San Juan, una noche de fuego, música y nuevos comienzos en El Carnicero

lunes 22 de junio de 2026 , 09:15h

Jazz en directo, lecturas de tarot, ritual de los deseos y un menú especial convierten esta velada en uno de los planes imprescindibles para dar la bienvenida al verano.

Hay noches que se viven y otras que se recuerdan para siempre. La de San Juan pertenece, sin duda, a las segundas. Una noche en la que el fuego ilumina playas y ciudades, los deseos se escriben en silencio y miles de personas celebran la llegada del verano con la esperanza de que lo mejor esté aún por llegar.

Mucho antes de convertirse en una festividad popular, San Juan estaba ligada al solsticio de verano, el momento del año en que los días alcanzan su máxima duración y la naturaleza inicia un nuevo ciclo. Las antiguas civilizaciones encendían hogueras para honrar al sol, alejar la oscuridad y purificar aquello que deseaban dejar atrás. Los siglos han pasado, pero el significado de esta noche permanece intacto.

Todavía hoy, San Juan es una invitación a detenerse, a cerrar etapas y a abrirse a nuevos comienzos. Hay quienes saltan las hogueras, otros se bañan en el mar a medianoche y muchos escriben sus deseos en un papel para dejar que el fuego haga su magia.

Este año, esa tradición encuentra un escenario muy especial en la Costa del Sol: El Carnicero, un restaurante donde el fuego no es solo una técnica culinaria, sino una forma de entender la gastronomía y los encuentros desde hace más de tres décadas.

Porque si existe una noche para reunirse alrededor del fuego, esa es San Juan. Y si existe un lugar donde el fuego forma parte de cada servicio, cada plato y cada celebración, ese es El Carnicero (Cancelada-Málaga).

Una velada para celebrar los nuevos comienzos

La noche del 23 de junio, el restaurante ha preparado una experiencia pensada para rendir homenaje a esta tradición ancestral a través de la gastronomía, la música y los rituales que convierten San Juan en una de las fechas más especiales del año.

La velada comenzará al caer la tarde, cuando las notas del jazz en directo envuelvan el espacio y creen una atmósfera íntima y elegante, diferente a cualquier otra noche del verano.

Entre copa y copa, los asistentes podrán disfrutar de las lecturas de una tarotista especializada, que ofrecerá sesiones inspiradas en la energía de San Juan. Más que una predicción del futuro, será una invitación a la reflexión: una conversación sobre los ciclos vitales, los cambios y las oportunidades que nacen cuando dejamos atrás aquello que ya no nos hace crecer.

El ritual más esperado: escribir los deseos

Uno de los momentos más emotivos llegará con el tradicional ritual de los deseos.

Cada invitado recibirá una tarjeta donde podrá escribir aquello que desea soltar y aquello que quiere atraer en esta nueva etapa. Un gesto sencillo, íntimo y cargado de simbolismo que conecta con la esencia de San Juan: agradecer lo vivido, cerrar capítulos y abrirse a todo lo que está por venir.

Un menú inspirado en el fuego y el Mediterráneo

La celebración continuará alrededor de la mesa con un menú especial diseñado para la ocasión, concebido como un viaje gastronómico entre el mar, las brasas y el fuego.

La experiencia arrancará con un cóctel creado exclusivamente para la noche: una Mimosa de Mandarina, elaborada con cava brut, zumo de mandarina recién exprimido y un delicado toque de Cointreau. El brindis perfecto para inaugurar una velada dedicada a la suerte y a los nuevos comienzos.

Como entrante, los comensales podrán elegir entre dos propuestas muy diferentes, pero igualmente irresistibles.

Por un lado, el Cóctel de Camarones Acapulco, con aguacate, tomate, cilantro y salsa cóctel al estilo mexicano, disponible en versión suave o picante.

Por otro, la Burrata del Fuego, acompañada de tomates cherry asados lentamente a la brasa, pesto fresco de albahaca, pistachos crujientes, aceite de oliva virgen extra y escamas de sal.

Dos platos principales para una noche única

El protagonismo llegará después con dos creaciones concebidas especialmente para esta celebración.

La primera es el Solomillo Don Philippe, un homenaje al fundador de El Carnicero 1993. Se trata de un medallón de solomillo de vacuno envuelto en bacon, cocinado al carbón y aromatizado con romero fresco, acompañado de patatas fritas artesanas y salsa bearnesa tradicional.

La segunda propuesta es la Lubina del Fuego, un lomo de lubina a la parrilla terminado con pil pil tradicional de ajo, chilli oil artesanal y patatas cocidas al punto.

El broche final lo pondrá la Crème Brûlée de San Juan, elaborada con vainilla bourbon y piña asada a la brasa integrada en su interior, coronada con una fina capa de azúcar caramelizado al momento.

Un postre que rinde homenaje al elemento protagonista de esta celebración: el fuego.

Porque algunas noches no necesitan grandes fuegos artificiales para ser inolvidables. A veces basta con una mesa compartida, música en directo, un deseo escrito en silencio y la promesa de que el verano acaba de comenzar.