David Bustamante es El Zorro

En el musical del mismo nombre, el artista interpretará al mítico justiciero de la Z…

“Espero que no me salga al revés…”

“Es una producción espectacular, con unos actores espectaculares en la que habrá mucha acción, habrá incluso vuelos, no sé si hará falta el título de piloto… y es un superhéroe que ha sido la base de muchos de los que conocemos hoy en día, como Batman, Robin Hood, como en las películas de acción como Indiana Jones. La historia que vamos a hacer es el principio de cómo Diego de la Vega se convierte en El Zorro. Es una historia muy interesante que me motiva muchísimo. No sabía cuando iba a volver a los escenarios, pero sabía que tenía que ser algo diferencial dentro del teatro musical y es uno de los retos más bonitos y más apasionantes que he tenido la suerte de poder realizar en mi carrera, así que estamos todos muy ilusionados.”

Y así lo explicaba Bustamante en la presentación ante los medios de ese misterioso Zorro que ha sido desvelado en rueda de prensa y que supone su vuelta a los escenarios con un musical, tras la experiencia que tuvo con Ghost…

Lo que queda claro tras esta presentación es que El Zorro no va a ser Antonio Banderas, aunque todos le recordemos de su interpretación en la película de 1998, entre otras cosas porque quizá le pilla algo mayor…

“Amo lo que hago y la vida me ha dado la oportunidad de hacer estos papeles y proyectos tan bonitos como éste” …

David Bustamante asegura que su Zorro va a volar aunque no es Supermán…

El papel es muy exigente porque tiene enfrentamientos con espadas, “Hoy mismo empiezo a aprender esgrima porque me gusta implicarme totalmente en lo que hago… así que voy a dejar por un tiempo el padel porque quiero convertirme en un buen espadachín… y esperemos que nadie salga herido…”

Según el cantante, este Zorro va a suponer un antes y un después en los musicales en Madrid.

Y asegura que podrá compaginar su gira este verano con la preparación de su enmascarado, ya que el musical se estrenará el 2 de diciembre, aunque habrá unos previos desde el día 22 de noviembre, así que sus fans podrán estar tranquilas que habrá conciertos y musical para todos y todas.

El artista protagoniza la versión española del espectáculo inspirado en la novela Isabel Allende, con música de John Cameron y los Gipsy Kings, dirigida por Sara Pérez y producida por Sunset Entertainment, que replica la estrenada en el Garrick Theater de Londres en 2008, con libreto de Stephen Clark y Helen Edmundson.

Aunque aún no se sabe quién dará la réplica al actor sobre el escenario – este martes comienzan los casting-, la directora afirma que las mujeres retratadas son poderosas y son carácter.

Con música en directo, no faltarán canciones como ‘Bamboleo’, ‘Djobi, djoba’, incluso el ‘Volare’ (en versión de los Gypsy Kings), ritmos bien ajustados a la partitura de Cameron que aportan frescura, según añade Sara Pérez.

El productor Daniele Luppino indica que el proyecto tiene todos los ingredientes de un buen musical con risas, alegría, acción y momentos de gran emoción.

En definitiva, una rueda de prensa-presentación del personaje protagonista en la que no faltó el humor, que, como suele ser habitual cuando está presente, vino de la cuenta de David Bustamante, aunque reconoció que estaba nervioso porque está encantado con el proyecto pro supone un gran reto en su dilatada carrera. Bustamante en estado puro, como debe ser…

Estamos hablando de un musical hecho enteramente en España y que a partir de noviembre se podrá disfrutar durante toda la temporada en el Teatro La Latina.

Sinopsis

COMIENZA LA LEYENDA QUE CONQUISTARÁ MADRID A PUNTA DE ESPADA…

El musical está ambientado en España y Los Ángeles entre 1805 y 1815. Todos los personajes tienen su origen en la novela de Johnston McCulley y John Cameron de 1919 y en la novela de Isabel Allende de 2005.

Una emocionante aventura teatral que transporta al legendario héroe enmascarado El Zorro al escenario, a través de un espectáculo musical inspirador con una gran puesta en escena y coreografías impresionantes.

Ficha artística

Música de Gypsy Kings y John Cameron

Libreto de Stephen Clark y Helen Edmundson

Letras de Stephen Clark

Basado en la novela de Isabel Allende