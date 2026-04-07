Cines Callao propone un viaje al universo del bingo, con clásicos de Ozores, Pajares y Esteso

martes 07 de abril de 2026 , 09:30h

El mítico cine madrileño homenajea al imaginario popular español con clásicos de Ozores, Pajares y Esteso, y una inauguración que convertirá la sala en un bingo inmersivo reinterpretado desde la innovación y la actualidad.

En pleno centro de la ciudad, donde la historia del cine se proyecta desde hace un siglo, Cines Callao propone una experiencia original, divertida y profundamente evocadora: un viaje al universo del bingo reinterpretado desde la experiencia, la creatividad y la tecnología. Un concepto que combina humor, memoria cultural y nuevas formas de vivir el cine, dentro del calendario de celebraciones por su centenario.

Madrid se prepara para cantar línea… y bingo. Este mes de abril, Cines Callao se transforma en un insólito salón cinematográfico donde la nostalgia, lo contemporáneo, el humor y la cultura popular se dan la mano en una programación única: un ciclo de películas que actúan como revival del cine que nos trajo Ízaro Films, la mítica productora que revolucionó el cine de la transición

La iniciativa propone mucho más que cine: es una experiencia inmersiva y emocional que rescata un imaginario profundamente arraigado en la memoria colectiva española. El bingo, icono de una época y de una forma de socializar, se convierte aquí en hilo conductor de un ciclo que reivindica el valor del cine popular como espejo de una sociedad.

Un ciclo de culto con sello español

La programación de abril reúne tres títulos emblemáticos dirigidos o escritos por Mariano Ozores y protagonizados por Andrés Pajares y Fernando Esteso. Un catálogo que forma parte del ADN cultural del país y también del propio legado de Cines Callao, ya que ambas compañías, Ízaro Films y Cines Callao, comparten propiedad.

Más que un homenaje al uso, este ciclo de películas es un puente que demuestra como cada generación ha contribuido a la grandeza, relevancia y carácter pionero del cine en nuestro país:

“Los Bingueros” (1979) - 10 y 11 de abril. Es la comedia por excelencia asociada al fenómeno del bingo en la España de finales de los setenta. Un clásico indiscutible del imaginario colectivo.

“Los liantes” (1981) - 18 de abril. Una nueva incursión en el humor absurdo y desenfadado del dúo más popular del cine comercial español de la época.

“Un rolls para Hipólito” (1982) - 25 de abril. Cierra el ciclo con una mirada costumbrista cargada de ironía social, reflejo de una España tan reconocible como entrañable.

Un arranque a lo grande

El pistoletazo de salida llegará el 9 de abril con un evento exclusivo a puerta cerrada que reunirá a cerca de 300 invitados del ámbito cultural, cinematográfico y social. La sala principal se convertirá en un bingo inmersivo, con una escenografía cuidada al detalle.

El actor Carlos Areces ejercerá de maestro de ceremonias en una velada que contará con un catering excepcional y un DJ set de Javier Dichas, en una fusión de espectáculo, cine y experiencia sensorial.

Un siglo de historia que sigue latiendo

Este mes temático es solo la primera de las muchas celebraciones que Cines Callao desplegará a lo largo de 2026: nuevos ciclos de películas, eventos especiales y activaciones que recorrerán diferentes miradas del cine.

Una agenda que demuestra que Cines Callao no solo ha sido testigo de la evolución del cine en España, sino también protagonista activo de ella. Desde la primera proyección sonora en España hasta la llegada del cine en color, el 3D o el vídeo mapping incorporado en su remodelación de 2024.

Por lo tanto, podríamos decir que hoy, cien años después, Cines Callao sigue siendo presente, innovación y cultura, un lugar donde Madrid vive el cine en todas sus formas, reinventándose sin perder su esencia y consolidándose como un referente cultural en la capital.

Esta acción no es solo un guiño al pasado: es una celebración viva de todo lo que el cine ha sido, y sigue siendo, para el público. Porque en Callao, la historia no se recuerda: se proyecta.