Luisa Pullido e Inés. El reparto se completa con Ángel Navarro, Candela Heredia, David Martínez, Laia Salvador, Paula del Río, Rosa Qianshu y Samadhi Benítez como elenco, además de Juan Benavent, que interpretará a Alejandro de la Vega y formará parte también del elenco; Daniel Mena como swing y Dance Captain; Julia Pereira como swing; y los especialistas Alex Arce, coordinador de lucha escénica y cover del Sargento García, y Manuel García, cover de Alejandro de la Vega.

La elección del reparto ha buscado reunir intérpretes con una amplia experiencia en los grandes escenarios del teatro musical. Entre ellos figuran artistas que han participado en producciones de referencia como El Fantasma de la Ópera, Company, Billy Elliot, Cabaret, Chicago, Ghost, Dirty Dancing, Los Miserables, Anastasia, Mamma Mia!, Charlie y la fábrica de chocolate, Malinche, Grease, Aladdín o El tiempo entre costuras, entre muchas otras.

Este equipo artístico dará vida sobre el escenario a la historia de Don Diego, un joven noble que, tras descubrir el valor de la libertad y la justicia, regresa a la California de comienzos del siglo XIX para enfrentarse al gobernador Ramón bajo la identidad secreta de El Zorro. Inspirado en la novela El Zorro. Comienza la leyenda, de Isabel Allende, el espectáculo combina la aventura clásica con la música de los Gipsy Kings y John Cameron, una gran puesta en escena, lucha escénica, coreografías y una estética inspirada en el mejor cine de aventuras.

Dirigido por Sara Pérez y producido por Sunset Entertainment, El Zorro, el musical comenzará sus funciones el 25 de noviembre en el Teatro La Latina, donde permanecerá en cartel hasta la primavera de 2027. La producción supone la adaptación española del exitoso musical internacional estrenado originalmente en Londres y recupera a uno de los grandes héroes universales para acercarlo al público actual mediante una propuesta escénica contemporánea, épica y familiar.

El elenco

David Bustamante (Don Diego / El Zorro). Uno de los artistas más populares del panorama musical español, regresa al teatro musical tras el éxito de Ghost, donde demostró sus cualidades interpretativas y su sólida presencia escénica.

Robert González (Ramón). Actor y cantante licenciado por el Institut del Teatre de Barcelona, con una sólida carrera en teatro musical. Ha participado en espectáculos como El Fantasma de la Ópera, Billy Elliot, Company o Cenicienta, además de numerosas producciones teatrales y líricas.

Laura Enrech (Luisa). Actriz y cantante con una amplia trayectoria en el teatro musical español. Ha protagonizado o formado parte del reparto de El Fantasma de la Ópera, Company, El tiempo entre costuras, Dirty Dancing, Mamma Mia!, Los Miserables, Anastasia o La Bella y la Bestia. Becaria Fulbright de las Artes en Nueva York y docente especializada en interpretación para teatro musical.

Sheila Paz (Inés). Actriz, cantante y bailarina formada en Arte Dramático y Danza Española. Ha participado en musicales como Aladdín, El tiempo entre costuras, El Guardaespaldas o Jesucristo Superstar.

Juanki Fernández (Sargento García). Actor especializado en teatro musical y teatro de texto. Ha formado parte de producciones como Billy Elliot, Charlie y la fábrica de chocolate y Entrecruzad@s.

Marina Espíldora (cover de Luisa Pullido / Inés). Actriz malagueña licenciada en Teatro Musical por la ESAD de Málaga. Entre sus trabajos más recientes destacan Gypsy, dirigida por Antonio Banderas, y Cenicienta, donde fue cover de Cenicienta y Charlotte, demostrando su versatilidad interpretativa y su talento para la comedia.

Gerard Mínguez (Cover Diego / Ramón). Actor y cantante con una destacada trayectoria en musicales como Cabaret, El Fantasma de la Ópera, Chicago, Ghost, Hoy no me puedo levantar o Sister Act.

Juan Benavent (Alejandro de la Vega / elenco). Actor, cantante y bailarín con formación en danza española, clásica y jazz. Ha trabajado en televisión y giras nacionales e internacionales y en 2025 recibió el Premio Actor Revelación de la AAPV por Laila. Compagina actualmente teatro, cine, televisión y su actividad musical.

Alex Arce (cover del Sargento García / Coordinador de lucha escénica). Especialista y coreógrafo de lucha escénica con amplia experiencia en cine y teatro musical. Ha participado como especialista en producciones como La sociedad de la nieve, The Promise y Torrente 5, además de musicales como Hoy no me puedo levantar, La Bella y la Bestia, Charlie y la fábrica de chocolate y WAH Show.

Manuel García (cover de Alejandro de la Vega). Artista multidisciplinar con más de veinte años de trayectoria. Ha participado en musicales como Hoy no me puedo levantar, Mamma Mia! y Billy Elliot, además de trabajar como especialista en cine y televisión en producciones como 30 Monedas y Submergence.

Elenco, swings y especialistas. El reparto se completa con Ángel Navarro, Candela Heredia, David Martínez, Laia Salvador, Paula del Río, Rosa Qianshu y Samadhi Benítez como elenco; Juan Benavent, que además interpreta a Alejandro de la Vega; Julia Pereira como swing; Daniel Mena como swing y Dance Captain; Alex Arce como coordinador de lucha escénica y cover del Sargento García; y Manuel García como cover de Alejandro de la Vega. Todos ellos cuentan con una sólida trayectoria en el teatro musical, la danza, el flamenco y las artes escénicas, con experiencia en producciones nacionales e internacionales.