Ax 3 Domaines inaugura el nuevo hotel Mercure Ax-les-Thermes, para disfrutar de la estación esta Navidad

Una de las principales novedades de la Navidad en el Pirineo francés es la apertura del hotel Mercure Ax-les-Thermes en el histórico Château de Villemur. El nuevo establecimiento se sitúa junto a Ax-3-Domaines, la estación de esquí que actualmente cuenta con las mejores condiciones de nieve del Ariège. Además del esquí, el destino ofrece nuevas experiencias inmersivas como el Ski Patrol Immersion, así como innovadores tratamientos de bienestar en las Termas de Ax-les-Thermes, en pleno corazón del Pirineo francés.

Hotelería de calidad y una escapada completa que combina esquí, experiencias inmersivas y termalismo. Ax-3-Domaines da un paso más con la apertura del nuevo hotel Mercure Ax-les-Thermes, que aporta un toque de elegancia y confort a la oferta de alojamiento de la zona y refuerza su posicionamiento como una de las grandes estaciones de esquí del Pirineo.

Naturaleza y cultura local en el histórico Château de Villemur

El nuevo hotel Mercure Ax-les-Thermes se ha desarrollado en el Château de Villemur, antigua residencia de Georges Goubeau, fundador de las canteras de talco de Luzenac. Situado en un entorno arbolado de dos hectáreas, en lo alto de la localidad de Ax-les-Thermes y junto a los teleféricos que dan acceso a la estación de esquí de Ax-3-Domaines y a las aguas termales —con acceso directo en dos horas desde Toulouse mediante el Ski-Rail—, resulta ideal para quienes buscan experiencias locales y auténticas en plena naturaleza.

El Mercure Ax-les-Thermes es mucho más que un hotel: es una experiencia centrada en el histórico Château de Villemur, cuyos edificios de madera han sido cuidadosamente restaurados. El conjunto arquitectónico

El Mercure Ax-les-Thermes forma parte del grupo Cité Hôtels, un grupo familiar independiente creado por la familia Pujol en 1963. Cuenta con seis establecimientos hoteleros en Carcassonne, Toulouse, Figeac y Ax-les-Thermes, así como cinco restaurantes, dos de ellos gastronómicos: Le Cénacle, en Toulouse, y La Barbacane, en Carcassonne, además de Chez Christine y La Boulangerie de la Cité, también en Carcassonne.

Esquí y experiencias inmersivas en la nieve de Ax-3-Domaines

Ax-3-Domaines ha sido históricamente una de las estaciones de esquí preferidas por los esquiadores españoles para iniciarse en este deporte. La estación del Ariège regresa con fuerza este invierno al combinar un dominio esquiable accesible para todos los niveles con un ambiente acogedor y una estrecha conexión con la villa termal de Ax-les-Thermes, situada a pocos minutos en telecabina.

Esta temporada, la apertura viene acompañada de propuestas singulares que permiten vivir la montaña de una forma diferente, alternando la adrenalina en las pistas con momentos de bienestar y gastronomía local.

Entre las principales novedades destaca el Ski Patrol Immersion, una experiencia pensada para quienes desean descubrir el trabajo que hay detrás de la apertura diaria de una estación de esquí. Cada domingo de la temporada, con reserva previa, los participantes se reúnen a las 8:15 h en las pistas para acompañar a los pisteros y socorristas en el inicio de la jornada: apertura y balizado de pistas, control de la seguridad del dominio esquiable, verificación del puesto de socorro y otras tareas esenciales que garantizan una práctica del esquí segura. Esta actividad, con un precio de referencia de 24 € e incluye desayuno, es ideal para comprender la importancia de la seguridad en la montaña.

La cuna del Ski & Spa

El plan perfecto para esta Navidad continúa en Les Bains du Couloubret, donde las aguas sulfurosas —que alcanzan temperaturas de hasta 77 grados— alimentan dos spas y una carta de alrededor de 50 tratamientos. Esta temporada, el establecimiento presenta los nuevos tratamientos “Aqua”, diseñados para estancias de entre tres y seis días y estructurados en tres modalidades: Aqua Boost, enfocada a recuperar vitalidad y energía; Aqua Respire, centrada en el bienestar respiratorio; y Aqua Détox, orientada a la purificación y desintoxicación del organismo.

Para quienes solo disponen de un día, la Jornada Descubrimiento Aqua permite una primera toma de contacto con el termalismo a través de un programa condensado que combina el acceso a las instalaciones con tratamientos seleccionados.